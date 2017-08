Havlát měl při své rozlučce na krajíčku. Jágra prý přemlouvat nemusel, přijel bez řečí

před 3 hodinami

Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Tomáš Hertl, Petr Čech, Radek Štěpánek... Takové hvězdy byly ve středu k vidění v aréně brněnské Komety. Martin Havlát se tam totiž loučil se svojí kariérou, během níž nastoupil k 790 zápasům v NHL. Kam budou směřovat další kroky bývalého českého reprezentanta?

Brno - Velkolepou rozlučku s kariérou prožil ve středu v Brně Martin Havlát. Ten sice za Kometu nastoupil pouze k pěti zápasům v první lize před sedmnácti lety, i tak však dokázal arénu v jihomoravské metropoli beznadějně vyprodat již několik dní před začátkem akce, která měla charitativní podtext.

Na poslední zápas šestatřicetiletého útočníka, jenž odehrál 790 utkání v NHL, se sjela celá řada hvězd v čele s Jaromírem Jágrem. "Přijel bez řečí. Žádný problém s tím neměl," řekl po zápase Havlát novinářům. V brance jeho týmu se objevil i fotbalový brankář Petr Čech, na střídačce pak tenista Radek Štěpánek.

Jak jste si užil váš poslední zápas?

Bylo to super. Přijeli všichni, koho jsem pozval. Navíc byl plný dům a hrálo se proti skvělému soupeři.

Celý den jste tu pobíhal s telefonem…

Tak pár telefonů jsem musel udělat, ale na druhou stranu mi hodně pomohli lidi, co pracují pro Kometu. Patří jim velký dík. Všechno šlo podle plánu.

Na konci zápasu nechyběly emoce. Pociťoval jste to?

Bylo to krásné. Myslím si, že všichni kluci, co odehráli nějaké zápasy v NHL a v národním týmu, by si zasloužili na konci kariéry stejný zápas. Doufejme, že takových teď budeme mít více. Nejen já končím, teď tu bylo i pár dalších adeptů (smích).

Uvažoval jste, co v té závěrečné řeči řeknete?

Přemýšlel jsem o pár věcech, ale pak to stejně přišlo samo. Chtěl jsem hlavně poděkovat některým lidem, což se povedlo. Stejně tak fanouškům, kteří byli fantastičtí nejen dneska. Po celou moji kariéru mě podporovali, i když jsem měl těžké časy. Jsem za to vděčný.

Když si to všechno poskládáte dohromady, jste z toho dojatý?

Jsem. Jsem šťastný, že všichni přišli a dopadlo to tak, jak mělo.

Měl jste slzy na krajíčku?

Trošku. Snažil jsem se to ale držet.

Ve druhé třetině jste nastoupil za Kometu. Čeká vás nějaké zápisné?

To nevím. Kdo ví, jestli se tam ještě někdy vrátím (úsměv).

Byl tento zápas alespoň menší náplast na ten hokejový návrat, který kvůli zranění nevyšel?

Určitě ne. Je to úplně něco jiného. Když jsem hrál, tak to byla vážná věc. Tohle byla sranda. Byla to ale krásná tečka.

Nakonec se vám povedlo dát i branku…

Ano. Dělali, co mohli, aby se mi to podařilo (úsměv). Nakonec tam nějaká náhoda padla…

Petr Čech říkal, že jste ho hodně dlouho museli přemlouvat, aby do té branky vlezl…

Myslím si, že tam byl připravený jako první a těšil se nejvíce ze všech (smích). Jsem šťastný, že si udělal čas a přiletěl sem. V pátek tak může začít novou sezonu v nejlepší lize na světě.

Přijel i Jaromír Jágr. Dalo vám velkou práci přemluvit ho?

Ne. Vůbec ne (úsměv). Žádný problém s tím neměl. Přijel bez řečí. Oba mě asi mají rádi. Snažil jsem se jim neubližovat za těch posledních patnáct let. Oba jsou to ikony českého sportu, ta třetí (Radek Štěpánek - pozn. redakce) stála na střídačce jako trenér. Moc si toho cením.

Kam budou směřovat vaše další kroky?

Mám dvě holčičky. Na stadion s nimi chodit nebudu, mám to pro ně přesně naplánované. Uvidíme, co je bude bavit. Nic dalšího mě teď netlačí. Určitě ale budu muset něco začít dělat, protože jsem až moc doma a na to nejsem zvyklý.

Chybí vám hokej?

Chybí. Od února, co jsem se snažil trénovat, jsem nebyl nikde na zimáku. Nedělalo by mi to dobře, protože bych chtěl být taky na ledě a moje tělo mi to už nedovolí.

Nechtěl byste se angažovat v českém hokeji?

Zatím to není na pořadu dne. Rozhodli jsme se, že budeme žít ve Spojených státech. Holky jsou malé, tak uvidíme v budoucnu.