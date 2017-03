Gudas se porval s Jennerem. Florida rozdrtila Chicago, Boston udělal důležitý krok

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Radko Gudas a Boone Jenner shodili rukavice | Video: Youtube | 01:08

Navzdory odstoupení Jaromíra Jágra ze zápasu dokázala Florida rozstřílet Chicago, přičemž premiérový hattrick v zámořské soutěži zaznamenal Jonathan Marchessault. Boston s dvěma českými reprezentanty zvládl utkání s přímým konkurentem v boji o play off, Radko Gudas se porval s Jennerem z Columbusu. Z Čechů bodovali ještě Michael Frolík a Martin Hanzal.

New York - Jaromír Jágr nedohrál sobotní utkání NHL, v němž hokejisté Floridy rozstříleli Chicago 7:0. Český veterán odstoupil ze hry po druhé třetině kvůli zranění nohy. Svým premiérovým hattrickem v NHL se na kanonádě Panterů podílel Jonathan Marchessault.

Jágr odehrál jen deset střídání, přesto byl na ledě u dvou gólů. Do statistik se ale nezapsal. Zranění utrpěl ve druhé třetině po tvrdém hitu od slovenského útočníka Richarda Pánika. Vynechal několik střídání, v poslední minutě prostředního dějství ještě naskočil na led, ale ve třetí třetině už se do hry nevrátil.

Trenér Tom Rowe po utkání prohlásil, že Jágrovo zranění nijak vážné. Pětačtyřicetiletý útočník by měl s mužstvem odcestovat k pondělnímu zápasu do Buffala, ale není jisté, že bude hrát.

Důležitou výhru v boji o postup do play off vybojoval Boston, který zvítězil 2:1 na ledě jednoho z hlavního konkurentů New York Islanders. Oba góly vstřelil Riley Nash, ten rozhodující ve 45. minutě. David Krejčí ani David Pastrňák nebodovali.

Michael Frolík si připsal asistenci u vítězného gólu hokejistů Calgary, kteří porazili St. Louis na jeho ledě 3:2 v prodloužení. Výhru Flames vystřelil tři sekundy před koncem nastaveného času Sean Monahan.

Philadelphia s Michalem Neuvirthem v brance podlehla fotbalovým výsledkem Columbusu. Radko Gudas se ve druhé části popral s Boonem Jennerem, jehož vyprovokoval tvrdou ranou do hlavy. Pak ovšem řízný obránce Flyers skončil na ledě. Minnesota doma podlehla Vancouveru 2:4, Martin Hanzal si připsal jeden bod za asistenci.

NHL:

Minnesota - Vancouver 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)

Branky: 58. Suter (Hanzal), 59. E. Staal - 21. a 26. Boucher, 32. Boeser, 34. Skille. Střely na branku: 27:21. Diváci: 19.184. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Boucher, 3. Bachman (všichni Vancouver).

Columbus - Philadelphia 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 34. Wennberg. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 58:53 minuty, z 21 střel inkasoval 1 gól a úspěšnost zákroků měl 95,2 procenta. Střely na branku: 21:36. Diváci: 19.052. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Wennberg, 3. Quincey (všichni Columbus).

St. Louis - Calgary 2:3 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 29. Barbašev, 48. Schwartz - 18. Brouwer, 51. Bartkowski, 65. Monahan (Frolík). Střely na branku: 31:31. Diváci: 19.516. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. Brouwer (oba Calgary), 3. Barbašev (St. Louis).

Buffalo - Toronto 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Branky: 23. a 34. Eichel, 8. O'Reilly, 10. E. Kane, 26. Kulikov - 10. Brown, 23. Matthews. Střely na branku: 38:34. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. O'Reilly, 3. Ennis (všichni Buffalo).

Montreal - Ottawa 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Branky: 22. a 26. Markov, 10. Weber - 33. Pageau. Střely na branku: 24:32. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Markov, 2. Price, 3. Weber (všichni Montreal).

New Jersey - Carolina 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 38. Zajac - 23. a 57. Aho, 50. Skinner. Střely na branku: 27:28. Diváci: 15.088. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Skinner (oba Carolina), 3. Zajac (New Jersey).

NY Islanders - Boston 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky: 11. Tavares - 11. a 45. Riley Nash. Střely na branku: 19:18. Diváci: 15.795. Hvězdy zápasu: 1. Riley Nash, 2. Chudobin (oba Boston), 3. Tavares (Islanders).

Washington - Arizona 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky: 56. a 59. Winnik, 9. Ovečkin, 56. Justin Williams - 53. Holland. Střely na branku: 33:29. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Winnik, 2. Holtby (oba Washington), 3. M. Smith (Arizona).

Nashville - San Jose 7:2 (2:0, 2:2, 3:0)

Branky: 5. a 46. Sissons, 25. a 58. Neal, 16. McLeod, 35. Subban, 60. Arvidsson - 25. Marleau, 37. Braun. Střely na branku: 34:28. Diváci: 17.282. Hvězdy zápasu: 1. Sissons, 2. C. Smith, 3. Rinne (všichni Nashville).

Edmonton - Colorado 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky: 2. Pouliot, 11. Draisaitl, 49. Caggiula, 56. Nugent-Hopkins - 3. Andrighetto. Střely na branku: 29:25. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Caggiula, 2. Brossoit, 3. Nugent-Hopkins (všichni Edmonton).

Florida - Chicago 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

Branky: 32., 45. a 48. Marchessault, 21. Barkov, 31. Huberdeau, 48. Bjugstad, 52. R. Smith. Střely na branku: 31:25. Diváci: 18.625. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Reimer, 3. Barkov (všichni Florida).

Los Angeles - NY Rangers 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 34. Stepan, 42. McDonagh, 59. Rick Nash. Střely na branku: 30:20. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Stepan, 3. McDonagh (všichni Rangers).

autoři: Youtube, ČTK, Sport | před 1 hodinou

Související články