Gretzky: Nikdo si nezaslouží Stanley Cup tolik jako Ovečkin

před 1 hodinou

Alexandrovi Ovečkinovi gratuloval k metě 600. branek i legendární Wayne Gretzky.

Washington - Ruský útočník Alexandr Ovečkin pokořil v NHL další významný milník. Kapitán Washingtonu díky dvěma zásahům do sítě Winnipegu překonal hranici 600 branek, což se před ním povedlo pouze devatenácti hráčům. S gratulacemi přispěchala řada aktivních i bývalých hokejistů, mezi nimiž nechyběl ani Wayne Gretzky, s 894 góly nejlepší střelec v historii zámořské soutěže.

"Přátelím se s ním a myslím si o něm jen to nejlepší. Nikdo jiný si nezaslouží Stanley Cup tolik jako on. Rád bych se dočkal okamžiku, kdy ho pozvedne nad hlavu. Chce se neustále zlepšovat a stát se šampionem, vkládá do toho srdce a duši. Pokud jde o individuální výkony, je to záležitost výdrže a stabilních výkonů. Zaslouží si hodně obdivu," uvedl Gretzky.

"V současnosti je velmi těžké skórovat, protože všichni hráči jsou nesmírně dobří. Pro něj ale není problém neustále střílet spoustu branek," poznamenal čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu s Edmontonem.

Dvaatřicetiletý Ovečkin potřeboval na 600 gólů 990 utkání, čímž se stal čtvrtým hráčem v historii NHL, kterému se to povedlo v méně než 1000 zápasech. Dalšími třemi hokejisty jsou Gretzky (718), Mario Lemieux (719) a Brett Hull (900).

Šestinásobný vítěz Maurice "Rocket" Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ročníku je zároveň čtvrtým Evropanem, jenž na tuto metu dosáhl. Moskevský rodák se připojil k Jaromíru Jágrovi (766) a Finům Teemu Selännemu (684) a Jarrimu Kurrimu (601).

Ovečkin proti Winnipegu ukončil třízápasové čekání na gól a 599. a 600. brankou dovedl Capitals k výhře 3:2 v prodloužení. "Je to výjimečné. Samozřejmě chcete přidat další. Fanoušci Washingtonu mě od první chvíle podporují," prohlásil s 42 trefami lídr tabulky střelců.

Ovečkinův úspěch ocenil i druhý nejlepší kanonýr ročníku Patrik Laine z Winnipegu, který 41. gólem dovedl zápas s Capitals do prodloužení. "Když jsem byl mladší, pravidelně střílel 50 až 60 branek. V současnosti je těžké jich dát 40, ale jemu se to už povedlo. Před sezonou jsem četl, že není ve formě a nebude tolik skórovat. Na začátku ročníku dal dva hattricky. Chce všem dokázat, že je pořád nejlepší," myslí si devatenáctiletý Fin.

Kapitán Tampy Bay Steven Stamkos vyzdvihuje Ovečkinovu střelu. "Má nejlepší zakončení na světě. Brankáři hodiny studují, odkud bude pálit, ale stejně je dokáže překonat," řekl držitel dvou Richard Trophy.

Washington z Ovečkina v roce 2004 učinil celkovou jedničku draftu. Kvůli výluce si premiéru v NHL odbyl v sezoně 2005/2006, za níž získal Calder Trophy udělovanou nejlepšímu nováčkovi roku. Ovečkin patří mezi tři hráče v dějinách ligy, kteří si v prvních třinácti sezonách pokaždé připsali přes 30 gólů. Kromě něj se to povedlo jen Gretzkému (ve 13 ročnících) a Mikeu Gartnerovi (v 15). Celkově odchovanec Dynama Moskva nasbíral v 990 duelech 1109 bodů za 600 gólů a 509 přihrávek.