Gretzky slaví 60, Pouzar vzpomíná: Koukal jsem jako blbec. Rekordy by bořil i teď

Jako první Čech v historii vyhrál Stanleyův pohár. Navíc to dokázal v mimořádné společnosti v čele s Waynem Gretzkym, géniem, který dnes slaví 60. narozeniny. Na nejslavnějšího hokejového velikána zavzpomínal Jaroslav Pouzar v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jedna statistika za všechny: Kdyby Gretzky nevstřelil během dospělé kariéry jediný gól, stále by byl před Jaromírem Jágrem historicky nejproduktivnějším hráčem NHL. Až tak dominoval.

Když byl na vrcholu, jeho umění zblízka pozorovala českobudějovická legenda Pouzar, který do Edmontonu přišel ve třiceti letech po konci bohaté reprezentační kariéry. V té době o Gretzkym nevěděl nic. Pak po jeho boku vyhrál tři Stanley Cupy. A dodnes za ním léta.

Už jste Wayneovi popřál ke kulatinám?

V pátek jsem mu psal zprávu. Radši jsem napsal i do Edmontonu, aby mu popřáli, protože se s ním těžko spojuje. Následně mi volal, ale já nezvedl telefon včas. A už jsem se nedovolal.

Kdy jste se viděli naposledy?

Jsou to asi tři roky. V Edmontonu jsme byli všichni pohromadě. Slavili jsme, že jsme byli zvoleni nejlepším mužstvem NHL v její stoleté historii (konkrétně šlo o tým Oilers z ročníku 1984/85, pozn. red.).

Vy jste se do výjimečné party Oilers dostal po třicítce. Roli ve vašem přestupu sehrál komentátor Jan Slepička…

Ano, na mistrovství světa 1982 ve Finsku. Přišel za mnou, jestli bych nešel do Edmontonu. A já souhlasil. Věděl jsem, že ve třiceti letech už o mě pan Bukač (tehdejší reprezentační trenér) neměl moc velký zájem. Stavěl nové mužstvo. S Barrym Fraserem, což byl tenkrát hlavní skaut Edmontonu, jsme se domluvili, ale stejně jsem nevěděl, jestli tam opravdu půjdu, protože nejdřív jsem musel projít draftem.

Víte, proč o vás tehdy Edmonton projevil zájem?

Asi je zaujalo, že jsem byl takový bránící celohřišťový hráč. Dokonce jsem i dával góly. Přímo mi ale neřekli, proč si mě vybrali. Přišel jsem tenkrát do kanceláře generálního manažera a trenéra Glena Sathera a koukal na zeď, že tam měl napsanou sestavu a já byl vedle Gretzkyho. Tak jsem koukal jako blbec.

V té době jste Gretzkyho ještě moc neznal, že? Informace nebyly tak snadno dostupné jako dnes.

Když jsem do Edmontonu přijel, tak se mě právě ptali, jestli Gretzkyho znám. Napadlo mě, že to bude nějaká hvězda, tak jsem řekl, že to je dobrý hokejista. Všichni se tlemili, protože jsem anglicky mluvil špatně. Poznával jsem ho až tam. Stejně jako Jariho Kurriho. Vůbec jsem nevěděl, že tam nějaký takový Fin je.

A nakonec jste s nimi skončil v jednom útoku. Jaký na vás Gretzky při prvních trénincích a zápasech udělal dojem?

Byl to skromný kluk, kamarád. Nedával najevo, že je nad námi všemi hodně vysoko. Opravdu šikovný kluk. Uměl číst hru, uměl dobře bruslit, kličkovat. Uměl dát gól bekhendem. Golfovým úderem to trefil, kam potřeboval. A hlavně věděl, kde má být. Velice dobře četl hru.

Myslíte, že jste jeho hru ovlivnil? Dá se říct, že vedle Gretzkyho a Kurriho jste zavedl československou specialitu v podobě bránícího levého křídla.

Ze začátku jsem neměl žádnou slovní zásobu, takže jsem hrál směrem dopředu, jak po mně chtěli. Ve vlastním pásmu jsem stál u mantinelu, chytal puky a vyhazoval je na Kurriho. Takový byl jejich systém. My jsme napadali a Wayne bránil, zajišťoval nás. Po půl roce nebo možná až ve druhé sezoně jsem se ale odvážil jít za Satherem a vysvětlil mu, že doma jsem hrál dozadu a že Gretzky s Kurrim umějí dávat góly, a tak by pro ně bylo lepší, kdyby hráli jenom dopředu. Jednou na tréninku jsme tenhle systém zkusili a Wayne pak dal gól ve 45 zápasech za sebou. Ale nevím, jestli jsem jeho hru ovlivnil. Možná trošku. On spíš ovlivňoval nás. Byl to nadčasový hráč.

Co ho dělalo tak výjimečným?

Dovedl číst hru. Věděl, kam půjde puk. Uměl přihrávky naslepo, se kterými vůbec nikdo nepočítal. Také byl rychlý. Obránci se ho báli, a tak mu potom dávali prostor, protože by z nich jinak udělal pitomce. V té době byl úplně jiný než ostatní. Celý Edmonton vlastně hrál jiný hokej - rychlý, kombinační. Trošku mi to připomínalo ruský hokej.

Gretzky tvrdil, že čtyřicet procent asistencí nasbíral ze své "kanceláře" za bránou. Sedí to?

Za bránou v útočném pásmu hrál hodně, to je pravda. Vyjížděl zleva, zprava. Protihráči se za ním báli chodit.

Už dlouho koluje historka, že ve finále Stanley Cupu 1984 jste si vzal slovo a ostatním včetně Gretzkyho vynadal. Přitom jste anglicky moc neuměl. Jak vás to napadlo?

V sezoně 1982/83 jsme finále s Islanders prohráli 0:4 na zápasy. Další rok jsme s nimi byli ve finále znovu a vyhráli u nich první zápas 1:0. Druhý jsme ale prohráli 1:6. Do kabiny přišli majitel s generálním manažerem a vynadali nám. Já jsem jen zvedl ruku, že bych klukům taky chtěl něco říct, ale aby u toho nebyl nikdo z vedení.

Oni odešli a já jsem klukům řekl: "Neumím dobře anglicky, ale chci vám říct jedno… Základní část je na to, abyste se předváděli. Každý chcete dát gól, každý se perete. Ale jestli chcete vyhrát Stanley Cup, musíte hrát jako tým. Je jedno, kdo dá gól. A nemůžete se prát." Pak jsme vyhráli tři zápasy za sebou. Možná to byla náhoda, možná si moje slova fakt vzali k srdci. S touhle historkou pak přišel pan Bukač. Nevím, kde to sehnal, ale je to pravda.

Manažer Sather vás pak bral jako takového motivátora, že?

Když se nám pak další rok nedařilo, nabádal mě, abych zase něco řekl. Ale já na to: "Já ne, ty jsi trenér!"

Do Edmontonu jste přicházel jako hráč z východního bloku, což tehdy nebylo časté. Překvapil jste zámořské spoluhráče něčím, nebo naopak oni vás?

Nemyslím si, že bychom se vzájemně něčím překvapili. Všichni jsme uměli hrát hokej. Překvapili mě tím, že mě vzali mezi sebe. Bál jsem se, že na mě budou naštvaní, protože někomu beru místo, ale vůbec. Nejhorší bylo, že jsem se anglicky špatně domlouval. Nikomu to ale moc nevadilo. Pořád chtěli, abych s nimi chodil do hospody.

Myslíte si, že by se Gretzkymu bořily rekordy hůř, kdyby tehdy v NHL hráli i nejlepší Čechoslováci a Sověti?

Nemyslím si. Rekordy by dělal dokonce i teď, kdyby mu bylo dvacet.

Máte oblíbenou historku s Gretzkym?

Můžu říct, že mě, manželku a dceru jednou pozval na Vánoce, tak jsme přišli a dali si krůtu. V průběhu večera jsem mu ale musel vysvětlovat, že už musíme domů, abychom si se známými rozdali dárky, což u nás děláme 24. prosince. Oni to ale mají až další den ráno. Dceři tak zabalili elektrofonické varhany a šli jsme domů. Nebo když se mě ptal, jestli máme kartáček na zuby a splachovací záchod. Oni nás brali jako východní blok. Měli nás nabarvené červeně, všichni jsme byli Rusové.

Je podle vás Wayne Gretzky nejlepším hokejistou všech dob?

Neviděl jsem Gordieho Howea, který končil v 70. letech. Ale v době, kterou jsem registroval jako hráč, nebyl v NHL nikdo lepší než Gretzky. Stačí se jen podívat, co dokázal za relativně krátkou dobu. Neodehrál tolik zápasů jako Jágr, ale jejich výsledky jsou nesrovnatelné. Těžko se bude hledat hráč, který Gretzkyho rekordy překoná.