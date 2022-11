Puk pro matku zesnulého kamaráda. Slíbil jsem mu to, když umíral, prozradil Lauko

Český útočník Jakub Lauko symbolicky věnoval svůj první gól v NHL kamarádovi a hokejistovi Ondřeji Buchtelovi, který před dvěma lety zemřel na rakovinu. Puk plánuje forvard Bostonu darovat jeho matce Evě, která mu již ke vstřelení branky pogratulovala na sociálních sítích.

"Před dvěma lety jsem slíbil svému umírajícímu příteli, že se dostanu do NHL. Myslím si, že můj táta i matka budou, nechci říct naštvaní, ale možná trochu zklamaní, ale puk dostane jeho matka, protože jsem to slíbil jemu a jeho rodině," řekl Lauko, jenž se dočkal premiérové trefy v NHL ve svém šestém zápase v elitní zámořské soutěži. Přispěl jí k výhře Bruins 6:5 v prodloužení na ledě Pittsburghu.

Dvaadvacetiletý Lauko s Buchtelou hrál v mládežnických týmech Chomutova i v reprezentačních výběrech a po smrti kamaráda si na ruku nechal vytetovat jeho iniciály a číslo 4, se kterým Buchtela nastupoval.

Lauko se mezi střelce v NHL poprvé zapsal ve 14. minutě, kdy se prosadil po rychlém protiútoku a přihrávce od Nicka Foligna. Jako první si však zkontroloval hlavního rozhodčího, zda bude gól platit.

Pražský rodák totiž dostal puk za brankovou čáru i ve svém prvním utkání v soutěži proti Arizoně, kvůli nedovolenému kontaktu s brankářem ovšem sudí gól neuznali.

"Můj první pohled byl na rozhodčího," potvrdil Lauko s úsměvem. "Nejprve jsem trošku zaváhal, ale když řekl, že to bylo v pořádku, byl jsem opravdu šťastný," oddechl si bývalý juniorský reprezentant.

Stejně jako v souboji proti Arizoně mu Foligno přinesl puk na památku. A tentokrát už také kotouč Laukovi jako památeční trofej zůstal.

"Je to opravdu dobrý chlap. Říkám mu strýček Nick… Stará se o mě, radí mi. Stejně jako Tomáš Nosek. Jsou to neuvěřitelní kluci, opravdu mě baví s nimi hrát," ocenil Lauko spoluhráče ve čtvrté formaci Bruins.

Lauka po zápase pochválil i trenér Bostonu Jim Montgomery. "Hraje opravdu dobře. Dobře se vrací, vyhrává osobní souboje. Dělá spoustu dobrých věcí, které by měli dělat hráči ze čtvrtého útoku, a dělá je důsledně," uvedl třiapadesátiletý kouč.

Český útočník si dobře uvědomuje, že nesmí polevit. "Nebyl to můj první, druhý ani třetí zápas… Není čas na výmluvy. Musím podávat dobré výkony. Nemyslím si, že bych dnes odehrál nejlepší utkání, ale našel jsem cestu, jak to zlepšit. Musím v tom pokračovat a být konzistentní," předsevzal si Lauko, jenž se do kádru Bostonu snaží prosadit již čtvrtou sezonu.

Až letos si poprvé zahrál v NHL.