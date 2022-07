"Vysvětlete mi to někdo." Superhvězda šokovala přestupem, odmítla miliony navíc

Nechal ležet na stole miliony dolarů a vybral si podprůměrný klub, přestože na trh vstupoval jako největší hvězda. Hokejový svět dumá nad tím, proč útočník Johnny Gaudreau odešel v rámci NHL zrovna do Columbusu.

Gaudreau se dá bez problému srovnat s Artěmijem Panarinem - má podobné přednosti, sbírá plno bodů a také hraje na levém křídle.

Jak je známo, Panarin otestoval volný trh před třemi roky a skončil u slavných Rangers se sedmiletou smlouvou a roční gáží 11,6 milionu dolarů. Mimochodem, dal vale Columbusu.

Gaudreau si mohl bez studu říct o podobné peníze. Vždyť v poslední základní části nasbíral famózních 115 bodů (40+75) v 82 duelech a strčil do kapsy všechny kromě Connora McDavida.

Osmadvacetiletý Američan však kývl na sedmiletý kontrakt s gáží 9,75 milionu. Ačkoliv si oproti minulé smlouvě polepšil o tři miliony, nedostal se ani mezi desítku nejlépe placených hráčů zámořské ligy. A hlavně - odešel do Columbusu, který v posledních dvou sezonách chyběl v play off a v celé své historii prošel do druhého kola jen jednou.

"Vysvětlete mi to, prosím, někdo," nechápal přestup Dom Luszczyszyn z renomovaného webu The Athletic. "Vím, že to je naše práce, ale v tomto případě jsem bezradný a naprosto zmatený."

Gaudreau odešel z Calgary, kde strávil celou dosavadní kariéru v NHL. Kanadský klub přitom v posledních letech hraje lépe než Columbus a své superhvězdě chtěl podle zákulisních informací zabránit v odchodu osmiletou smlouvou s gáží kolem 10,5 milionu dolarů.

Drobný Američan tak dohromady nechat ležet na stole asi 15 milionů hrubého, v přepočtu skoro 370 milionů korun.

Nevybral si ani angažmá v New Jersey blízko Salemu, kde se narodil. Ostrouhali Devils i Islanders, přestože oba tyto kluby o Gaudreaua hodně stály a předpokládalo se, že jeden z nich v honu uspěje.

Dalším překvapením je, že Gaudreau podle zámořských médií přijal méně peněz, než mu v Columbusu nabízeli. "Je to jeden z nejneuvěřitelnějších podpisů na trhu ve sportovní historii," komentoval přestup Sean Gentille z The Athletic. Zdůvodnit ho však podobně jako ostatní nedokázal.

Zdá se. že Gaudreauovi se v Columbusu, hlavním městě Ohia, zkrátka zalíbilo. "Než jsem se dostal do NHL, nikdy jsem v Columbusu nebyl, takže při první návštěvě jsem nevěděl, co čekat. Musím ale říct, že mě okouzlil," líčil americký hokejista s tím, že se mu zalíbila i atmosféra v Nationwide Areně, kde Blue Jackets hrají domácí zápasy.

Columbusu se tak konečně podařilo zaujmout superhvězdu. V minulých letech musel strpět odchod Panarina, gólmana Sergeje Bobrovského nebo centra Pierra-Luca Duboise. Také se marně snažil ulovit beka Alexe Pietrangela.

"Myslím, že už se konečně můžeme zbavit té pitomé nálepky, že jsme špatnou destinací nebo že naše město je špatné. Tyhle řeči se nikdy nezakládaly na pravdě. Měli jsme špatnou reputaci jen proto, že pár hráčů se z různých důvodů rozhodlo s námi nepodepsat dlouhodobý kontrakt," prohlásil generální manažer klubu Jarmo Kekäläinen.

Nicméně i jeho možná překvapilo, že Columbus byl na Gaudreauově listině tak vysoko. "Řekl nám, že jsme jedním z klubů, za které by hrál nejraději. A my na to: Wow, to myslíš vážně? Hned jak nám bylo jasné, že sem chce jít, pustili jsme se do jednání," prozradil manažer.

Gaudreau by v Columbusu mohl hrát vedle tvořivého Čecha Jakuba Voráčka nebo finského střelce Patrika Laineho, který ale ještě nemá smlouvu a Kekäläinen pro něj musí najít místo pod platovým stropem.

Gaudreauovým centrem bude kapitán Boone Jenner, Jack Roslovic, nebo teprve 19letý Cole Sillinger, který reprezentoval Kanadu na posledním mistrovství světa.