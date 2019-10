Frolík si osladil 800. start v NHL gólem, Mrázek vynuloval střelce Los Angeles

Český hokejový útočník Michael Frolík přispěl prvním gólem v sezoně k výhře Calgary nad Philadelphií 3:1, a vychutnal si tak svůj jubilejní 800. zápas v NHL. Martin Nečas rozhodl v úterním utkání vítěznou brankou o výhře Caroliny 2:0 v Los Angeles. Spolu s ním zazářil v dresu Hurricanes také brankář Petr Mrázek, který si díky 31 úspěšným zákrokům připsal první čisté konto v sezoně.

První gól duelu v Los Angeles padl v 25. minutě, kdy Nečas po přihrávce Ryana Dzingela zpoza branky překonal střelou z mezikruží k levé tyči Jacka Campbella. Výsledek pojistil sedm sekund před koncem v oslabení při power play domácích tečí střely Teuva Teräväinena do prázdné branky Sebastian Aho.

Sedmadvacetiletý Mrázek, který byl vyhlášen první hvězdou utkání, i při svém čtvrtém startu v sezoně vychytal vítězství a zaznamenal 19. nulu v NHL. Dvacetiletý Nečas si vylepšil bilanci v sezoně na pět bodů za dvě branky a tři asistence ze sedmi utkání. Byl zvolen třetím nejlepším hráčem utkání.

Podívejte se na trefu Martina Nečase

Jednatřicetiletý Frolík byl za svůj výkon vyhlášen první hvězdou utkání. K úspěšnému výsledku Flames po předchozích dvou porážkách pomohl 21 úspěšnými zákroky také gólman David Rittich, jenž byl zvolen třetím nejlepším hráčem večera.

Frolík hned po 95 sekundách hry prostřelil z pravého kruhu brankáře Briana Elliotta a poslal Calgary do vedení. Byl to pro něj v sedmém duelu nového ročníku první bod. "To není špatné, ne? Dal jsem gól, máme výhru… Myslím, že nejdůležitější je výhra. Určitě si tenhle večer budu pamatovat, 800 je výjimečné číslo," uvedl Frolík, vítěz Stanleyova poháru z roku 2013 s Chicagem.

Ve druhém dějství zvýšil náskok Flames Andrew Mangiapane. Ve 45. minutě sice sebral čisté konto Rittichovi střelou z pozice mezi kruhy obránce Matt Niskanen, ale v závěru se při power play hostů trefil do prázdné branky Elias Lindholm a potvrdil výhru svého týmu.

Nová jednička Calgary Rittich odchytal šesté ze sedmi utkání v této sezoně a připsal si třetí výhru. Jeho spoluhráči zablokovali 13 střel soupeře, což český brankář ocenil. "Je to součást hry, pro mě je to hodně důležité. Usnadňuje mi to práci, jsem rád, že se snaží pomoct mi," řekl Rittich.

Útočník Ondřej Palát se podílel asistencí na vítězství Tampy Bay v Montrealu 3:1. Hosté prohrávali po gólu Jeffa Petryho z 16. minuty, ale ještě před první přestávkou vyrovnal Brandon Coburn. Rozhodující byl začátek druhé třetiny, kdy se během 57 sekund trefili Steven Stamkos a Tyler Johnson, který zužitkoval Palátovu přihrávku.

Lightning dovedl k výhře brankář Andrej Vasilevskij, který zastavil 33 střel a nestačil na jedinou. "Měl tam několik skvělých zákroků. V bráně je neskutečně rychlý. Je to nejlepší brankář na světě a znovu to potvrdil," pochválil ruského gólmana obránce Tampy Bay Victor Hedman.

Toronto předvedlo ve druhé třetině domácího zápasu s Minnesotou velký obrat a čtyřmi brankami zvrátilo výsledek na svou stranu. Maple Leafs zvítězili 4:2 a u všech jejich gólů asistoval obránce Morgan Rielly.

Petr Mrázek slaví shutout

Výsledky NHL:

Toronto - Minnesota 4:2 (0:1, 4:0, 0:1)

Branky: 22. Tavares, 28. Marner, 29. A. Johnsson, 34. Matthews - 6. Kunin, 59. Mayhew. Střely na branku: 34:29. Diváci: 19.149. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. Marner, 3. Andersen (všichni Toronto).

Montreal - Tampa Bay 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky: 16. Petry - 20. Coburn, 22. Stamkos, 23. T. Johnson (Palát). Střely na branku: 34:22. Diváci: 20.406. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Tampa Bay), 2. Petry (Montreal), 3. Vasilevskij (Tampa Bay).

Winnipeg - Arizona 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Branky: 8. Scheifele, 45. Connor - 26. a 38. Dvorak, 20. Garland, 28. Schmaltz. Střely na branku: 40:35. Diváci: 14.764. Hvězdy zápasu: 1. Dvorak, 2. Ekman-Larsson (oba Arizona), 3. Scheifele (Winnipeg).

Calgary - Philadelphia 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 2. Frolík, 35. Mangiapane, 60. E. Lindholm - 45. Niskanen. Střely na branku: 38:22. Diváci: 17.771. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celý zápas, inkasoval jeden gól z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 95,5 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Frolík (Calgary), 2. Elliott (Philadelphia), 3. Rittich (Calgary).

Vegas - Nashville 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Branky: 10. Mark Stone, 18. R. Smith - 3. Turris, 21. Sissons, 26. Järnkrok, 27. F. Forsberg, 44. Bonino. Střely na branku: 35:39. Diváci: 18.188. Hvězdy zápasu: 1. Turris, 2. Sissons (oba Nashville), 3. Glass (Vegas).

Vancouver - Detroit 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Branky: 33. a 54. J. T. Miller, 18. Stecher, 22. Edler, 24. E. Pettersson - 1. D. Larkin. Střely na branku: 32:27. Diváci: 18.183. Hvězdy zápasu: 1. J. T. Miller, 2. Boeser, 3. Edler (všichni Vancouver).

Los Angeles - Carolina 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 25. Nečas, 60. Aho. Střely na branku: 31:23. Diváci: 14.219. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal celý zápas, z 31 střel neinkasoval a úspěšnost zásahů měl 100 procent. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek (Carolina), 2. J. Campbell (Los Angeles), 3. Nečas (Carolina).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Buffalo 6 5 1 0 25:13 11 2. Boston 6 5 0 1 16:10 10 3. Toronto 7 4 1 2 28:24 9 4. Tampa Bay 6 3 1 2 23:18 7 5. Montreal 6 2 2 2 22:24 6 6. Detroit 6 3 0 3 17:21 6 7. Florida 6 2 2 2 19:24 6 8. Ottawa 5 1 0 4 12:19 2

Metropolitní divize:

1. Carolina 7 6 0 1 26:16 12 2. Pittsburgh 6 4 0 2 25:16 8 3. Washington 7 3 2 2 22:23 8 4. NY Islanders 6 3 0 3 15:17 6 5. Philadelphia 4 2 1 1 11:9 5 6. NY Rangers 3 2 0 1 11:9 4 7. Columbus 5 2 0 3 11:18 4 8. New Jersey 6 0 2 4 13:29 2

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 5 5 0 0 22:12 10 2. Nashville 6 4 0 2 28:23 8 3. St. Louis 6 3 2 1 19:20 8 4. Winnipeg 8 4 0 4 26:30 8 5. Chicago 4 1 1 2 12:13 3 6. Dallas 7 1 1 5 13:23 3 7. Minnesota 6 1 0 5 14:25 2

Pacifická divize: