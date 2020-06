NHL? Frolík je v nejistotě. Možnost hraní v Česku asi přijde, uvažuje

Ve zvláštní situaci se ocitl hokejista Michael Frolík, který byl s blížícím se koncem pětiletého kontraktu vyměněn zkraje roku z Calgary do Buffala.

Sabres jsou mezi sedmi týmy, jichž se netýká dohrání sezony NHL. Současná nejistota ohledně dalšího vývoje pandemie koronaviru a jejích následků je tak výrazně spjata i s budoucností dvaatřicetiletého útočníka. Sám ale věří, že ještě přidá nějaké roky v zámoří.

"Je to opravdu zvláštní. Už teď je ta pauza pěkně dlouhá a nějaké měsíce to asi bude ještě trvat. Tím, že Buffalo nepostoupilo mezi těch 24 týmů, tak nám už sezonu oficiálně ukončili. Nedávno jsme měli výstupní zdravotní prohlídky, takže pro nás to byl oficiální konec. Alespoň tak nějak víme, na čem jsme, což je dobře," řekl Frolík novinářům po čtvrteční fotbalové exhibici ve prospěch Nadace Jakuba Voráčka.

Sezona kladenského rodáka byla nepovedená po všech stránkách. Přes změnu působiště neožil po stránce produktivity ani v dresu Sabres a za 57 zápasů si připsal jen šest gólů a osm asistencí. Na návrat do Evropy ale zatím nemyslí.

"Samozřejmě vím, že minulá sezona nebyla z mé strany úplně ideální. Byl jsem vyměněný a ani v Buffalu to nebylo ono. Já bych ale rád chtěl ještě zabojovat někde o místo a pokračovat v NHL," prohlásil Frolík.

"Jak už jsem říkal, doba je teď hodně zvláštní. Vůbec se neví, kdy a jak se otevře volný trh s hráči. Každopádně pro mě bude pořád priorita jít zpátky do NHL. Doufám, že se něco objeví. Pauza bude dlouhá, možná až do ledna. Poslední zápas jsem hrál někdy na konci února. Možnost nějakého hraní v Čechách či jinde v Evropě asi bude, ale ještě uvidíme, jak se situace vyvine," doplnil Frolík.

K tomu, aby se začalo vyjasňovat o jeho dalším působišti, je pořád daleko. Hlavní starostí je nyní dohrání přerušené sezony. Chybělo jen málo, aby se týkalo i Buffala.

"Neřekl bych přímo, že je to nějak nefér, když NHL zvolila tento formát, ale Buffalo s tím přirozeně nesouhlasilo. Uteklo nám to vlastně o jedno místo a ještě jsme měli zápasy k dobru proti Montrealu, který tam postoupil místo nás," podotkl Frolík.

"Pořád je však hodně otazníků na to, aby se sezona dohrála. Samozřejmě vedení soutěže se na to připravuje, ale podle posledních zpráv to v Americe stále není úplně ideální. Uvidíme. Věřím však, že sezona se bude dohrávat, liga vydělá alespoň nějaké peníze a tak nějak se to bude posouvat, aby se pak nová sezona rozběhla normálně v tom prosinci nebo lednu," dodal Frolík.

Přiznal, že za současného stavu je velmi těžké něco plánovat dopředu. "Snažil jsem se doma v garáži tak nějak udržovat do té doby, než bylo jasné, co bude dál. Když se pak rozhodlo, že má Buffalo konec, tak jsem si začal užívat volna těch několik týdnů, ale pomalu už se budu muset začít připravovat a uvidíme, kam mě to nakonec zavane," prohlásil Frolík.

Sabres v reakci na další neúspěšnou sezonu sáhli v posledních dnech k velké čistce, kterou odnesl vyhazovem vedle jiných i generální manažer Jason Botterill.

"Vím jen, že kluci, co tam hrají, byli spokojení s vedením a trenéry. Buffalu se dlouhodobě nedaří a vždycky, když se jim sezona nepovedla, udělali docela dost změn. Nyní se Sabres sezona taky nevydařila, tak se rozhodli, jak se rozhodli. Já akorát napsal manažerům zprávu, že jim děkuji za to, že mě tam vzali a dali mi šanci. Bohužel to nevyšlo, ale byl jsem rád za tu šanci tam restartovat sezonu, i když se to nepovedlo. Ale i takový je hokej," podotkl Frolík.