Frk ozdobil premiéru dvěma góly, Pastrňák přihrál na dvě branky

Nejméně 30 lidí dnes zemřelo a desítky utrpěly zranění při výbuchu nálože umístěné v autě u kontrolního bezpečnostního stanoviště v somálské metropoli Mogadišo. Podle agentury AP to uvedl mluvčí somálské vlády, podle nějž by počet mrtvých mohl ještě narůstat. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil, podobné atentáty však ve městě často provádí islamistické milice Šabáb, jež dlouhodobě usilují o svržení somálské vlády. Výbuch podle policie cílil na pobočku finančního úřadu v době ranní špičky. Lidé se totiž vraceli do práce po víkendu, který v Somálsku připadá na čtvrtek a pátek.