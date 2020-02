Francouz vychytal Coloradu výhru. Zato Chicagu nestačil ani Kubalíkův superrychlý gól

Brankář Pavel Francouz chytal v NHL po třech týdnech, zastavil 34 střel a dovedl Colorado k výhře 3:2 na ledě Minnesoty.

Dominik Kubalík si upevnil 22. gólem v sezoně vedení v tabulce střelců mezi nováčky, ale neodvrátil prohru Chicaga 2:5 ve Winnipegu. Filip Chytil připravil dva góly New York Rangers, kteří porazili Los Angeles 4:1. Nejproduktivnější Čech v soutěži David Pastrňák přihrál na jediný gól Bostonu při nečekané porážce 1:3 v Detroitu.

Francouz zasáhl před utkáním v Minnesotě naposledy do hry 20. ledna, kdy vychytal výhru 6:3 nad Detroitem. "Pokud člověk moc nechytá a jde do branky po delší pauze, je to vždy těžké. Na druhou stranu je ale zase odpočatý. Tímhle způsobem jsem uvažoval. Že jsem svěží a připravený na zápas," vysvětlil Francouz.

Skvělý moment Pavla Francouze:

Kevin Fiala es vetado de un gol tras fuerte muñecazo, gracias a una enorme salvada de Pavel Francouz que le muestra el guante en paradón pic.twitter.com/udf2cbskjz — NHL Español (@nhlespanol) February 10, 2020

Všechny branky padly v prostřední třetině. Ještě předtím se ale blýskl Francouz v 10. minutě parádním zákrokem, když kryl lapačkou únik Kevina Fialy. "Chytal solidně jako obvykle. Pokaždé, když v této sezoně nastoupil, byl skvělý. Myslím si, že bychom mu mohli někdy trochu víc pomáhat, ale podržel nás a dal nám šanci vyhrát," pochválil českého brankáře útočník Matt Calvert.

Francouz inkasoval oba góly v oslabení - Jared Spurgeon zužitkoval křížný pas a střelou bez přípravy vyrovnal na 1:1, Fiala ranou z mezikruží snížil na 2:3. "Věděli jsme, že když jim nedáme ve třetí třetině další přesilovky a budeme se soustředit na obranu, můžeme to dotáhnout. Podali jsme dobrý týmový výkon. Hráli jsme druhý zápas ve druhém dni, to je obtížná situace, ale zvládli jsme ji," řekl Francouz.

Colorado vyhrálo v sedmém z posledních osmi zápasů a v tabulce Západní konference je druhé. "Jsem rád, že i po Utkání hvězd pokračujeme ve sbírání bodů. To je v této fázi sezony důležité," uvedl Francouz, který je v elitní desítce brankářů v procentuální úspěšnosti zásahů (92,5) i v průměru inkasovaných gólů na zápas (2,42).

Českého gólmana pochválil i trenér Colorada Jared Bednar. "Vypadal dobře. Jak už jsem dříve říkal, potřebujete od gólmanů nadprůměrné výkony v každém zápase, pokud chcete být úspěšní, a to jsme od něj dostali. Zejména si skvěle pokryl dolní část a dorážky. Ve třetí třetině jsme mu už víc pomohli, že jsme v pěti hráčích chránili prostor před brankou a sbírali volné puky," doplnil.

Detroit, nejhorší tým NHL, vedl nad lídrem soutěže od 23. minuty gólem Brendana Perliniho. Boston vyrovnal ve 33. sekundě třetí třetiny na 1:1, poté co Pastrňák po naznačení střely přihrál ideálně před odkrytou branku Toreymu Krugovi. Havířovský rodák už ve druhé třetině asistoval u gólu Brada Marchanda, jenž ale nebyl po protestu domácího trenéra uznán kvůli předchozímu ofsajdu Patrice Bergerona.

"Je to moje chyba," přiznal Bergeron, který pomalu střídal, a když Krug nahazoval puk do pásma, stál mimo hru před dvířky na lavičku. Na vyrovnání zareagoval v 48. minutě Andreas Athanasiou, jenž navíc při power play Bostonu zpečetil do prázdné branky výhru Detroitu. Na posledním gólu se asistencí podílel český obránce Filip Hronek.

Boston prohrál s Detroitem i druhý zápas v sezoně. Velkou překážkou pro hosty byl gólman Jonathan Bernier, kterého zasypali čtyřiceti střelami. "Je to tvrdá porážka. Cítil jsem, že puk lítá okolo branky, ale nikdy jsme nebyli ve správný čas na správném místě. Také jsme si nepomohli přesilovkami. Musíme je zlepšit," řekl Pastrňák. Boston promarnil za bezbrankového stavu 78 sekund dlouhou převahu dvou mužů v poli.

Kubalík, který předchozí čtyři utkání neskóroval, se prosadil už po patnácti sekundách hry. Český útočník si sjel mezi kruhy na přihrávku zpoza branky a pěknou střelou bez přípravy otevřel skóre. Chicago vedlo v 11. minutě už 2:0, ale Winnipeg na začátku druhé třetiny snížil a v závěrečné části strhl čtyřmi góly výsledek na svou stranu. Dvěma brankami se podílel na obratu Kyle Connor.

Kubalíkův bleskový úder:

Dominik Kubalik 15 seconds in! Blackhawks lead!#Blackhawks pic.twitter.com/PhrdzldM6i — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 10, 2020

Rangers se po chybě brankáře Jonathana Quicka při rozehrávce ujali brzy vedení. Na další gól se čekalo až do 50. minuty a připravil ho Chytil. Český útočník našel z rohu kluziště před brankou nekrytého Kaapa Kakka, který ukončil třináct zápasů trvající gólový půst.

Kings vzápětí snížili, ale domácí dvěma trefami v závěru stvrdili výhru. U posledního gólu Chytil vybojoval v obranném pásmu při power play soupeře puk, posunul ho Anthonymu DeAngelovi, který střelou přes celé kluziště stanovil konečnou podobu výsledku. Chytil byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil ho jen brankář Rangers Igor Šesťorkin, jenž kryl 42 střel.

Ondřej Kaše vynechal kvůli nemoci zápas Anaheimu v Buffalu. Kalifornský klub i bez něj vyhrál 3:2 a základ úspěchu položil v úvodních dvanácti minutách, ve kterých si vypracoval tříbrankový náskok.

Výsledky NHL:

Minnesota - Colorado 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Branky: 25. Spurgeon, 38. Fiala - 22. Bellemare, 28. MacKinnon, 31. Landeskog. Střely na branku: 36:33. Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval dvě branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 94,44 procent. Diváci: 17.444. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog (Colorado), 2. Fiala, 3. Spurgeon (oba Minnesota).

Winnipeg - Chicago 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)

Branky: 24. a 60. Connor, 50. Wheeler, 54. Copp, 59. Laine - 1. Kubalík, 11. Saad. Střely na branku: 36:26. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Copp, 2. Wheeler (oba Winnipeg), 3. Crawford (Chicago).

NY Rangers - Los Angeles 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky: 3. McKegg, 50. Kakko (Chytil), 58. Panarin, 58. DeAngelo (Chytil) - 51. Moore. Střely na branku: 41:43. Diváci: 17.237. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Chytil, 3. Di Giuseppe (všichni NY Rangers).

Buffalo - Anaheim 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)

Branky: 19. J. Larsson, 32. Dahlin - 7. Silfverberg, 11. Getzlaf, 12 N. Ritchie. Střely na branku: 33:28. Diváci: 16.131. Hvězdy zápasu: 1. N. Ritchie (Anaheim), 2. Dahlin (Buffalo), 3. R. Miller (Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 57 34 12 11 188:143 80 2. Tampa Bay 55 35 5 15 199:150 75 3. Toronto 56 29 8 19 200:187 66 4. Florida 54 29 6 19 192:181 64 5. Montreal 57 27 7 23 177:173 61 6. Buffalo 56 24 8 24 159:176 56 7. Ottawa 55 18 11 26 147:188 47 8. Detroit 57 14 4 39 118:213 32

Metropolitní divize:

1. Washington 55 36 5 14 199:167 77 2. Pittsburgh 54 34 5 15 181:148 73 3. Columbus 56 30 9 17 147:137 69 4. NY Islanders 53 31 6 16 156:145 68 5. Carolina 55 32 3 20 180:153 67 6. Philadelphia 55 30 7 18 177:164 67 7. NY Rangers 54 27 4 23 177:173 58 8. New Jersey 54 20 10 24 149:190 50

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 56 32 9 15 178:160 73 2. Colorado 54 32 6 16 197:154 70 3. Dallas 55 31 5 19 147:141 67 4. Winnipeg 57 29 5 23 173:172 63 5. Nashville 54 26 7 21 176:177 59 6. Minnesota 55 26 6 23 169:181 58 7. Chicago 55 25 8 22 163:173 58

Pacifická divize: