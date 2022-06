Francouz: Den po skončení finále jsem se musel ujistit, zda to nebyl jen sen

Hokejový brankář Pavel Francouz z Colorada si ještě stále užívá pocity radosti po triumfu ve Stanleyově poháru. Hlavní část oslav se konala hned v neděli v Tampě po vítězství v šestém zápase finálové série, hráči i fanoušci ale slavili i po návratu týmu do Denveru. Dvaatřicetiletý gólman si ale další části užíval už zejména v domácím prostředí s rodinou.

"Oslavy byly úžasné. Hlavně na ledě, kde je to taková první spontánní radost. Obrovská euforie. Když vám poprvé dají pohár do rukou, tak je to něco speciálního," řekl Francouz v on-line rozhovoru novinářům. Ze stadionu se poté tým přesunul do nedalekého hotelu za rodinnými příslušníky. "První den byl nejnáročnější. Druhý den po příletu někteří kluci pokračovali dál, ale já už se považuju za staršího, takže jsem už byl spíše s rodinou a užíval si to v klidu. Každý den se ale něco děje, je to hodně nabité," podotkl.

Colorado patří již několik sezon mezi hlavní favority NHL, až letos se ale dočkalo triumfu v play off. "Chutná to skvěle, snažili jsme se o to dlouho. Organizace byla pár let na vzestupu a už se očekávalo, že by se to mohlo podařit loni i rok předtím. A nešlo tak hladce, jak všichni čekali. O to sladší to teď bylo. Bylo to až neuvěřitelné a mozek to úplně nedokáže hned zpracovat. Druhý den jsem se musel podívat na telefon, jestli mám fotky s pohárem. Jestli to nebyl jen sen," pousmál se.

Francouz má za sebou čtyři sezony v NHL, celý minulý ročník ale ze zdravotních důvodů po operacích kyčlí vynechal. Triumf ve Stanleyově poháru tak může brát i jako odměnu na trpělivost a tvrdou práci. "O to lépe to teď chutná. Když jsem se probudil po operaci kyčle a díval jsem se na záběry z NHL a viděl jsem, co tam gólmani předvádí, tak jsem byl přesvědčený, že tohle už dělat nebudu. Bolesti byly fakt velké a nedovedl jsem si představit, že se v plné rychlosti dostanu do rozkleku. Nakonec se to povedlo," uvedl Francouz s tím, že na dně byl v minulosti několikrát. Například při angažmá v Rusku. "Pak se to zase dostalo do výšin. Myslím si, že když si tím člověk jednou projde, tak ví, že se to může opakovat. Uklidňoval jsem se tím, že když jsme takhle dole, tak musíme jít vysoko. A co je výš než Stanley Cup…" řekl.

Tým Avalanche ve finále porazil Tampu, která útočila na vítězný hattrick. A podle Francouze hrála velmi dobře. "Musím ocenit, jak hráli. Měli obrovskou sílu, a i když to v jednu chvíli vypadalo, že jsme je zlomili, tak se vrátili a přišlo mi, že jsou úplně v klidu. Že věří, že jsou schopni to z 3:1 otočit. Říká se, že když chce být člověk nejlepší, musí porazit nejlepšího a to my jsme museli udělat," radoval se.

V dresu soupeře se ve finále představili Češi Jan Rutta a Ondřej Palát a zejména Palátovi se v celém play off dařilo. "Ondra byl nejlepší hráč Tampy v sérii proti nám a i předtím proti Rangers dával důležité góly. Je to nenápadný hráč a přijde mi, že někdy až nedoceněný. Na ledě je ale strašně efektivní. Dokáže využít spolupráci s Kučerovem a Stamkosem, dělá za ně ohromné množství černé práce. Letos k tomu připojil i důležité góly. Patřil k nejlepším hráčům finále," uvedl Francouz.

Účastník šesti světových šampionátů byl v sezoně dvojkou za Darcym Kuemperem. V základní části, v níž vzhledem ke zdravotním problémům poprvé nastoupil až v polovině prosince, si nakonec připsal 21 startů. V play off český gólman zaskočil za zraněného kolegu nejprve ve dvou zápasech proti Nashvillu, čtyři duely poté odchytal proti Edmontonu.

Po jednom ze zápasů proti Oilers si užíval i velkého aplausu vyprodané denverské arény. "To bylo něco, na co do smrti nezapomenu. Bylo vidět, že podpora fanoušků byla neskutečná. Lidi nás hnali dopředu. Atmosféra mezi Denverem a Tampou se nedala srovnávat. Přišlo mi, že tady byla hlučnější a lidi byli nadšenější. Je fakt, že oni hráli třetí finále v řadě. Když jsem ale proti Edmontonu vlezl do brány a na konci skandovala celá hala, měl jsem husí kůži a skoro mi až tekly slzy," přiznal Francouz.

Mezi nejemotivnější momenty celého play off Francouz zařadil týmovou schůzku hráčů před šestým finálovým utkáním. "To mi asi rezonuje v hlavě nejvíce. Po pátém zápase, který jsme doma nezvládli a stav série byl 3:2, jsme se sešli jen hráči. Všichni dohromady jsme si začali povídat, jak se kdo cítí a co se komu honí hlavou poté, co jsme měli šanci to doma ukončit. Když si pak stoupl Andy Cogliano a řekl svoji řeč, tak na něj všichni koukali. Já měl husí kůži a v tu chvíli jsem tušil, že vyhrajeme. Takové věci se moc často nestávají," podotkl.

Historicky třetí český gólman, který získal Stanleyův pohár, byl rád, že v play off dostal šanci. "Skákal bych radostí, i kdybych to celé odseděl, ale samozřejmě si takhle člověk může říct, že k tomu přispěl a byl součástí týmu i na ledě. O to větší radost z toho teď mám," řekl Francouz, jenž Avalanche dovedl k postupu přes Edmonton.

Ve finále se ale do branky vrátil uzdravený Kuemper. "Po Edmontonu jsme dostali pár dní volno, a když jsme se vrátili, Darcy byl stoprocentně fit. Pak to tak nějak vyplynulo. Věděl jsem, že půjde zpět do brány. Věřil jsem trenérovi, který rozhoduje o sestavě, a já nejsem z těch, který by si stěžoval. Věděl jsem, že musím být připravený, kdyby se cokoliv stalo," podotkl Francouz a ocenil důvěru trenéra, kterou měl Kuemper i po nevydařeném zápase. "Myslím si, že mu to splatil," řekl.

Colorado zřejmě v létě čeká obměna kádru, neboť řada hráčů je nyní bez smlouvy. "Všichni ale víme, že jádro je tady silné. A když stavíte tým kolem Makara, MacKinnona, Landeskoga a Rantanena, tak máte vždy velkou šanci, že můžete dojít daleko," uvedl Francouz, jenž kontrakt má. Novou dvouletou smlouvu podepsal v březnu. "Myslím si, že nám to funguje z obou stran a cítíme to stejně. Když jsme jednali o smlouvě, tak to nebyly žádné tahanice o peníze. Řekli jsme si, že jsme obě strany spokojeni a budeme dva roky pokračovat. Osobně jsem chtěl ocenit, jak se ke mě zachovali, když jsem to potřeboval," řekl.

Francouz bude mít stejně jako jeho spoluhráči šanci užít si v létě 24 hodin s pohárem doma. Přestože ještě neměl čas oslavu naplánovat, zřejmě se uskuteční v rodné Plzni. "Teď nás čekají výstupní prohlídky a pohovory, tak doufám, že nám tam narýsují základní představu, kdy se pohár dostane do Evropy a kdy se dostane na nás. Samozřejmě se hrozně těším, ale ještě jsem to neřešil, když nemám termín," řekl Francouz, jenž nepočítá s tím, že by s trofejí zavítal i do Litvínova, kde úspěšně působil. "Věřím, že lidi z Litvínova rádi dorazí do Plzně. Není to tak daleko," uvedl.

Zároveň je velmi pravděpodobné, že i český gólman využije možnost a pohár naplní. "Tím, že jsem Plzeňák, tak se nabízí to nejlepší pivo na světě, ale uvidíme. Kamarádi mají rádi zelenou, ale mě z toho vždy bolí hlava, takže doufám, že ta se do poháru lít nebude," pousmál se Francouz.