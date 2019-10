Francouz poprvé jako jednička v NHL dopomohl Coloradu k výhře, další Češi bodovali

Uznávaný český egyptolog a archeolog Miroslav Bárta by mohl letos dostat národní ocenění Česká hlava. Vládě, která to v pondělí projedná, to doporučila Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Bárta vede několik let práce na vykopávkách v archeologické lokalitě v egyptském Abúsíru a má za sebou řadu významných archeologických objevů i publikací. Laureát získá finanční odměnu milion korun.