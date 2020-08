Florida v NHL odvrátila konec série proti Islanders, Arizona je znovu ve vedení

Hokejisté Floridy porazili New York Islanders 3:2 a odvrátili hrozbu rychlého vyřazení z kvalifikace play off NHL. O vítězství rozhodli Panthers v úvodu třetí třetiny, kdy se v rozmezí dvou minut trefili Mike Hoffman a Brian Boyle.

Florida snížila stav na 1:2 a nadále se snaží ukončit neúspěšnou šňůru čtyř prohraných sérií play off. Historická statistika ale hraje proti Panthers, protože v sériích hraných na tři vítězné zápasy nedotáhl vedení 2:0 do postupového konce pouze jeden celek z 56. Washington v roce 1985 v semifinále Patrickovy divize promarnil takový náskok s New York Islanders.

Skóre otevřel svou první brankou v dresu Floridy finský útočník Erik Haula. Křídelní hráč, který obléká dres Panthers od konce února, využil po šikovné přihrávce Jevgenije Dadonova početní výhodu a připsal si první přesilovkový gól ve vyřazovacích bojích.

O vyrovnání se koncem druhé třetiny postaral Jean-Gabriel Pageau, který z pravého kruhu prostřelil brankáře Sergeje Bobrovského. Zápas rozhodl začátek třetí části, kdy Panthers zásluhou Hoffmana a Boylea odskočili na rozdíl dvou branek. V závěrečné hře bez brankáře dokázali Islanders šťastným gólem Brocka Nelsona snížit, ale to bylo z jejich strany vše.

Výsledky kvalifikace play off NHL:

Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 3. zápas:

Florida - New York Islanders 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 25. Haula, 41. Hoffman, 43. Boyle - 37. Pageau, 59. B. Nelson. Střely na branku: 22:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Weegar (oba Florida), 3. Pulock (NY Islanders). Stav série: 1:2.

Západní konference (Edmonton):

Kvalifikace play off - 3. zápas:

Arizona - Nashville 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky: 6. Dvorak, 48. Garland, 55. Hall, 59. Söderberg - 28. Arvidsson. Střely na branku: 29:40. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Garland, 3. Hall (všichni Arizona). Stav série: 2:1.