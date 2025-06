Fatální chyba českého hráče rozhodla v prodloužení první finále

Hokejisté Edmontonu v prvním finále NHL porazili Floridu 4:3 v prodloužení. Vítěznou branku Oilers dal v čase 79:29 Leon Draisaitl, jenž po nahrávce Connora McDavida využil přesilovou hru, kterou domácím nabídl český útočník Tomáš Nosek.

Draisaitl svými góly orámoval průběh zápasu. Německý útočník po 66 vteřinách poslal Edmonton do vedení, Florida ale ještě v první třetině odpověděla dvěma góly a do kabin šla s vedením 2:1.

Na 1:1 srovnal v 11. minutě Sam Bennett, kterého v předbrankovém prostoru puk šťastně trefil do chráničů.

Edmonton si vzal trenérskou výzvu na nedovolené bránění brankáři, rozhodčí ale gól uznali a Oilers poslali do oslabení. V tom udeřil Brad Marchand a Florida měla navrch.

Když se v úvodu druhé dvacetiminutovky podruhé v zápase prosadil nejlepší střelec vyřazovacích bojů Bennett, Panthers rázem vedli o dvě branky.

Oilers se však rychle dostali zpátky na dostřel. Viktor Arvidsson překvapil brankáře Sergeje Bobrovského ranou těsně nad beton a minutu a 17 vteřin po Bennetově druhé trefě snížil na 2:3.

Vyrovnání se Oilers dočkali ve třetí třetině, kdy dal svůj první gól v aktuálním play off Mattias Ekholm. Švédský obránce uklidil do prázdné branky McDavidovu nabídku a poslal zápas do prodloužení.

V tom měli domácí několikrát blízko k vítěznému gólu, ve velkých šancích ovšem neuspěli Evan Bouchard ani Kasperi Kapanen.

Edmonton si nakonec pomohl až v přesilové hře. V závěru první nastavené dvacetiminutovky český centr Nosek nešikovně nabral puk na hokejku, vyhodil ho z obranného pásma přímo do hlediště, byl vyloučen za zdržování hry a Oilers jeho zaváhání potrestali.

McDavid si v rohu hřiště vyměnil puk s Coreym Perrym, před brankou našel Leona Draisaitla a ten se z ideální pozice nemýlil.

Edmontonu tak první bod ve finálové sérii zařídila souhra dvou nejproduktivnějších hráčů vyřazovacích bojů. McDavid vylepšil svou bilanci na 6+22, střelec vítězného gólu Draisaitl má s devíti přesnými zásahy a 18 nahrávkami jen o bod méně.

Finále Stanleyova poháru - 1. zápas:

Edmonton - Florida 4:3 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Draisaitl (K. Kapanen, Walman), 24. Arvidsson (Podkolzin, Bouchard), 47. Ekholm (McDavid, K. Kapanen), 80. Draisaitl (McDavid, Perry) - 11. Bennett (Verhaeghe, M. Tkachuk), 13. Marchand (Schmidt, Rodrigues), 22. Bennett. Rozhodčí: McCauley, Charron - Cherrey, Knorr. Vyloučení: 3:4. Využití 1:1. Střely na branku: 46:32. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Bennett (Florida), 3. Kapanen (Edmonton). Stav série: 1:0.

Edmonton: S. Skinner - Bouchard, Ekholm, Kulak, Nurse, Klingberg, Walman - Perry, McDavid, Nugent-Hopkins - K. Kapanen, Draisaitl, E. Kane - C. Brown, Henrique, Frederic - Arvidsson, Janmark, Podkolzin. Trenér: Kris Knoblauch.

Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Kulikov, Schmidt - Reinhart, Barkov, Rodrigues - M. Tkachuk, Bennett, Verhaeghe - Marchand, Lundell, Luostarinen - Gadjovich, Nosek, J. Boqvist. Trenér: Paul Maurice.