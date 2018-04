Fanoušci v Nashvillu opět ohromili NHL. Tentokrát si místo country střihli Beatles

před 1 hodinou

Video: Fanoušci vyzývají rozhodčí, aby uznal gól Nicka Bonina

Bývaly doby, kdy se při koncertech Beatles zpívaly jednotlivé hity s rozžehnutými zapalovači nad hlavou. V hokejovém Nashvillu ale tuhle tradici posunuli díky mobilním telefonům do 21. století. A dokonce k tomu nepotřebovali ani Paula McCartneyho a další "brouky" osobně. Jako záminka jim při zápase s Buffalem stačila konzultace hlavního arbitra s videorozhodčím, kteří přezkoumávali branku Nicka Bonina. Z reproduktorů v Bridgestone aréně DJ okamžitě pustil nahrávku "Let it be" (tedy "Nech to být"), kterou fanoušci Predators doprovodili světlem z baterek svých mobilních přístrojů. A i když zápas nakonec Nashville prohrál 4:7, minimálně kvůli tomuto kousku to byl nezapomenutelný večer.

autor: Sport | před 1 hodinou