Neuvěřitelná sleva. V Dallasu tleskají pětileté smlouvě pro českého pracanta

Přestože mu poslední základní část bodově tolik nevyšla, má Radek Faksa v hokejové NHL skvělé renomé. Jeho pětiletá smlouva vyvolává v Dallasu všeobecné nadšení.

Český centr má nyní zajištěný příjem v průměru 3,25 milionu dolarů ročně (zhruba 75 milionů korun). V posledních čtyřech letech je navíc chráněný omezenou klauzulí o nevyměnitelnosti. Zvolí si pět klubů, kam nechce být vytrejdován.

Jen hrstka Čechů hraje NHL s lepšími podmínkami. Faksa přitom není extra produktivní. V uplynulé sezoně skončil mezi krajany až čtrnáctý. Posbíral 20 bodů (9+11) v 66 zápasech.

V Dallasu však relativně lukrativní smlouvě pro 26letého útočníka tleskají. Je neuvěřitelná, úžasná, přátelská k týmu. Tak ji zpravidla popisuje 25tisícová komunita fanoušků Stars na sociální síti.

Generální manažer klubu Jim Nill uzavřel velmi výhodný obchod také podle deníku The Dallas Morning News.

Kdyby Faksa kývl jen na roční spolupráci a sezonu nepokazil, zamířil by jako mnozí hráči na žádaný volný trh, kde zpravidla padají okázalejší nabídky. Místo toho se v nejlepším věku upsal Dallasu na dalších pět let a za přátelskou cenu. Tím zaujal.

"Vybíral jsem mezi dvěma možnostmi - tříletou a pětiletou smlouvou," prohlásil Faksa. "Vybral jsem tu pětiletou, protože to vážně nechci každou chvíli zase řešit. Teď chci prostě jen hrát hokej, proto jsem si také vybral ten delší kontrakt. Jsem šťastný za to, že mi Dallas takovou smlouvu nabídl, svědčí to o tom, že v klubu věří mé práci a váží si toho, co pro ně odvádím. Budu moc šťastný, když zůstanu hráčem Dallas Stars už navždycky."

A proč je vlastně víc než třímilionový roční plat považovaný za tak přátelský vůči Stars?

Metrákový Faksa odvádí práci, kterou čísla až tak dobře nevyjadřují. Černou práci. V posledních letech dře v lajně mezi Kanaďany Andrewem Coglianem a Blakem Comeauem. Často střeží nejnebezpečnější protivníky soupeře, které v ideálním případě decimuje těsnou obranou a hrou do těla. Na buly je první volbou trenéra hned po hvězdném Tyleru Seguinovi.

Díky mnoha povinnostem v průměru tráví na ledě kolem 16 minut, a tak je pátým nejvytěžovanějším útočníkem Dallasu. Běžně chodí na přesilovky i oslabení. Podobně univerzální jsou z Čechů už jen Tomáš Hertl, Pavel Zacha a Ondřej Palát.

"Radek do našeho mužstva přidává kombinaci velikosti, rychlosti a tvrdosti," prohlásil manažer Nill. "Hodně toho odehraje, často proti nejlepším hráčům protivníka. Jsme nadšení, že tady s námi bude dalších pět sezon, protože je důležitou součástí kultury Stars."

Faksa, kterého Dallas draftoval před osmi lety jako celkovou třináctku, doplácí akorát na slabší produktivitu. Ta ho dělí od místa v prvních dvou lajnách.

Ač dokáže tvořit hru, zatím dosáhl nanejvýš "jen" na 17 gólů a 33 bodů. V případě zlepšení by mohl pomýšlet na Selke Trophy pro nejlépe bránícího (a zároveň bodujícího) forvarda ligy.

V předminulém ročníku skončil v hlasování novinářů na 24. příčce, o rok dříve byl dokonce sedmý. Jen dva Češi si vedli lépe. David Krejčí dosáhl před jedenácti roky na šesté místo a Bobbymu Holíkovi přisoudili na konci 90. let dokonce pátou příčku.

Dokáže Faksa jejich úspěch ještě přebít?

Momentálně drží mezi českými hráči jiný primát. Nikdo z nich nemá zajištěný příjem na tak dlouho dopředu, tedy do roku 2025.