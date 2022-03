Faksa asistoval u výhry Dallasu, Mrázek dostal pět gólů od Buffala

Český hokejový útočník Radek Faksa jednou asistencí pomohl Dallasu k výhře 4:3 nad Los Angeles. Brankář Toronta Petr Mrázek inkasoval v souboji s Buffalem pět branek z jednatřiceti střel a prohru Maple Leafs 1:5 neodvrátil.

Stars od čtvrté minuty s Los Angeles prohrávali. Přihrávku Trevora Moorea si mezi kruhy našel Phillip Danault a přesnou ranou otevřel skóre. Srovnání se domácí dočkali po 43 sekundách druhé části, kdy se po nepřehledné akci, do níž se zapojil také Faksa, prosadil Luke Glendening. Český útočník bodoval ve druhém utkání za sebou a svoji bilanci v sezoně si vylepšil na 13 bodů a 11 asistencí.

Kings v průběhu druhé části zásluhou dvou branek Arthura Kaliyeva odskočili na 3:1, domácím hokejistům ale skvěle vyšel závěr třetiny, ve kterém třemi góly stav otočili. V čase 34:13 snížil Jason Robertson a v poslední minutě druhého dějství se o obrat postarali Ryan Suter a Alexander Radulov, jenž třetí trefou v ročníku oslavil 500. zápas v NHL.

"I přes to, že jsme prohrávali 1:3, jsme nepanikařili a drželi se předzápasového plánu. Hráli jsme sebevědomě a vytvořili jsme si spoustu šancí. S jejich využitím jsme měli trochu problémy, ale v závěru třetiny nám to tam napadalo a potvrdili jsme, že když hrajeme naši hru, můžeme uspět s každým," řekl trenér Rick Bowness.

Ve třetí části gól nepadl a Stars se radovali z druhé výhry za sebou. Kings naopak neodčinili vysokou prohru s Bostonem. "Zápas jsme prohráli kvůli nevydařené druhé třetině. Poté, co jsme se dostali do vedení 3:1, jsme přestali hrát, udělali jsme několik hloupých ztrát a soupeř nás třikrát potrestal, je škoda prohrát zápas kvůli jedné nevydařené dvacetiminutovce," řekl Kaliyev.

Buffalo uspělo po sérii šesti porážek. Sabres do zápasu vstoupili aktivně a ve třetí minutě nahození Jacoba Brysona v přesilovce tečoval za bezmocného Mrázka bránící Morgan Rielly. Ve 12. minutě po povedené akci srovnal obránce Rasmus Sandin. V dalším průběhu zápasu ale švédského beka štěstí opustilo.

Ve 33. minutě se od něj odrazil kotouč k volnému Victoru Olofssonovi, jenž vrátil Buffalu vedení. Devadesát sekund před koncem druhé části nedokázal Sandin odklidit kotouč z předbrankového prostoru a Tage Thompson zvýšil. A chybou se švédský obránce podepsal také pod čtvrtou branku Sabres, před kterou nezkrotil puk na obranné modré čáře a vybídl ke skórování Jeffa Skinnera.

"Týmy, jako je Buffalo, bychom měli porážet. Není to o tom, že bych snižoval jejich kvality, ale v aktuálním rozpoložení bychom si s nimi prostě měli poradit. Bohužel jsme udělali několik individuálních chyb, nedokázali jsme se dostat do zápasu a soupeř nás přehrál. Musíme si to zhodnotit, vypíchnout dobré pasáže a zapracovat na těch špatných. Do dalších zápasů budeme muset zlepšit konzistentnost našeho výkonu, protože dnes jsme několikrát naprosto vypadli ze hry," řekl Sandin.

Definitivní podobu výsledku dal v 52. minutě Kyle Okposo, který z bezprostřední blízkosti popáté prostřelil Mrázka. Buffalo je ve Východní konferenci stále předposlední, byť jen o skóre, Toronto nevyužilo možnost posunout se na třetí místo tabulky.

"Dnes se nám zápas nevydařil od začátku do konce. Namísto toho, abychom navázali na povedené výkony z posledních zápasů a udělali radost fanouškům, kteří konečně mohli zaplnit halu, jsme se zápasem protrápili. Nemohli jsme se najít, byli jsme neopatrní a jednoduše jsme ztráceli puky. Dnes to nevyšlo ani jedné lajně," posteskl si trenér domácích Sheldon Keefe.

Hokejisté NY Rangers, do jejichž sestavy se po nemoci vrátil Filip Chytil, po dvou prohrách zabrali. Na domácím ledě porazili St. Louis 5:3 a z šestého místa Východní konference ztrácejí pouhých šest bodů na vedoucí Carolinu.

Rangers v 37. minutě po trefě Ryana Stromea vedli 2:0, Blues ale třemi góly v posledních dvou a půl minutách druhé třetiny vývoj otočili. Trenér Rangers Gerard Gallant po zápase přiznal, že z týmu byla v pauze mezi druhou a třetí třetinou cítit frustrace. "Nechápejte mě špatně, ale vedli jsme 2:0, měli jsme zápas pod kontrolou a najednou přišla nepovedená tříminutovka. Kluci byli o pauze skleslí a bez odhodlání, ale naštěstí jsme se dokázali vrátit do hry a vyhrát."

Obrat nastartoval svou první brankou za Rangers Patrik Nemeth, vítěznou trefu v přesilovce obstaral Chris Kreider a konečnou podobu výsledku stanovil gólem do prázdné branky Artěmij Panarin. Blues neuspěli po čtyřech výhrách a v Západní konferenci zůstávají třetí.

Nelichotivou sedmizápasovou sérii bez výhry ukončili hokejisté Seattlu, kteří porazili Nashville 4:3. Vítěznou branku vstřelil v oslabení ve 43. minutě Colin Blackwell.

Výsledky NHL:

Toronto - Buffalo 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Branky: 12. R. Sandin - 3. Bryson, 33. V. Olofsson, 39. Tage Thompson, 47. J. Skinner, 52. Okposo. Střely na branku: 30:31. Diváci: 17.122. Hvězdy zápasu: 1. J. Skinner, 2. C. Anderson, 3. Cozens (všichni Buffalo). Petr Mrázek za Totonto odchytal celý zápas, inkasoval pět branek z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 83,9 procenta.

Dallas - Los Angeles 4:3 (0:1, 4:2, 0:0)

Branky: 21. Glendening (Faksa), 35. J. Robertson, 40. R. Suter, 40. A. Radulov - 29. a 34. Kaliyev, 4. Danault. Střely na branku: 43:32. Diváci: 18.048. Hvězdy zápasu: 1. A. Radulov, 2. R. Suter (oba Dalas), 3. A. Kaliyev (Los Angeles).

NY Rangers - St. Louis 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)

Branky: 9. Lafreniere, 37. R. Strome, 48. Nemeth, 52. Kreider, 59. Panarin - 38. R. O'Reilly, 39. I. Barbašev, 40. Perron. Střely na branku: 29:32. Diváci: 16.870. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Panarin, 3. A. Fox (všichni NY Rangers)

Seattle - Nashville 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)

Branky: 28. Wennberg, 29. Järnkrok, 31. Gourde, 44. Blackwell - 27. a 35. Duchene, 14. Tomasino. Střely na branku: 31:22. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Blackwell, 2. Gourde (oba Seattle), 3. Duchene (Nashville).