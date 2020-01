Brankářská senzace v NHL. Levní Lotyšové rozhánějí vztek z úprku Rusa za megasmlouvou

Po odchodu hvězdného Sergeje Bobrovského měla v brankovišti hokejového Columbusu nastat menší apokalypsa. Jenže nenastala. Ještě překvapivější je, že otěže nyní bravurně přebírají dva levní Lotyšové.

Když mu v létě odešli za lepším Bobrovskij, Artěmij Panarin a Matt Duchene, zachvátil trenéra Columbusu Johna Tortorellu vztek.

"Obrovsky je respektuju. Opravdu. Ale ať sakra nemluví o vyhrávání. O tom, že chtějí pryč, aby vyhrávali," prohlásil. "Vždyť tuhle věc měli přímo tady. Respektuju je, ale jsem strašně naštvaný."

Tortorella s Columbusem pravidelně hraje play off, naposledy ho dotáhl k historickému postupu do druhého kola. Zopakovat úspěch bez hvězdného tria bude obtížné, ale - jak ukazují poslední měsíce - ne nemožné. A to díky překvapivým hrdinům.

Bobrovského, který na Floridě drží úspěšnost zákroků pod 90 procenty, už v Columbusu nikdo neoplakává. Zvlášť s přihlédnutím k Rusově průměrné roční gáži deset milionů dolarů.

Ani ne za třetinu ceny si Blue Jackets pořídili hned tři brankáře. A všichni září. Když kvůli operaci kolena vypadla na přelomu roku jednička Joonas Korpisalo, přebrali zodpovědnost Lotyšové Elvis Merzlikins a Matiss Kivlenieks, které dělí od minimálního platu jen pár desítek tisíc.

Především Merzlikins vzbuzuje úžas. Vyhrál bitvu sám se sebou.

Do NHL ve stávající sezoně vkročil coby hvězda švýcarské ligy. Prvních devět zápasů ale prohrál, úspěšností zákroků zapadal do podprůměru.

"Bylo to těžké," řekl s odstupem deníku The Columbus Dispatch. "Máma mi vždycky říkala, že i když je zle, vždycky si v tom můžu najít něco pozitivního… Všichni jsme ale viděli, co se dělo. Prohrával jsem, z čehož jsem šílel."

Ke konci prosince, kdy v nájezdech proti Chicagu nahradil vážně zraněného Fina Korpisala, kousal další porážku. Zároveň však věděl, že parťákova smůla ho automaticky katapultovala do role jedničky. Nával tlaku řešil po svém. Ze všeho nejdřív pohlédl na novináře a spustil: "Chtěl bych vás požádat, abyste mě nechali na pokoji. Chci se soustředit na svoji šanci."

Po konzultacích s mentálním koučem zároveň přerušil komunikaci s mámou, bratrem, odhodil mobilní telefon.

"Byl jsem tak trochu sobecký. Vymazal jsem ze svého života všechny kromě přítelkyně," prozradil později, kdy z maximální koncentrace slevil. "Chtěl jsem se soustředit, protože mi došlo, že tohle může být moje poslední šance."

Využil ji až nečekaně dobře. Nejprve vychytal výhru nad Floridou. Celkově coby dočasný gólman číslo jedna zvítězil devětkrát z jedenácti případů a vychytal tři čistá konta. Procentuální úspěšnost zákroků vytáhl na 92,6, což ho řadí k ligové špičce.

Takhle Merzlikins slavil první vychytané vítězství v NHL:

ELVIS HAS LEFT THE BUILDING.



Congrats on win No. 1, Elvis Merzlikins (@Merzly30). pic.twitter.com/2MlwcnXpwi — NHL (@NHL) January 1, 2020

Pětadvacátník s nelotyšsky znějícím křestním jménem, které dostal od svého otce, zarytého fanouška hudební legendy Elvise Presleyho, potěšil i přísného kouče Tortorellu.

"Je mentálně odolný," chválil maskovaného svěřence. "Musel si toho od okolí hodně vyslechnout… Všechno ale moc dobře ustál. Mám z něj radost."

Blue Jackets museli už zkraje sezony poslouchat o možný potížích v brankovišti. Odchod Bobrovskyho, dvojnásobného vítěze Vezinovy trofeje, měl být znát. Jenže není. Korpisalo s přispěním defenzivně laděného systému tlak ustál, stejně jako Merzlikins. Premiéra navíc vyšla nynější dvojce Kivlenieksovi, jenž dovolil Rangers jediný gól.

Všichni tři dohromady nepobírají ani tři miliony dolarů.

Zajímavé je, že jak Korpisala, tak Merzlikinse klub z Ohia draftoval až ve třetím kole. Na farmě si pak pěstuje ještě Veiniho Vehvilainena, nejlepšího gólmana finské ligy z posledních dvou let.

Je tedy možné, že víc potíží v brankovišti bude mít v budoucnu Florida, která si aktuálně nevýrazného třicátníka Bobrovskyho uvázala luxusním platem na sedm let.