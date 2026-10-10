Přeskočit na obsah
Benative
10. 10. Marina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Dva Češi pokořili Čecha. Pastrňák a Zacha slavili po podivném zákroku Vladaře

Sport
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Český útočník Pavel Zacha nasměroval v NHL po mazané přihrávce Davida Pastrňáka hokejisty Bostonu k vítězství, když otevřel skóre duelu s Philadelphií. Na jeho úspěchu měl podíl další Čech, gólman soupeře totiž předvedl proti jeho střele podivný zákrok.

Flyers Bruins Hockey
Pavel Zacha a David Pastrňák slaví gól Bostonu, další Čech na ledě - obránce Philadelphie David Jiříček - může už jen smutně přihlížetFoto: AP – Steven Senne
Reklama

Zacha načal brankový účet střetnutí - a také svůj osobní v této sezoně - ve 13. minutě.

Po chybě v rozehrávce hostů se k puku dostal Pastrňák, efektní zadovkou ho posunul ke krajanovi, jeho tečovaná střela prošla kolem dalšího Čecha na ledě, obránce Philadelphie Davida Jiříčka, a prapodivně se přes Vladařův zákrok překulila do sítě.

Bruins byli v utkání aktivnější, hosty přestříleli 32:15 a postupně zvyšovali náskok.

Jeremyho Swaymana připravil o čisté konto ve 47. minutě Porter Martone, jemuž přihrával další Čech David Jiříček.

Reklama
Reklama

Flyers tak snížili na 1:3, Boston ovšem drama nepřipustil. Jeho vítězství pojistili Casey Mittelstadt a Fraser Minten, jenž byl s bilancí kanadských bodů 1+2 vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Bruins po dvou porážkách vyhráli podruhé za sebou a s osmi body vedou vyrovnanou tabulku Východní konference. Flyers naopak prohráli i šestý zápas v sezoně a se dvěma body jsou v konferenci poslední.

Výsledek NHL:

Boston - Philadelphia 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 13. Zacha (Pastrňák), 38. Lohrei, 42. Chusnutdinov, 50. Mittelstadt, 56. Minten - 47. Martone (D. Jiříček). Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval pět branek z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 84,4 procenta. Střely na branku: 32:15. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Minten, 2. Chusnutdinov, 3. Peterka (všichni Boston).

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ČR-volby-Piráti-senát-obce-FASTPIX
ČR-volby-Piráti-senát-obce-FASTPIX
ČR-volby-Piráti-senát-obce-FASTPIX

Tablo poražených: pohořela Babišova nová naděje, vládní strany i pirátská pevnost

Volby přinesly řadu vítězů, ale také několik výrazných poražených – a to napříč všemi politickými stranami, vládních hnutí ani opozičních subjektů nevyjímaje. Pohár hořkosti si v sobotu vypili jak kandidáti hnutí ANO, tak letití lidovci i pražští Piráti. Zatímco hlasování do horní komory čeká na druhé kolo, v případě zastupitelstev obcí je znát, že na nejednom místě došlo k velkému zemětřesení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama