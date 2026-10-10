Dva Češi pokořili Čecha. Pastrňák a Zacha slavili po podivném zákroku Vladaře

Český útočník Pavel Zacha nasměroval v NHL po mazané přihrávce Davida Pastrňáka hokejisty Bostonu k vítězství, když otevřel skóre duelu s Philadelphií. Na jeho úspěchu měl podíl další Čech, gólman soupeře totiž předvedl proti jeho střele podivný zákrok.
Zacha načal brankový účet střetnutí - a také svůj osobní v této sezoně - ve 13. minutě.
Po chybě v rozehrávce hostů se k puku dostal Pastrňák, efektní zadovkou ho posunul ke krajanovi, jeho tečovaná střela prošla kolem dalšího Čecha na ledě, obránce Philadelphie Davida Jiříčka, a prapodivně se přes Vladařův zákrok překulila do sítě.
Bruins byli v utkání aktivnější, hosty přestříleli 32:15 a postupně zvyšovali náskok.
Jeremyho Swaymana připravil o čisté konto ve 47. minutě Porter Martone, jemuž přihrával další Čech David Jiříček.
Flyers tak snížili na 1:3, Boston ovšem drama nepřipustil. Jeho vítězství pojistili Casey Mittelstadt a Fraser Minten, jenž byl s bilancí kanadských bodů 1+2 vyhlášen největší hvězdou zápasu.
Bruins po dvou porážkách vyhráli podruhé za sebou a s osmi body vedou vyrovnanou tabulku Východní konference. Flyers naopak prohráli i šestý zápas v sezoně a se dvěma body jsou v konferenci poslední.
Výsledek NHL:
Boston - Philadelphia 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 13. Zacha (Pastrňák), 38. Lohrei, 42. Chusnutdinov, 50. Mittelstadt, 56. Minten - 47. Martone (D. Jiříček). Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval pět branek z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 84,4 procenta. Střely na branku: 32:15. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Minten, 2. Chusnutdinov, 3. Peterka (všichni Boston).
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