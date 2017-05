Dva body Crosbyho dovedly Pittsburgh k vyrovnání série

AKTUALIZOVÁNO před 15 minutami

Série play off mezi Pittsburghem a Ottawou je opět vyrovnaná. Ve čtvrtém finále Východní konference zvítězili Penguins 3:2, dva body zaznamenal Sidney Crosby.

Ottawa - Hokejisté Pittsburghu uspěli ve čtvrtém utkání finále Východní konference NHL na ledě Ottawy 3:2 a vyrovnali stav série na 2:2.

Hlavním strůjcem výhry obhájce Stanleyova poháru byl Sidney Crosby, který zaznamenal gól a přihrávku. Kapitán Penguins tím utlumil spekulace, zda jeho výkony nejsou ovlivněné otřesem mozku, který utrpěl ve druhém kole, protože v předchozích třech zápasech série si připsal jen bod.

Pittsburgh ztratil minulé utkání už v úvodní třetině, ve které čtyřikrát inkasoval. Tentokrát si ale začátek pohlídal a v rozmezí 19. až 32. minuty si vybudoval tříbrankové vedení. Nejdříve skóroval z levého kruhu Olli Määttä po přihrávce Crosbyho, který přidal druhý gól dorážky. Třetí trefa byla z kategorie šťastných, když si nepřesnou střelu Briana Dumoulina srazil bruslí do vlastní sítě obránce Ottawy Dion Phaneuf.

"Před utkáním jsme si zdůrazňovali, že musíme lépe začít a že musíme hrát s vyšším odhodláním a touhou vyhrát. Cítili jsme, že nám tohle minule scházelo. Dnes už to bylo mnohem lepší, a také proto jsme byli odměněni dobrým výsledkem," prohlásil Crosby. "Tahle parta má schopnost správně reagovat na jakoukoli nepříjemnost nebo výzvy, které před nimi stojí. Proto jsou v posledních letech tolik úspěšní. A vždy to začíná naším lídrem a kapitánem," vysvětloval kouč Mike Sullivan.

Ottawa se nevzdala a po hezké kombinaci snížil v závěru druhé třetiny Clarke MacArthur. Domácí ještě dokonce zdramatizovali duel brankou Toma Pyatta z 55. minuty, ale více už gólman Matt Murray nedovolil. Brankář Pittsburghu, který se zranil během rozbruslení před prvním utkáním úvodního kola play off, chytal v letošní vyřazovací části poprvé od začátku.

"Není jednoduché naskočit takhle do play off, ale hlavní je na to nemyslet. Pozornost upínám k jiným věcem. Snažím se chytit rytmus utkání, neztratit koncentraci a podat co nejlepší výkon. Myslím, že se mi to dnes povedlo, i když bych samozřejmě mohl být lepší. A také kluci přede mnou hráli neuvěřitelně," uvedl Murray, který kryl v zápase 24 střel a po zápase ho všichni chválili.

Na druhé straně Craig Anderson inkasoval v rozmezí třinácti minut tři branky. Tolik jich pustil v součtu předchozích tří duelů. "Věděli jsme, že budou hrát mnohem lépe než v minulém utkání. Navíc nám to nešlo tak, jak bychom chtěli. Ale až do závěrečných sekund jsme byli v zápase, přestože ve druhé třetině bylo proti nám několik nešťastných odrazů," reagoval Anderson, který byl pod větší palbou než jeho protějšek a zneškodnil 33 střel.

Oslabená sestava Pittsburghu po utkání opět počítala ztráty. Obránce Chad Ruhwedel odstoupil z utkání po střetu s Bobbym Ryanem a dva nejvytíženější beci Määttä s Dumoulinem, kteří vstřelili svůj první gól v play off, odehráli téměř 25 minut. Další duel je na programu v noci z neděle na pondělí v Pittsburghu.

Finále Východní konference play off NHL - 4. zápas:

Ottawa - Pittsburgh 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Branky: 39. MacArthur, 55. Pyatt - 20. Määttä, 28. Crosby, 32. Dumoulin. Střely na branku: 26:35. Diváci: 19.145. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Pyatt (Ottawa). Stav série: 2:2.