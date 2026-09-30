Drtivý finiš Pastrňáka a spol. Boston rozhodl smrští během 75 vteřin a hned má rekord

Hokejisté Bostonu, vedeni poprvé českou hvězdou Davidem Pastrňákem v roli kapitána, vyhráli ve svém úvodním duelu nového ročníku NHL 3:0 nad New York Rangers. Ještě tři minuty před koncem přitom platil bezbrankový stav.
Bruins potvrdili, že zahajovací zápasy sezony na domácím ledě zvládají skvěle.
Úvodní souboj před vlastními fanoušky vyhráli pojedenácté v řadě a vyrovnali rekord NHL, který od roku 1963 drží Montreal.
Boston rozhodl třemi slepenými góly mezi 57. a 58. minutou. Skóre otevřel v čase 56:14 Fraser Minten, o 52 vteřin později zvýšil náskok John-Jason Peterka a v čase 57:29 gólem do prázdné branky pečetil výhru Mark Kastelic.
Pastrňák za sedmnáct a půl minuty na ledě nebodoval, na branku vyslal čtyři střely a připsal si kladný bod ve statistice +-.
Úspěšně odstartoval sezonu také Montreal, který i s Jakubem Dobešem v brance vyhrál na ledě Toronta 3:2.
Už po 48 vteřinách se prosadil William Nylander. Švédský forvard přesnou ranou do horního rohu nedal českému gólmanovi šanci.
Dobeše inkasovaný gól hned z první střely v ročníku nerozhodil. V dalším průběhu zápasu pomohl Montrealu 26 zákroky k obratu ve skóre a konečné výhře 3:2.
Také druhý gól Dobeš inkasoval od Nylandera, nikdo jiný na něj ale nevyzrál a zápas zakončil s úspěšností zákroků přes 92 procent.
Obránce Filip Hronek dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6:5 v prodloužení nad Edmontonem a v nové sezoně NHL bodoval jako první Čech.
Účet si otevřel na začátku druhé třetiny, kdy se podepsal pod branku Marca Rossiho na 2:1.
Druhou nahrávku si připsal ve 46. minutě, ve které vybídl ke skórování Eliase Pettterssona.
Po přesilovkové brance švédského útočníka Vancouver vedl už 5:2, nadějný náskok ovšem ve zbytku základní hrací doby ztratil.
Dvěma góly se o to postaral Vasilij Podkolzin a svou třetí brankou v zápase vyrovnal obránce Evan Bouchard.
Oilers však obrat nedotáhli. Ještě před polovinou prodloužení se podruhé v utkání prosadil Paul Cotter a vystřelil Vancouveru vítězství.
Nový ročník NHL začal hubenou výhrou Floridy 1:0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Za 60 minut oba týmy v součtu vyprodukovaly pouze 33 střel.
Když už se zdálo, že o vítězi úvodního duelu nerozhodne ani prodloužení, napřáhl na modré čáře Gustav Forsling a pět vteřin před závěrečnou sirénou rozhodl o výhře hostů.
Brankáři Jacobu Markströmovi na první čisté konto v novém působišti stačilo 15 zákroků.
Brandon Bussi na druhé straně hřiště zakončil duel s 19 zásahy a 95procentní úspěšností zákroků.
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