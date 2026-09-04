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Sport

„Dobrý brankář, ale…“ Česká jednička se může stát obětí očekávané megavýměny

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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V minulé sezoně zámořské NHL toho Karel Vejmelka odchytal víc než kterýkoliv jiný brankář. Přesto by se ho Utah mohl zbavit. Trejd hrozí i dalším českým hokejistům. Jde totiž o získání superhvězdného Connora Hellebuycka.

Connor Hellebuyck
Connor Hellebuyck v dresu WinnipeguFoto: Reuters
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Kdo sledoval hokejové finále mužů na únorové zimní olympiádě, ví, že Spojené státy vyhrály zlato na úkor Kanady z velké části díky Hellebuyckovi.

Vzrostlého třiatřicátníka mnozí považují za nejlepšího gólmana planety. Uplynulá sezona mu sice krom olympiády moc nevyšla, ale jinak si udržuje obdivuhodnou výkonnost.

Třikrát vyhrál Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře ligy, jednou si odnesl dokonce Hart Trophy, možná nejprestižnější individuální ocenění udělované nejužitečnějšímu hráči ligy.

Po minulé sezoně, v niž Winnipeg nepostoupil do play off, však Hellebuyck zapochyboval, zda to kanadský klub myslí s útokem na Stanley Cup vážně. A přestože má smlouvu ještě na pět let, zažádal o výměnu.

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Na konci srpna pak přitvrdil. Původně interní požadavek rozhlásil veřejně.

„Snažil jsem se to řešit v tichosti a s respektem, abych klubu poskytl čas na zvážení různých možností,“ hájil se.

Teď do přípravného kempu zbývají zhruba dva týdny a do začátku základní části měsíc. Winnipeg je pod tlakem a spekulací přibývá.

Zatím není jasné, co Jets za svou největší hvězdu chtějí, ale ideální balíček by prý měl vypadat zhruba takto: útočník do prvních dvou formací, schopný brankář a volba v prvním kole draftu, případně již draftovaný velký talent.

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Hellebuyck má sice ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, ale údajně je ochotný se jí vzdát u celé řady destinací. Kdyby ne, kýženého odchodu by dosáhl jen těžko.

Mezi kandidáty na megavýměnu nyní figuruje asi čtvrtina 32členné ligy.

Řeší se například Utah, který v minulé sezoně, druhý rok po stěhování z Arizony, pronikl do play off a analytici mu předvídají zářnou budoucnost.

O postup se hodně zasloužil Vejmelka, který odchytal 64 zápasů, čímž překonal zbylé české jedničky v NHL: Jakub Dobeše z Montrealu, Lukáše Dostála z Anaheimu a Dana Vladaře z Philadelphie. Dokonce byl nejvytíženějším omaskovným mužem v celé lize.

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Dále zastavil 89,7 procent puků a podle webu MoneyPuck chytil skoro sedm gólů nad očekávání.

„Je to dobrý brankář, ale staví ho do role vyloženého tahouna, nechávají ho odchytat kolem 60 zápasů ročně. Jako by to byl Hellebuyck. Nemyslím si ale, že takového kalibru dosahuje,“ prohlásil v podcastu DLLS Stars novinář Jesse Granger.

Podle něj by Utah mohl Winnipegu nabídnout zajímavý balíček, jehož součástí by byl i Vejmelka. Ten by pak v kanadském týmu utvořil tandem se Stuartem Skinnerem.

Online deník The Athletic vidí vedle Utahu dalších sedm týmu, kam by Hellebuyck mohl zamířit. Je to New Jersey, což by se mohlo týkat jiného českého brankáře Davida Ritticha, dále Vegas, Carolina, San Jose, Columbus, Dallas a hlavně Buffalo.

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To by podle vícero zámořských spekulací mohlo nabídnout mimo jiné nadějného českého beka Radima Mrtku. Už zase.

Výměna k Jets momentálně nepůsobí moc lákavě. Winnipeg je po ovládnutí předloňské základní části na ústupu a bývá v popředí anket o nepopulárních destinacích. To kvůli tuhé zimě a menším možnostem vyžití oproti obřím metropolím.

Vejmelka by takový trejd mohl zatrhnout. Dle smlouvy si volí deset zapovězených týmů, takže stačí, aby mezi nimi byl Winnipeg. Mrtka nebo Rittich podobnou výsadu nemají.

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