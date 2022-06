Do hokejové Síně slávy budou uvedeni Sedinové, Luongo a Alfredsson

Do hokejové Síně slávy v Torontu budou letos uvedena švédská dvojčata Henrik a Daniel Sedinové, jejich spoluhráč z Vancouveru Roberto Luongo a bývalá hvězda Ottawy Daniel Alfredsson. Ženský hokej bude v ročníku 2022 zastupovat Finka Riikka Sallinenová a v kategorii budovatelů bude posmrtně oceněn Herb Carnegie.

Sedinové strávili ve Vancouveru společně celou sedmnáctiletou kariéru v NHL. Daniel je klubovým rekordmanem ve vstřelených gólech (393) a celkem si připsal 1041 bodů v 1306 zápasech. V sezoně 2010/11 získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy.

Henrik byl kapitánem Canucks v letech 2010-2018, nastřílel 240 branek a je klubovým rekordmanem v asistencích (830), bodech (1070) a zápasech (1330). Art Ross Trophy a zároveň Hart Trophy pro nejlepšího hráče NHL získal rok před bratrem. V dresu švédské reprezentace Sedinové triumfovali na ZOH v Turíně 2006.

Svá nejlepší léta strávil ve Vancouveru také kanadský brankář Luongo, jenž vedle toho chytal také za New York Islanders a Floridu. Rodák z Montrealu byl třikrát finalistou na zisk Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL a má zlaté olympijské medaile z let 2010 a 2014.

V roce 2011 se Sedinové a Luongo ocitli s Canucks jednu výhru od zisku Stanley Cupu, ale v sedmém finálovém duelu na domácím ledě podlehli Bostonu. Švédská dvojčata ukončila společně kariéru v roce 2018, Luongo o rok později.

Olympijské zlato v Turíně 2006 získal také útočník Alfredsson, jenž strávil 17 z 18 sezon v elitní lize v dresu Ottawy a v letech 2000-2013 byl jejím kapitánem. Se Senators si zahrál v roce 2007 ve finále Stanley Cupu, v němž tým z kanadské metropole nestačil na Anaheim. V NHL odehrál Alfredsson 1246 zápasů, v nichž si připsal 444 gólů a 713 asistencí.

Nyní osmačtyřicetiletá Sallinenová hrála za finskou reprezentaci 16 let a získala dva olympijské bronzy. Carnegie strávil většinu kariéry v soutěži Quebec Senior Hockey League a je považován za nejlepšího hráče tmavé pleti, jenž se nedostal do NHL. Zemřel v roce 2012 ve věku 92 let.

Noví členové budou do Síně slávy uvedeni 14. listopadu.