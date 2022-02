Hockeytown už není jen pro přestárlé. Yzermanovi nováčci vyšlápli k senzaci

Sebevraždou vyhrožoval ve středuv podvečer dvaasedmdesátiletý cestující s nožem ve vlakové soupravě pendolino jedoucí z Prahy do Ostravy. Na místě zasahovali policisté, před příjezdem policejního vyjednavače se muž bodl do hrudníku a byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc. Ostatní cestující zraněni nebyli. Vlak zůstal stát v Zábřehu na Šumpersku. Všechny cestující policie evakuovala a mohli nasednout do jiných vlaků, řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Incident v pendolinu vezoucím zhruba 140 lidí byl policii nahlášen kolem 17:30. "Přijali jsme oznámení o muži, který měl v rychlovlaku mířícím z Prahy na Ostravu vyhrožovat za přítomnosti ostatních cestujících sebepoškozením, přičemž měl držet v ruce nůž. Krátce nato vlak zastavil v Zábřehu na Moravě. Na místo přivolaným policistům se podařilo vejít do vlaku a převést cestující z vagónu do bezpečí," uvedla policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Senior vyhrožující sebepoškozením poté zůstal ve vlakovém voze sám. Ještě před příjezdem policejního vyjednavače se bodnul nožem do hrudníku. "Na místě zasahující zdravotníci si muže okamžitě převzali do péče a poté jej převezli k dalšímu ošetření do Fakultní nemocnice Olomouc. Nikdo z ostatních cestujících nebyl zraněn," podotkla Vaňharová. Okolnosti jeho činu policie vyšetřuje.