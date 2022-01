Mašina na levné body. Odvrhnutá hvězda u Nečase a spol. "potichu" září

Dlouhé měsíce o něj po konci v Rangers nikdo nestál, teď patří k nejproduktivnějším obráncům hokejové NHL. Tonymu DeAngelovi pomohlo, že v používání sociálních sítí zařadil zpátečku.

U newyorských Rangers se DeAngelo mohl stát ligovou superhvězdou. Začal sbírat tolik bodů, že si vysloužil skoro pětimilionový roční plat v dolarech.

S novým kontraktem ale okamžitě začal kupit chyby. Zkraje minulé sezony nerozdýchal, že po zbytečném vyloučení seděl dvakrát po sobě na tribuně coby zdravý náhradník. Později se drsně pohádal s vlastním brankářem Alexandarem Georgievem.

Šéfům Rangers už po dvou týdnech základní části došla trpělivost. "U nás končíš," vzkázali DeAngelovi. A protože výměna neklapla, byl americký bek dlouhé měsíce bez hokeje. Svobodu získal až po letním vykoupení ze smlouvy.

Skákat radostí ale nemohl, na volný trh vstoupil jako problémové zboží. Někteří poukazovali na incident s Rangers či seznam suspendací za nevhodné chování na ledě, jiným vadilo hokejistovo neuhlazené vystupování na Twitteru, kde se DeAngelo nechal pohltit politickými přestřelkami.

Netrvalo ale dlouho a kontroverzní obránce práci našel. Jen se musel uskromnit. S Carolinou podepsal roční kontrakt na milion dolarů.

"Před podpisem jsme si toho hodně řekli," řekl DeAngelo před pár dny deníku New York Post. "Nebyly to žádné blbosti. Rozebírali jsme všechno a šli hluboko - až do juniorky. Věděli, co ode mě můžou čekat, a byli s tím v pohodě."

Horkokrevný Američan musel generálního manažera Caroliny Dona Waddella a trenéra Roda Brind’Amoura v lecčems ujišťovat.

"Řekl jsem jim, že se sociálními sítěmi jsem skoncoval," přiznal. "Mám jen soukromý profil na Instagramu, kam nedávám nic peprného; jen sem tam nějakou fotku. Je to tak mnohem lepší. Nikdo mi nevolá kvůli tweetům a já si můžu hledět svého. Chci akorát vyhrávat, o to mi jde."

Carolina, kde z Čechů působí mladík Martin Nečas, momentálně patří k nejlepším mužstvům NHL a 26letý DeAngelo k tomu výrazně přispívá.

V 31 kláních nastřádal 32 bodů (7+25) a je mezi nejproduktivnějšími obránci celé soutěže. Trenéři mu věří natolik, že nastupuje v prvním obranném páru s Jaccobem Slavinem.

"Je to zvíře. V životě jsem nikoho neviděl tak dobře bránit, takže se hezky doplňujeme," ocenil DeAngelo defenzivní hvězdu Caroliny.

On sám v bránění nepatří k ligové špičce. V podpoře útoku ale vyniká jako málokdo. Proto tráví tolik času na přesilovce, v průměru skoro tři a půl minuty za zápas, nejvíc v týmu.

Za milion dolarů ročně jde o fantastické služby. Jeden DeAngelův bod Carolinu aktuálně stojí něco málo přes 31 tisíc dolarů. Mezi obránci, kteří nejsou pod (pro kluby přirozeně výhodnou) nováčkovskou smlouvou, tak nemá konkurenci. Nejblíž je Oliver Kylington, jehož bod vyjde asi na 40 tisíc dolarů.

Pro srovnání - bod Victora Hedmana, možná největší defenzivní hvězdy současnosti, stojí Tampu skoro 180 tisíc dolarů.

DeAngelo pochopitelně nebude mašinou na levné body donekonečna. Po sezoně dostane výrazně přidáno. Stačí, aby se vyhnul vážnému zranění a kontroverzím.

Zatím se mu to daří. Když před časem kvůli koronaviru zmeškal hned sedm zápasů, přestože po pozitivním testu neměl žádné příznaky, a dostal otázku, jestli by něco změnil na covidovém protokolu NHL, odmítl odpovědět. Přesněji řekl: "Do toho se pouštět nebudu. Jsem asi ten poslední člověk, o kterém chtějí slyšet."

Když už o DeAngelovi v posledních týdnech přece jen je slyšet, tak to souvisí s hokejem. Třeba ke konci minulého týdne řídil výhru 6:3 nad Rangers gólem a dvěma asistencemi.