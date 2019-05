Čtvrt roku chytal zraněný, teď Ritticha odmění. Ať dělá jedničku, píší v Calgary

před 1 hodinou

Kvůli bolavému kolenu nemohl přijmout pozvánku na hokejové mistrovství světa. Přesto brankáře Davida Ritticha čeká vzrušující období. Po zvýšení platu by mohl povýšit do role jedničky Calgary.

Nečekané rychlé vyřazení svého týmu z play off NHL sledoval Rittich ze střídačky. Proti Coloradu (1:4 na zápasy) neodchytal ani vteřinu. Budoucnost má však patřit jemu. Ne 37letému Mikeu Smithovi.

"Je na čase, aby Rittich dělal jedničku," píše s výhledem na příští ročník deník Calgary Sun.

Diskuze o nové hierarchii probíhají i v kancelářích Flames. Podle trenéra Billa Peterse je 26letý český gólman na pozici číslo jedna připravený: "Myslím, že na to má, ale všichni to budou zpochybňovat, dokud to skutečně nedokáže."

Rittichův výrazně zkušenější parťák Smith ve vyřazovacích bitvách nezklamal, naopak. Jenže v základní části měl neoslnivou procentuální úspěšnost zákroků 89,8. Navíc mu končí smlouva a na volném trhu může neomezeně přijímat nabídky. Není vůbec jisté, že zůstane.

"Vypršel mu kontakt, takže uvidíme," podotkl generální manažer Calgary Brad Treliving. "Záleží, jak budeme řešit brankářskou otázku. Jisté je, že David je v rámci téhle ligy opravdu dobrý mladý gólman. Hodně mu věřím."

Tato slova napovídají, že Rittich má v očích šéfů výhodu. O jedenáct let starší Smith by ale nerad dělal jen záskok. "Jsem hodně soutěživý," řekl s přiznáním, že uplynulé měsíce, v nichž si s českým kolegou dělil práci napůl, nenesl nejlépe: "Abych byl upřímný, tak to, že nehraju, jsem asi nepřijal tak, jak bych měl. Moc jsem si to připouštěl, což v začátcích ročníku ovlivnilo moje výkony."

Rittich naopak odstartoval bravurně. Nakonec v úspěšnosti klesl na zhruba 91 procent, ale i tak si mohl odškrtnout životní sezonu. Mezi elitou odchytal 45 duelů. Před rokem jich bylo 21.

"Ale vždycky to může být lepší, ne?" zhodnotil český reprezentant své výkony. "Měl jsem pár dobrých zápasů, pár horších. Celkově dobrý rok."

Před a po zranění Než Ritticha začalo trápit bolavé koleno, odchytal 23 zápasů, v nichž dosáhl na úspěšnost zákroků 92 procent a průměr obdržených gólů 2,39. K tomu si připsal jednu nulu. Při zranění zvládl 22 duelů, ze kterých vydoloval úspěšnost 90,2 procenta. V průměru inkasovaných gólů klesl na číslo 2,83.

Stěžovat si mohl akorát na zranění kolena, které ho trápilo od Nového roku až do konce základní části. Proto odřekl účast na světovém šampionátu na Slovensku. "Rád bych jel, ale chci dorazit na tréninkový kemp zdravý. Je to pro mě důležitější než jet na mistrovství a zranění si zhoršit," vysvětlil.

Zdraví je pro Ritticha klíčové zvlášť v době, kdy má coby chráněný volný hráč podepsat novou smlouvu. Oproti letošnímu platu 800 tisíc dolarů dostane výrazně přidáno.

Koho bude mít za parťáka, už tak jisté není. Nedávno Calgary přivedlo ruského gólmana Arťoma Zagidulina, na farmě zrají Joe Gillies a Tyler Parsons. Dále může vedení Flames udržet veterána Smitha, případně lovit na trhu, jehož největší brankářskou hvězdou bude Sergej Bobrovskij. Na něj ale klub z Alberty nemá dost volných peněz.

Zdá se, že "Big Save Dave" minimálně dostane šanci být omaskovaným mužem číslo jedna.

V Carolině ke stejné roli směřuje Petr Mrázek. Právě on před dvěma roky jako poslední český gólman dosáhl v základní části hranice 50 zápasů. Od zavedení platových stropů to zvládli ještě Dominik Hašek, Ondřej Pavelec a Tomáš Vokoun.

Právě Vokouna mnozí vnímají jako dosud poslední brankářskou hvězdu Česka v NHL, neboť v roli jedničky obstál dlouhodobě. Pětkrát odchytal alespoň 60 duelů, při největším vytížení 73.

Rittich je teprve na začátku.