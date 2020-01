Český brankář mezi smetánkou po 16 letech. Jeden z nejlepších v lize, velebí Ritticha

Po dlouhých 16 letech bude mít Česko v Utkání hvězd hokejové NHL brankáře. Temnou sérii zlomil David Rittich z Calgary.

Dosud posledním českým gólmanem, jehož na sraz největších hvězd pozvali, byl Tomáš Vokoun. Tehdy oblékal uniformu Nashvillu a v pozdějším hlasování o Vezina Trophy skončil osmý.

Rittich na All Star víkendu, který 24. ledna vypukne v St. Louis a potrvá dva dny, potká krajany Davida Pastrňáka z Bostonu a Tomáše Hertla ze San Jose.

Sám - stejně jako Hertl - pronikl mezi smetánku díky zranění konkurenta. Nahradil Darcyho Kuempera, jehož trápí zranění v dolní části těla. Maskovaný Čech na účast kývl, přestože měl naplánovanou dovolenou.

"Moje žena je z toho asi trochu smutná, protože jsme měli jet do Mexika," vysvětloval. "Ale upřímně - Utkání hvězd je pro mě velká příležitost. A já nejsem chlápek, který by odmítl," doplnil.

"Vlastně teď můžu říct, že jsem ve společnosti nejlepší hráčů na světě," pokračoval. "Bude to pro mě velká věc, která mi v kariéře určitě pomůže."

Rittich v aktuálním ročníku odchytal už 34 zápasů. Procentuální úspěšnost zákroků vytáhl na 91,3. V nastřádaných výhrách patří k ligové špičce. Jako reprezentant Pacifické divize potká v St. Louis klubové parťáky Matthewa Tkachuka a Marka Giordana.

"Je jedním z nejlepší brankářů v lize," vyzdvihl Ritticha Tkachuk. "V téhle sezoně je naším nejužitečnějším hráčem."

Zkraje letošního roku odchytal Rittich sté utkání v NHL. V historickém pořadí českých gólmanů je na deváté příčce. Na osmého Milana Hniličku ztrácí jen 20 duelů.

"Je to velký milník," řekl Rittich. "Kdo by to před čtyřmi lety řekl, že? Samozřejmě jsem hrozně šťastný, že to vyšlo."

Sedmadvacetiletý brankář, jenž do zámoří odešel z Mladé Boleslavi a pak dva roky čelil nástrahám farmy, je nyní v brankovišti Calgary mužem číslo jedna. Stále však musí zůstat ve střehu. Náhradník Cam Talbot je lepší každým měsícem a v lednu vyloženě září. Dostává víc příležitostí a ve čtyřech kláních dosáhl na úspěšnost 94 procent.

Teď si však Rittich může užívat chvíle slávy. I díky němu má Česko nejvíc hráčů v Utkání hvězd od roku 2015, kdy slavnostní akci zažili Radim Vrbata, Patrik Eliáš a Jakub Voráček. A mezi nováčky Jiří Sekáč.

Rittichova nominace také potvrzuje, že čeští brankáři zažívají úspěšné období.

Petr Mrázek naskočil v Carolině do většiny zápasů a procentuální úspěšnost zákroků tlačí k číslu 91. Pavel Francouz, jenž sezonu v Coloradu začal jako jasná dvojka, šlape na paty Philippu Grubauerovi. Odchytal o osm duelů méně, ale má skoro o dvě procenta lepší úspěšnost zákroků (92,6).