Famózní Pastrňák předčil Gretzkého a učí hvězdné parťáky. Stvořil Boston nejlepší lajnu světa?

před 54 minutami

David Pastrňák je jednou z mladých hvězd hokejové NHL a o víkendu naznačil, že dřív či později může patřit mezi megastar.

Praha - Jeho mistrná akce působila jako ukázka z testování videoherní série NHL na nejnižší obtížnost. Pastrňák sebral puk, prostrčil si ho mezi nohama a bekhendem překonal bezmocného brankáře. Zkompletoval tím hattrick, celkově zazářil šesti body.

Boston Bruins díky tomu v noci na neděli přejeli hosty z Toronta 7:3 (v sérii vedou 2:0).

21letý Pastrňák se stal nejmladším hokejistou, který v play off slavné ligy nastřádal šest bodů. Překonal Waynea Gretzkého.

Všichni byli u vytržení. Prezident Bostonu Cam Neely podle novinářského svědectví cestou od výtahu k šatně svého klubu nadšeně povykoval: "No viděli jste ty tři góly?!" Samozřejmě měl na mysli Pastrňákovy trefy.

Český křídelník má ze dvou představení v letošních vyřazovacích bojích už devět bodů (4+5), čímž vyrovnal rekord legendárního Phila Esposita z roku 1969.

Titulky médií však plní především šestibodovým večerem. Lepší výkon předvedli v play off akorát Mario Lemieux (5+3), Patrik Sundström (3+5) a samozřejmě Gretzky (tři sedmibodové zápasy). Z Čechů podobně uchvátil jedině Patrik Eliáš, jenž v roce 2006 skolil Rangers dvěma góly a čtyřmi nahrávkami.

Od výluky 2004/05, která změnila až příliš drsnou tvář NHL, zazářili šestibodovým vystoupením jen čtyři hráči. Vedle dvou Čechů to byl Claude Giroux (3+3) a neodstavitelný Johan Franzén (4+2).

Nyní sklízí zasloužený obdiv Pastrňák.

"Páni, to ale byla noc," komentoval Brad Marchand výkon českého parťáka. "Je to úžasný hráč, což dokazuje celý rok. Vede si dobře také v defenzivě."

Patrice Bergeron dodal ještě pochvalněji: "(Pastrňák) se od nás učí, ale platí to i opačně - my se zase učíme od něj."

Lajna Marchand - Bergeron - Pastrňák nahání hrůzu. V základní části nasbírala 228 bodů (99+129), v play off jich má 20 ze dvou duelů. "Úžasné a úžasné. Nevím, co jiného říct. Přece jste to viděli, ne?" hodnotil svou elitní formaci kouč Bostonu Bruce Cassidy.

"Je to nejlepší lajna v hokeji z nějakého důvodu," prohlásil bek Bruins Torey Krug. "Makají po celém hřišti, skvěle přecházejí do útoku. Za pukem jdou jako nikdo jiný. Skvěle napadají a každý z nich něco přináší. Je těžké je bránit."

Pozornost beků teď bude vábit hlavně Pastrňák. Ten si po šestibodové show vzpomněl na třineckého kamaráda Davida Ciencialu, jenž ve čtvrtfinále extraligy proti Pardubicím bodoval sedmkrát (0+7).

"Pasta (Pastrňákova přezdívka) mi psal, že mu na mě pořád chybí jeden bodík," prozradil Cienciala, jenž aktuálně bojuje o extraligový titul. "Odpověděl jsem mu: No jo, ale tys to zvládl v NHL. Hlavně jsem vyzdvihl jeho třetí gól, kdy si prohodil puk pod nohama. Klobouk dolů před pohodou, jakou má na holi."

V Bostonu jsou vcelku zvyklí, že během lovu na Stanley Cup je okouzlí český hokejista. V letech 2011 a 2013 vyhrál bodování play off David Krejčí, momentálně druhý centr Bruins.

Pastrňák vykročil k tomu, aby výkony svého krajana překonal.

Podívejte se na Pastrňákův senzační večer: