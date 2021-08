Obrovská díra po Krejčím. Na Stanley Cup už to není, naříkají v Bostonu

Pro Olomouc a celou extraligu obrovská výhra, pro Boston zdrcující komplikace. Stěhující se hokejista David Krejčí za sebou nechal díru, kterou Bruins jen tak nezalátají. Elitní lajna klubu s Davidem Pastrňákem by tak mohla být pod ještě větším tlakem.

David Krejčí se z Bostonu stěhuje do Olomouce. | Foto: Reuters

Byl to menší šok. Krejčí sice už dříve oznámil, že by letos mohl hrát za mateřskou Olomouc, ale málokdo čekal, že k tomu skutečně dojde.

Krejčí totiž není žádný vysloužilý veterán, přestože mu je už 35 let. V minulé sezoně patřil k nejlepším druhým centrům v NHL. Potvrdil, že pokud má vedle sebe prvotřídní křídlo, dokáže divy. Po příchodu Taylora Halla nastřádal 30 bodů ve 27 kláních.

Když mu pak vypršela lukrativní smlouva, pořád byl v dobré pozici. Klidně si mohl říct o pět a víc milionů dolarů ročně. Zájem měl Boston, ale i další kluby. Podle novináře Jimmyho Murphyho šlo o Ottawu, Montreal, Carolinu, Floridu a Tampu. Kdo by si nevybral…

Hokejisté s takovými možnostmi z NHL zpravidla neodcházejí. Ne tak Krejčí. Nečekané stěhování vysvětloval rodinnými důvody. Od příští sezony tak nebude nastupovat v proslulé TD Garden, ale na ledě stařičkého olomouckého zimáku z poválečných let.

Bruins tato zpráva vůbec netěší. Ve středu druhé formace totiž po Krejčím zůstal kráter.

Český šikula v Bostonu kouzlil dlouhých 15 let. Proslul jako geniální tvůrce hry a zároveň defenzivní štít. Časem dostal přezdívku "pan Play off", neboť právě ve vyřazovacích bojích dokázal zařadit ještě o stupínek vyšší rychlost. Není náhoda, že v historii Bruins nastřádal víc bodů z play off akorát legendární obránce Raymond Bourque.

Kdyby Krejčí zámořský domov neopustil, pokračoval by vedle Halla a Craiga Smitha, s nimiž si tolik porozuměl.

"Kdo teď Krejčího místo zaujme?" ptá se deník Boston Globe. "Jednoduchá odpověď neexistuje. Kandidátů je hodně, to ano, ale žádný z nich nedokáže okamžitě (pokud vůbec někdy) přinést Krejčího produktivitu a vyrovnanost."

Favoritem na uvolněnou pozici je zřejmě 29letý Charlie Coyle, který sice neexceluje v defenzivě, ale má šikovné ruce. Víc než 50 bodů za sezonu ale nasbíral jen jednou. Nevyrovnané výkony kritici vyčítají také Nicku Folignovi a Eriku Haulovi, zkušeným posilám uloveným na volném trhu. Černým koněm je 22letý Jack Studnicka, který už zazářil na farmě v Providence. A co Tomáš Nosek, který ve Vegas ukázal ofenzivní záblesky?

Další variantou je trejd, ovšem generální manažer klubu Don Sweeney by musel být kouzelník, aby přivedl hvězdného centra. Pod platovým stropem má jen milionový polštář a o hlavního kandidáta na odchod, nevyrovnaného mladého forvarda Jakea DeBruska, zas takový zájem není.

Zámořská média se tak víceméně shodují, že českého centra v příštím ročníku nikdo adekvátně nezastoupí.

"Odchod Krejčího vytvořil obrovskou díru ve druhé formaci," myslí si Nick Goss ze stanice NBC. "Boston nemá žádné dobré náhradní řešení. Coyleovi nejvíce sedí role třetího centra. Foligno je spíš křídelník a v současné fázi kariéry na první dvě lajny nemá. Studnicka naposledy zklamal a na pozici druhého centra zřejmě ještě není připravený."

"Momentálně je sestava Bruins kvalitou o trošku horší nebo stejná jako v minulé sezoně. Na Stanleyův pohár to stačit nebude," doplňuje novinář.

Bostonu už zbývá poslední špičkový centr - 36letý Patrice Bergeron, který vede elitní lajnu s Pastrňákem a Bradem Marchandem. "Střed útoku byl silnou stránkou Bruins více než deset let. Teď už to neplatí," dodává server The Athletic.