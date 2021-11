Odvrhli ho, teď se "pomstil". Nebývalo by lepší si Vladaře nechat? dumají v Bostonu

Jestli ne management, tak minimálně fanoušky Bostonu musel 24letý brankář Calgary Dan Vladař nahlodat. Na půdě svého bývalého klubu vychytal čisté konto a bravurně zvládá roli dvojky.

V Bostonu Vladař strávil pět let, ovšem jen zřídkakdy opustil jednu ze dvou farem. Největší šanci dostal v minulém ročníku, kdy díky marodům odchytal v NHL pět zápasů.

Po sezoně se spekulovalo, že by s 22letým Jeremym Swaymanem mohl vytvořit nový brankářský tandem mužstva, dokud se neuzdraví a nevrátí Tuukka Rask (to je stále nejisté).

Jenže ejhle, Bruins na trhu podepsali 28letého Linuse Ullmarka a Vladaře vyměnili do Calgary za volbu ve třetím kole draftu.

Když se tak Vladař a Swayman v noci na pondělí znovu potkali, hleděli na sebe jako soupeři. A nakonec slavil český gólman, který pomohl Calgary k venkovnímu vítězství 4:0 27 zákroky. Vychytal už druhé čisté konto v řadě.

"Kdybyste mi včera řekli, že to dopadne takhle, nevěřil bych," prohlásil Vladař. Známým prostředím se rozhodit nenechal: "Šlo mi akorát o výhru. Snažil jsem se nemyslet na to, kde hraju, protože tu samozřejmě mám dost kamarádů, se kterými si můžu zavtipkovat. Ale neudělal jsem to. Před zápasem jsem je ani nepozdravil."

Vladař v prvních pěti startech za Calgary ještě neprohrál v základní hrací době a úspěšnost zákroků vytáhl k 95 procentům. Lépe na tom není žádný Čech a ani žádný brankář Bostonu. Jak Swayman, tak Ullmark dosud zastavili méně než 91 procent puků.

"Pro Bruins je to nepříjemná připomínka toho, že vsadit na tandem Swayman - Vladař by možná bývalo lepší," napsala regionální rozhlasová stanice WEEI.

Ullmark nejenže není lepší než Swayman, ale také pod platovým stropem zabírá pět milionů dolarů. To Vladař stojí "jen" 750 tisíc ročně, přičemž tuto gáži má vypsanou i na příští sezonu. Boston mohl ušetřit, respektive za uspořené peníze vylepšit útok či obranu.

Místo toho se raduje Calgary, které má levnou a spolehlivou dvojku za hvězdným Jacobem Markströmem, jenž ve 14 zápasech rovněž vytáhl úspěšnost zákroků přes 94 procent.

Role jsou jasně dané. Jelikož Markström vydělává šest milionů dolarů ročně a ještě dlouho bude, do role náhradníka by spadl jen v krajním případě.

"Mám štěstí, že můžu zblízka sledovat jednoho z nejlepších brankářů v lize," řekl Vladař deníku Calgary Sun. "Vím, jakou tady mám roli, a jsem strašně, opravdu strašně moc vděčný a šťastný, že jsem dostal šanci, protože jsem na ni čekal pět, skoro šest let. A když teď pozoruju Markyho (Markströma), mám pocit, že se neustále zlepšuju."

"Snažím se od něj něco odkoukat v trénincích. Dokonce se mnou mluví při televizních přestávkách a mezi třetinami. Je skvělý," doplnil Vladař.

Útek od hokeje

Takřka dvoumetrovému dlouhánovi pomáhá také šéf brankářů Calgary Jordan Sigalet, který dřív trénoval jiného českého gólmana Davida Ritticha, a vlastní mentální nastavení.

"Dřív jsem neustále sledovat hokej, svoje statistiky a tak podobně, ale před třemi čtyřmi roky jsem si řekl, že to musí skončit. Už žádné sociální sítě ani hokejová studia v televizi," prozradil Vladař.

Někdy si zavařil i bez pomoci technologií. Prostě jen ležel na posteli, zíral do stropu a přemýšlel o každé střele, které čelil, včetně těch, na něž byl krátký. Teď raději spěchá domů za přítelkyní Andreou nebo si na hotelu objedná jídlo a spustí jednu z populárních streamovacích platforem.

Podobně to mají ostatní hokejisté Calgary. "Když se jich zeptám, každý odpoví něco jiného. Někdo jde do vířivky, někdo si dá dvě piva, někdo čokoládu. Všichni ale mají něco, díky čemu přestanou myslet na hokej. Sledují seriály, baseball, fotbal, americký fotbal… Hlavně na to nemyslet," dodal Vladař.