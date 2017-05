Čtyřicátník Chára s hokejem jen tak nesekne, chce prostor za každé situace. Prodlouží s Bruins?

před 50 minutami

Sedmiletý kontrakt s Bostonem je téměř u konce a jeden z nejslavnějších slovenských hokejistů bude řešit svoji budoucnost. S hokejem však Zdeno Chára končit nehodlá ani po čtyřicítce. Stále jej miluje a setrvání v dresu Bruins nevyvrátil.

Boston - Dvoumetrový obr Zdeno Chára nemá na konec aktivní kariéry ani pomyšlení. Slovenský zadák, který nedávno oslavil jubilejní čtyřicáté narozeniny, bude v nejbližší době jednat o novém kontraktu.

Chárovi totiž po sezoně 2017/2018 končí sedmiletá smlouva s Bostonem, a tak se nabízí otázka, co dál? "Už několikrát jsem řekl, že bych chtěl hrát i po vypršení tohoto kontraktu. Stále chci být platným hráčem, udržovat svoji kvalitu hry a zlepšovat se," uvedl pro zahraniční deník Boston Globe.

Jak dlouho ještě v NHL setrvá, nad tím nepřemýšlí. "Nedokážu říct číslo. Chci hrát, bavit se hokejem, soutěžit a tvrdě pracovat. Všechny tyto činnosti mám rád. Stejně tak se mi líbí hrát s mladými i staršími hráči," přiznává odchovanec Trenčína. "Jsem vděčný rodině, která mě v kariéře velmi podporuje. Chci to dělat, dokud budu platný."

Kam jeho další kroky povedou? To je zatím ve hvězdách. Chára v rozhovoru nevyvrátil, že by zůstal věrný Bostonu, avšak ani to, že by dres vyměnil. "Svoji vizi mám, ale může se stát cokoliv. Je to hokej. Bylo by pěkné zůstat v jednom týmu a ukončit tu v budoucnu i kariéru. Je to možné, ale není to zaručené. Může se to stát či nemusí," řekl nejlepší obránce NHL roku 2009.

Reprezentaci odmítl kvůli náročné sezoně

Chára přišel do Bruins v roce 2006, předtím hrál za Islanders i za Ottawu. Za oceánem působí již dvacet let a v NHL si připsal 1 350 startů a 604 kanadských bodů. V roce 2011 vyhrál s Bostonem prestižní Stanley Cup. Letos vypadl s týmem již v prvním kole play off s Ottawou (2:4 na zápasy).

"Hokej miluji. Mým cílem není být hokejistou, jehož čas na ledě je limitovaný. Chci dostávat příležitost za každé situace," sní slovenský obránce, který odmítl reprezentační pozvánku na letošní mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem kvůli náročné sezoně. Dres národního týmu Slovenska oblékl naposledy před třemi lety. Loni hrál Světový pohár za tým Výběr Evropy.

