Padesát střel jen do brankářů a měsíc bez gólu. Pastrňákovi zvlhnul střelecký prach

před 53 minutami

Už více než měsíc se David Pastrňák neradoval ze vstřelené branky. Za tu dobu mu gólmani soupeře pochytali rovných padesát střel. Populární "Pasta" se ale nelichotivou sérií netrápí. I přes gólový půst ho chválí jak trenér Claude Julien, tak spoluhráč z elitní formace Bruins Patrice Bergeron.

Boston – Do sezony vletěl jako uragán. Po úvodních 26 zápasech měl na kontě devatenáct gólů a zdálo se, že bude útočit na vítězství v tabulce střelců. Jenže pak se český útočník ve službách Bostonu David Pastrňák zadrhl. Aktuálně už čeká na vstřelenou branku více než měsíc.

Síť naposledy populární Pasta rozvlnil 14. prosince v utkání proti Pittsburghu. Od té doby nic. Sérii zápasů bez gólu včera protáhl už na čtrnáct. Brankáři soupeře mu za tu dobu pochytali celkem 50 střel!

Přitom stále hraje v první formaci, chodí na přesilovky a za zápas odehraje v průměru 17 až 20 minut. Do šancí se dostává, jen je prostě neproměňuje jako na počátku ročníku. "V každém utkání mám několik příležitostí. Někdy puky lítají na bránu, jindy ne. Pro mě je nejdůležitější, ať se nám daří jako týmu," odvrací od sebe pozornost Pastrňák.

Před aktuální dlouhou bezgólovou šňůrou byly letos jeho nejdelší sérií bez vstřelené branky tři zápasy v říjnu a stejný počet na přelomu listopadu a prosince. O cenu Maurice Richarda však ještě stále zabojovat může. Na vedoucího Sidneyho Crosbyho mu schází sedm tref.

I přes současnou střeleckou impotenci je ale dvacetiletý rodák z Havířova za své výkony chválen. "Brzy se zase prosadí. On je jeden z těch kluků, kteří chtějí skórovat pořád. Vidíte to na jeho hře. Zároveň si myslím, že prostě musí spoléhat na své dovednosti, hokejový um a talent. Netrápit se tím a ono to přijde," řekl pro Boston Globe trenér Bruins Claude Julien.

Ten zároveň dodal, že se snaží oprostit mladíka od tlaku a spíše ho povzbudit. "Někdy prostě góly přicházejí samy, jindy se na ně nadřete. Musíte to prostě protrhnout. U Davida se ale nějakého trápení vůbec neobávám. Já se ho snažím hlavně povzbudit. Celá jeho formace hraje dobře, doufám, že tu smůlu brzy zlomí," dodal kouč.

Bergeron: Pořád se zlepšuje, na gólech nezáleží

Za poslední měsíc si do osobních statistik Pastrňák zapsal alespoň sedm gólových asistencí. I proto ho chválí i jeho spoluhráč z elitní formace, jeden z nejlepších bránících útočníků v celé NHL Patrice Bergeron.

"Pořád odvádí spoustu skvělé práce. Vytváří nám šance, svým pohybem otevírá hodně prostoru. Z počátku sezony byl jako válec, ale bylo jasné, že taková fazona mu nevydrží 82 zápasů. Je to mladý hráč, který se zlepšuje každým dnem. Nezáleží na tom, jestli dá gól," zněla pozitivní slova z úst kanadského centra.

A má pravdu. Pastrňák opravdu dokáže jemu či Marchandovi dobrou pozici i sám připravit. Hlavně Bergeron za zápas vypálí obrovské množství střel. Dle statistik za 60 minut svého pobytu na ledě při hře pět na pět vypálí téměř 20 ran. Vyšší průměr najdeme jen u osmičky jiných hráčů. Pastrňák je pro zajímavost v tomhle ohledu na čísle osmnáct.

Kvůli nedostatku svých zářezů na pažbě ale na mysli rozhodně neklesá a snaží se být prospěšný své lajně. "Snažím se na sebe připoutat aspoň obránce jako třetí chlap. Oni dva spolu hrají už mnoho let. Pro mě je čest být s nimi ve formaci. Je to zábava, ale pořád se toho mám ještě hodně co učit," uzavírá pokorně a s úsměvem.

autor: Ondřej Kuchař | před 53 minutami

Související články