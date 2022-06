Zavěsil tak, že gólu sám nevěřil. Přesto je Colorado krok od Stanley Cupu

Hokejisté Colorada zvítězili ve finále NHL na ledě Tampy Bay 3:2 v prodloužení gólem Nazema Kadriho ze 73. minuty a vedou v sérii 3:1 na zápasy. Na jeden gól poražených přihrál Jan Rutta, jeho spoluhráč Ondřej Palát nebodoval. Na druhé straně Pavel Francouz, který dochytal minulé utkání, zůstal na střídačce.

"Bolí to, ale série ještě neskončila," řekl kapitán Tampy Bay Steven Stamkos. "Mají šanci vyhrát v příštím zápase Stanley Cup doma a víme, jak těžké to je. Taky jsme to zažili. Budou celý den pořádně nervózní. Přitlačili nás sice ke zdi, ale už jsme se v letošním play off z nepříjemných situací dostali. Musíme to zopakovat," uvedl. Jeho tým otočil sérii s Torontem z 2:3 a v minulém kole s New York Rangers z 0:2.

Už po 36 sekundách skóroval z dorážky nekrytý Anthony Cirelli a Tampa Bay vstřelila poprvé v letošním finále úvodní gól utkání. Brance předcházela tvrdá rána Erika Černáka a při zákroku ztratil Darcy Kuemper přilbu. První třetina patřila obhájci Stanleyova poháru, který soupeře přestřílel 17:4 a hrál nesmírně obětavě, když zblokoval 12 pokusů.

Colorado začalo prostřední část náporem a vyrovnalo ve 26. minutě ze své velké zbraně - přesilové hry. Hosté uzamkli Tampu Bay v obranném pásmu a poprvé v sérii se prosadil Nathan MacKinnon. Se štěstím, puk se do branky odrazil od jeho brusle.

Domácí Victor Hedman v polovině utkání odčinil vyloučení, které Colorado potrestalo, krásnou individuální akcí. Švédský bek převzal puk od Rutty na obranné modré čáře, prošel do útočného pásma a střelou bekhendem z pravého kruhu ke vzdálenější tyči strhl vedení opět na stranu Tampy.

Colorado vstoupilo i do třetí třetiny aktivněji a ve 43. minutě vyrovnalo zásluhou čtvrté formace. Nico Sturm nejdříve donutil tečí Vasilevského k zákroku betonem a následnou dorážku, která skončila gólem, otřel o chrániče spoluhráče Andrewa Cogliana. Domácí dělily jen centimetry ve 49. minutě od dalšího vedení, střelu Nikity Kučerova ale zastavila horní tyčka.

V prodloužení bylo nebezpečnější Colorado, únik Logana O'Connora zastavil Vasilevskij, kterému poté dvakrát pomohla tyčka. Hráči Avalanche ale byli za aktivitu odměněni. Kadri, který ještě není zdravotně fit a zasáhl do prvního zápasu v sérii, ukončil prodloužení v čase 72:02 precizní střelou pod břevno. Radost hostí propukla až o pár sekund později, protože se zdálo, že Vasilevskij ztlumil kotouč mezi rukou a tělem. Puk byl ale zamotaný v síti.

Ani sám Nazem Kadri si nebyl jistý, že dal gól:

This might be my favourite video I've ever taken. Naz!! 🥹pic.twitter.com/VC7RQzBMOm — Kailey Sibley (@kaileysibley) June 23, 2022

"Hned jsem si myslel, že je to gól, ale Vasilevskij mě zmátl. Říkal jsem si, že má puk někde ve výstroji. Následovala chvilka zmatků a potom jsem viděl, jak všichni spoluhráči naskákali na led, tak jsem věděl, že jsem si to myslel správně a že je to gól," popsal situaci Kadri, který během play off podstoupil operaci ruky. "To, že jsem tu, je neuvěřitelné. Kvůli tomuhle makáte celý život. Jsem nadšený, že jsem zpátky v kabině a že jsem mohl hrát."

Trenér Tampy Bay Jon Cooper měl pocit, že gól neměl platit. I když to neřekl, zřejmě měl za to, že Colorado hrálo v šesti. Žádný ze čtyř rozhodčí ale přestupek proti pravidlům nepostřehl. "Všichni děláme chyby. Hráči, trenéři, rozhodčí, každý. Ale tohle bolí více než jiné věci," povzdechl si Cooper. "Teď je těžké o tom mluvit. Vyjádřím se k tomu zítra. Ale láme mi to srdce za hráče, protože jsme pravděpodobně ještě měli stále hrát."

Colorado tak vyhrálo i druhé prodloužení v sérii a dělí jej jedna výhra od zisku prvního Stanleyova poháru od roku 2001. Páté utkání je na programu v noci na sobotu od 2:00 SELČ.

Finále Stanleyova poháru - 4. zápas:

Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 1. Cirelli (Černák), 31. Hedman (Rutta) - 26. MacKinnon (Rantanen, Makar), 43. Cogliano (Sturm, Helm), 73. Kadri (Lehkonen, Kuemper). Rozhodčí: McCauley, Sutherland - Barton, Murchison. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Střely na branku: 39:37. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Colorado), 2. Hedman, 3. Cirelli (oba Tampa Bay). Stav série: 1:3.

Sestavy:

Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, Černák, McDonagh, Bogosian, Sergačov - Kučerov, Stamkos, Palát - Killorn, Cirelli, Hagel - Perry, Paul, Colton - Nash, Bellemare, Maroon. Trenér: Cooper.

Colorado: Kuemper - Makar, D. Toews, Manson, J. Johnson, E. Johnson, Byram - Rantanen, MacKinnon, Lehkonen - Ničuškin, Kadri, Landeskog - O´Connor, Compher, Newhook - Sturm, Helm, Cogliano. Trenér: Bednar.