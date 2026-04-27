Colorado je i díky Nečasovi ve druhém kole play off, Montreal s Dobešem prohrál

Hokejisté Colorada jsou druhým týmem, který si v play off NHL zajistil postup do druhého kola. Avalanche i díky asistenci Martina Nečase porazili Los Angeles 5:1 a sérii prvního kola ovládli jasně 4:0 na zápasy.
Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl Tampě Bay 2:3 a přišel o těsný náskok. Lightning srovnali stav série na 2:2.
Nečas si připsal druhý bod v play off až v závěru, kdy při risku domácích bez brankáře našel skórujícího Nathana MacKinnona a pomohl tak uzavřít skóre na konečných 5:1.
MacKinnon se pod výhru podepsal dvěma góly a asistencí a i díky němu Colorado pečetilo postup do druhého kola v nejkratším možném termínu. Avalanche navázali na Carolinu, která také prosvištěla úvodní sérií ve čtyřech zápasech.
Montreal na vlastním ledě vedl 2:0, Tampa ale dokázala průběh zápasu otočit. Kontaktní branku dal v závěru druhé třetiny Jake Guentzel a obrat ve třetím dějství dvěma góly dokončil Brandon Hagel.
Kanadský útočník je v dosavadním průběhu série hlavním tahounem Lightning. Střelecky se prosadil ve všech čtyřech zápasech a se šesti góly a sedmi body vládne produktivitě i kanonýrům vyřazovacích bojů.
Dobeš v utkání zlikvidoval 17 střeleckých pokusů a chytal s úspěšností 85 procent, na Hagela ale stále hledá recept marně. Kanonýrovi Lightning na šest branek v sérii stačilo pouhých devět střel na branku.
1. kolo play off NHL:
Východní konference - 4. zápasy:
Boston - Buffalo 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)
Branky: 60. Kuraly - 5. Krebs, 8. Doan, 10. Benson, 15. Byram, 46. Malenstyn, 47. Tuch. Střely na branku: 24:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Byram, 3. Tuch (všichni Buffalo). Stav série: 1:3.
Montreal - Tampa Bay 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Branky: 31. Z. Bolduc, 34. Caufield - 42. a 56. Hagel, 40. Guentzel. Střely na branku: 18:20. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři branky z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 85 procent. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Hagel, 2. Guentzel (oba Tampa Bay), 3. Guhle (Montreal). Stav série 2:2.
Západní konference - 4. zápasy:
Los Angeles - Colorado 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Branky: 34. Edmundson - 14. a 55. MacKinnon (na druhou Nečas), 26. C. Makar, 44. N. Roy, 47. D. Toews. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Landeskog (oba Colorado), 3. Kopitar (Los Angeles). Konečný stav série 0:4.
Utkání Anaheim - Edmonton se ještě hraje.
