„Co se to děje?“ Megastar zaskočila rozhodnutím, NHL vyhlíží otřes

Severoamerická NHL se zřejmě dočká přestupu Nikity Kučerova, jednoho z nejlepších hokejistů současnosti.
Šok. Bomba. Nebo nevěřícná otázka: Co se to děje?
Takové ohlasy nyní proudí ze zámoří nebo z Ruska.
Ruský křídelník Nikita Kučerov, který je považován za jednoho z nejlepších hráčů dneška a na úkor Davida Pastrňáka drží pozici nejopěvovanějšího křídelníka, požádal o výměnu z Tampy.
Ve floridském klubu, který ho kdysi draftoval na konci druhého kola, strávil celou zámořskou kariéru. Vyhrál s ním dva Stanley Cupy a posbíral nespočet individuálních cen včetně dvou Hartových trofejí pro nejužitečnějšího hráče NHL.
Před pár dny překonal Stevena Stamkose a stal se nejproduktivnějším mužem v dějinách Tampy.
Teď ovšem vyšlo najevo, že v klubu už být nechce. Podle zámořských médií požádal o trejd a už o tom informoval i spoluhráče.
„Rozhodně nemáme v úmyslu Nikitu vyměnit,“ reagoval na to generální manažer Tampy Julien BriseBois.
Pokud tak ale neučiní, přijde o ruskou megahvězdu bez náhrady. Kučerovovi totiž běží poslední rok smlouvy a poté se může stát volným hráčem bez omezení. A vybírat si z nabídek všech klubů.
Tou dobou mu bude už 34 let, ale zájem o něj bude i tak velký. Vždyť ještě v minulé sezoně skončil se 130 body (44+86) druhý v ligové produktivitě za McDavidem.
Pod platovým stropem momentálně zabírá 9,5 milionu dolarů, mnohem méně, než by mohl.
Spekuluje se, že obecně žádanou destinaci chce opustit, protože jednání o prodloužení smlouvy selhala. Údajně dostal nabídku čtyřleté smlouvy s ročním platem v průměru 15 milionů.
V době, kdy se plat největších hvězd NHL pohybuje kolem 20 milionů, může právem cítit, že má nárok na víc.
Pokud se BriseBois přeci jen rozhodne Kučerova vyměnit, má omezené možnosti. Ruský veterán si před sezonou na základě kontraktu zvolil deset týmů, kam smí být vytrejdován. Cokoliv jiného může zatrhnout.
Tento seznam je neveřejný. Už se nicméně spekuluje, kam by Kučerov mohl zamířit. Nabízejí se Montreal, Minnesota, Carolina, Utah či Dallas.
Než se situace vyřeší, plánuje Kučerov za Lightning dál nastupovat. Na rozdíl od Dylana Larkina, který v podobné situaci odmítá oblékat dres Detroitu.
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