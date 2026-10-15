Co přes léto dělal? diví se v NHL. Proměna odepisovaného Čecha je pro ně záhadou

Možná největším českým překvapením zkraje nové sezony hokejové NHL je Ondřej Palát. Pětatřicetiletý veterán hraje u newyorských Islanders jako vyměněný.
Je vyřízený. Užitečný by mohl být jako třináctý útočník. Islanders budou tiše trpět jeho šestimilionový plat, než mu na konci ročníku konečně vyprší smlouva.
To vše se v létě psalo o Palátovi, s jehož kariérou to skutečně vypadalo zle.
Vítěz dvou Stanley Cupů s Tampou měl za sebou svou nejhorší základní část v NHL. Během ní zažil výměnu z New Jersey k Islanders, kde ale místo vzpruhy herně upadl ještě hlouběji. Ve 29 startech v nové destinaci došel k nevýraznému zápisu 1+4. S Čechem na ledě při hře pět na pět dosáhl tým na záporné skóre 13:18.
Spekulovalo se, že přijde vyplacení ze zbytku smlouvy.
Palát ale nakonec zůstal. A stávající sezonu rozjel tak, že se internetové diskuze fanoušků Islanders plní překvapenými reakcemi.
Stejné je to u novinářů. „Palát působí třikrát rychleji než v minulém ročníku,“ napsal novinář Stefen Rosner na síti X.
Český veterán, který v podstatě hraje o prodloužení kariéry v NHL, odstartoval s nízkým icetimem ve čtvrté formaci, ovšem vedl si tak dobře, že mu trenér Peter DeBoer hned začal dávat víc prostoru. Poslední dva zápasy už odehrál ve třetí lajně vedle hokejovějšího centra Jeana-Gabriela Pageaua.
Po šesti kláních má Palát na kontě zápis 1+1 (původně připsanou další asistenci mu nakonec sebrali). Při hře pět na pět byl u čtyř vstřelených a jen dvou inkasovaných branek. Jeho prospěšnost dokládají i další pokročilé statistiky.
Herní proměna odepisovaného forvarda je pro zámořské novináře záhadou. Proto vyzvídají, co se dělo v letní přípravě.
Konkrétní odpovědi však nedostávají. „Změnil jsem pár věcí, na něco jsem se soustředil, ale nebudu to rozebírat,“ nechtěl Palát zacházet do detailů. Prozradil jen, že přípravu přizpůsobil věku.
„Ať už ale dělal cokoliv, vyplácí se to,“ poznamenal novinář Rosner.
Centr třetího útoku Pageau má za to, že jde i o mentální nastavení. Palát prý chtěl hlasitým kritikům ukázat, že na NHL pořád má.
„Vrací se mu sebevědomí, vidím v jeho hře spoustu správných detailů,“ komentoval českého parťáka pro deník Newsday. „Když hraje s takovou sebedůvěrou, je pro tým nesmírně důležitou součástí. Minulá sezona mu nevyšla podle představ, teď má druhou šanci. Letos dorazil s přístupem, že všem ukáže.“
Zatím se to Palátovi daří. Ačkoliv šestimilionovým platem leckoho stále dráždí, ukazuje, že současná sezona by navzdory končící smlouvě nemusela být jeho poslední v NHL.
Nejdelší set, neuvěřitelné výměny. Muchová se postarala soupeřce o rekord
Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wu-chanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5:7 a 3:6 s Ruskou Dianou Šnajderovou.
Pád, prohra, mráz? Žádné barbarství a konec světa, ale možnost, jak zvýšit odolnost
Dnešní děti mají chytré telefony, chytré hodinky, chytré rodiče. Jenže možná až příliš často nemají možnost zjistit, co vlastně zvládnou samy. V Norsku, Švédsku nebo Dánsku přitom stále platí jednoduché pravidlo: Dítě nemusí mít pohodlné dětství. Musí mít dětství, ve kterém získá sebevědomí, že zvládne nepohodlí.
Prezident chrání demokracii jen tam, kde to neohrožuje zájmy byznysu, říká Stropnický
Bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický překvapivě nachází společnou řeč s Motoristy. Především v otázce výstavby větrných elektráren a ochrany české krajiny. Zároveň ale zpochybňuje jejich skutečné motivace a ostře kritizuje prezidenta Petra Pavla. V rozhovoru pro Spotlight se pustil také do premiéra Andreje Babiše, který podle něj prosazuje opatření proti zájmům vlastních voličů.
ŽIVĚ „Nejistý přínos, rizika zřejmá.“ Meloniová ostře zkritizovala Trumpa za dohodu s Putinem
Dohoda USA a Ruska o dodávkách nafty poskytuje Moskvě legitimitu, zatímco na ukrajinská města dále padají bomby. V italském parlamentu to ve středu řekla premiérka Giorgia Meloniová. Dohodu označila za velmi riskantní volbu, jejíž přínos je nejistý a rizika jsou naopak zřejmá, píše agentura Reuters.