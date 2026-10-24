Čisté šílenství, nechápou v NHL McDavidův start. Mluví se o nemyslitelném

Debata o nejlepším hokejistovi planety se v posledních letech pootevřela. Není to spíš Nikita Kučerov? Nebo snad Nathan MacKinnon? Connor McDavid, obecně považovaný za světovou jedničku, nyní ale tuto diskuzi uzavírá bez nadsázky šokujícím způsobem.
Kučerov i MacKinnon v novém ročníku severoamerické NHL znovu válejí, drží se v okruhu nejproduktivnějších hráčů. Podobně jako český tahoun David Pastrňák, jenž zatím nastřádal 16 bodů v 11 kláních.
Pak je tady ale McDavid, který na tuto přetahovanou hledí z nevídaných výšin.
Kanadský centr vede ligovou produktivitu s neuvěřitelnými 31 body (8+23) z deseti duelů. Nad druhým Leonem Draisaitlem, parťákem z edmontonského útoku, drží desetibodový náskok.
Vládne při hře pět na pět (celkem 19 bodů) i při přesilovce (11). Navíc si pomáhá minimem „laciných“ zápisů, má jen pět druhých asistencí.
„Čisté šílenství,“ komentoval McDavidovo tempo Dom Luszczyszyn z online deníku The Athletic.
„Je teď na jiné planetě. Tohle je jak od Gretzkého,“ přidal hokejový analytik Darryl Dobbs.
Žasnou také spoluhráči v Edmontonu, byť od svého kapitána viděli už leccos. „Co se k tomu vůbec dá říct? Tohle snad ani není skutečné. Je to možná nejlepší hráč všech dob. Podle toho, co jsem viděl já, to tak nejspíš bude,“ prohlásil o McDavidovi Draisaitl.
V minulosti nastupovali při hře pět na pět spíš zvlášť, každý vedl svůj útok. Nový trenér Edmontonu Mike Babcock je ale zkraje této sezony spojil a přidal k nim Vasilije Podkolzina. S trochou nadsázky je z toho zbraň hromadného ničení, kterou navíc zezadu podporuje superproduktivní zadák Evan Bouchard.
Hlavní tažnou silou elitní formace je ale McDavid, který ve 29 letech možná ukazuje svůj výkonnostní strop.
„Myslím, že když mu bylo čtyřiadvacet, byl stejně efektní a stejně rychlý, ale v některých detailech hry možná nebyl tak dokonalý,“ poznamenal Draisaitl. „Teď je jeho hra naprosto dokonalá a v útoku je pořád stejně nebezpečný. Člověku už prostě docházejí slova,“ kroutil hlavou nad Kanaďanovými výkony.
Jiná výmluvná statistika: McDavid v úvodu probíhající základní části nasbíral jen o čtyři body méně než jeden z top českých centrů Lukáš Sedlák za 192zápasovou kariéru v NHL.
Při pohledu na zběsilé tempo hráče s číslem 97 se nabízí otázka, co přijde dál.
„Může mi někdo, kdo je dobrý v matematice, říct, jestli je možné, aby McDavid do 30. zápasu zdolal stobodovou hranici? Nemám totiž absolutně žádný důvod věřit, že to nedokáže,“ napsal novinář Jonny Lazarus.
V zámořských médiích padají i další otázky, které by dřív působily až nestoudně: Překoná McDavid v základní části metu 200 bodů? Překoná nejlepší sezonní výkon Waynea Gretzkého?
To je 215 bodů z ročníku 1985/86. Rekord, který se mnohokrát ocitl na seznamu těch nepřekonatelných.
McDavid by při udržení současného tempa dosáhl na 260 bodů.
I v případě, že zvolní, což je ostatně pravděpodobné, má ale šanci dojít k nejlepší sezoně v historii. Hraje totiž v méně gólové éře, než byla ta Gretzkého. Podle webů jako Hockey Reference, které dle různých metrik porovnávají výkony hráčů napříč dějinami, by McDavidovi k relativnímu historickému prvenství stačilo, aby se těsně přiblížil 200bodové metě.
Opravdový cíl vyjednavačů USA. Šéfdiplomatka řekla, o co jde Trumpovi na Ukrajině
Američtí vyjednavači se už zhruba půldruhého roku snaží přimět Ukrajinu ke kapitulaci, obvinila Washington šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ukrajina se podle ní nevzdala Putinovým podmínkám jen proto, že ji Evropa dál podporuje.
Senegalský „hrdlořez“ umravnil giganta. Manchester City poprvé prohrál
Fotbalisté Manchesteru City v 8. kole anglické ligy prohráli na hřišti Aston Villy 1:2 a poprvé ztratili body. Dvěma góly se blýskl Nicolas Jackson - senegalský forvard, který své trefy slaví gestem podříznutí hrdla.
ŽIVĚ Dobrá zpráva pro Ukrajinu. Klíčové spojení znovu funguje naplno
Rusko v noci na sobotu zaútočilo drony na ukrajinský přístav Čornomorsk a nákladní loď směřující do Oděsy. Rozsah škod ani případné oběti zatím nejsou známy. Ukrajinská armáda mezitím oznámila, že zneškodnila 101 ze 126 ruských dronů. Útoky přicházejí krátce před plánovaným příměřím v okupovaném městě Olešky. Informuje o tom agentura Reuters.
„Opozice straší.“ Protest před sněmovnou Babiš přirovnal k útoku na Kapitol
Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu na sociálních sítích uvedl, že financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) po zrušení poplatků zaručí zákon jako mandatorní výdaj a bude navázáno na inflaci. Veřejnoprávní média podle něj získají větší jistotu, stabilitu a nezávislost.
„Arogance moci.“ Piráti vytáhli proti Okamurovi, chtějí ho zbavit funkce
Opoziční Piráti chtějí na nejbližším jednání Sněmovny navrhnout odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela komory. Na síti X to v sobotu uvedl předseda strany Zdeněk Hřib. Při pátečním a dnešním jednání o návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků Okamura podle Pirátů bezprecedentně zasáhl proti občanské společnosti omezováním přístupu na jednání Sněmovny. Na Okamurovo vyjádření zatím čekáme.