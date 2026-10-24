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Sport

Čisté šílenství, nechápou v NHL McDavidův start. Mluví se o nemyslitelném

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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Debata o nejlepším hokejistovi planety se v posledních letech pootevřela. Není to spíš Nikita Kučerov? Nebo snad Nathan MacKinnon? Connor McDavid, obecně považovaný za světovou jedničku, nyní ale tuto diskuzi uzavírá bez nadsázky šokujícím způsobem.

NHL: Edmonton Oilers at Dallas Stars
Connor McDavidFoto: Reuters
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Connor McDavid v NHL 2018-19
NHL Connor McDavid
NHL: Edmonton Oilers at Toronto Maple Leafs
Connor McDavid na olympiádě v Miláně v zápase proti Česku
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7 fotografií

Kučerov i MacKinnon v novém ročníku severoamerické NHL znovu válejí, drží se v okruhu nejproduktivnějších hráčů. Podobně jako český tahoun David Pastrňák, jenž zatím nastřádal 16 bodů v 11 kláních.

Pak je tady ale McDavid, který na tuto přetahovanou hledí z nevídaných výšin.

Kanadský centr vede ligovou produktivitu s neuvěřitelnými 31 body (8+23) z deseti duelů. Nad druhým Leonem Draisaitlem, parťákem z edmontonského útoku, drží desetibodový náskok.

Vládne při hře pět na pět (celkem 19 bodů) i při přesilovce (11). Navíc si pomáhá minimem „laciných“ zápisů, má jen pět druhých asistencí.

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„Čisté šílenství,“ komentoval McDavidovo tempo Dom Luszczyszyn z online deníku The Athletic.

„Je teď na jiné planetě. Tohle je jak od Gretzkého,“ přidal hokejový analytik Darryl Dobbs.

Žasnou také spoluhráči v Edmontonu, byť od svého kapitána viděli už leccos. „Co se k tomu vůbec dá říct? Tohle snad ani není skutečné. Je to možná nejlepší hráč všech dob. Podle toho, co jsem viděl já, to tak nejspíš bude,“ prohlásil o McDavidovi Draisaitl.

V minulosti nastupovali při hře pět na pět spíš zvlášť, každý vedl svůj útok. Nový trenér Edmontonu Mike Babcock je ale zkraje této sezony spojil a přidal k nim Vasilije Podkolzina. S trochou nadsázky je z toho zbraň hromadného ničení, kterou navíc zezadu podporuje superproduktivní zadák Evan Bouchard.

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Hlavní tažnou silou elitní formace je ale McDavid, který ve 29 letech možná ukazuje svůj výkonnostní strop.

„Myslím, že když mu bylo čtyřiadvacet, byl stejně efektní a stejně rychlý, ale v některých detailech hry možná nebyl tak dokonalý,“ poznamenal Draisaitl. „Teď je jeho hra naprosto dokonalá a v útoku je pořád stejně nebezpečný. Člověku už prostě docházejí slova,“ kroutil hlavou nad Kanaďanovými výkony.

Leon Draisaitl a Connor McDavid v sezoně NHL 2025/26
Leon Draisaitl a Connor McDavidFoto: NHL.com – Andy Devlin

Jiná výmluvná statistika: McDavid v úvodu probíhající základní části nasbíral jen o čtyři body méně než jeden z top českých centrů Lukáš Sedlák za 192zápasovou kariéru v NHL.

Při pohledu na zběsilé tempo hráče s číslem 97 se nabízí otázka, co přijde dál.

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„Může mi někdo, kdo je dobrý v matematice, říct, jestli je možné, aby McDavid do 30. zápasu zdolal stobodovou hranici? Nemám totiž absolutně žádný důvod věřit, že to nedokáže,“ napsal novinář Jonny Lazarus.

V zámořských médiích padají i další otázky, které by dřív působily až nestoudně: Překoná McDavid v základní části metu 200 bodů? Překoná nejlepší sezonní výkon Waynea Gretzkého?

To je 215 bodů z ročníku 1985/86. Rekord, který se mnohokrát ocitl na seznamu těch nepřekonatelných.

McDavid by při udržení současného tempa dosáhl na 260 bodů.

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I v případě, že zvolní, což je ostatně pravděpodobné, má ale šanci dojít k nejlepší sezoně v historii. Hraje totiž v méně gólové éře, než byla ta Gretzkého. Podle webů jako Hockey Reference, které dle různých metrik porovnávají výkony hráčů napříč dějinami, by McDavidovi k relativnímu historickému prvenství stačilo, aby se těsně přiblížil 200bodové metě.

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