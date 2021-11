Chytilovy dva body, ani Zachova pozdní branka k výhrám nevedly

Gól a asistence českého útočníka Filipa Chytila neodvrátily prohru New York Rangers na ledě Edmontonu. Oilers po výhře 6:5 po prodloužení zůstávají v čele Západní konference.

Na vítězství nestačila ani trefa Pavla Zachy. Český forvard svým pátým gólem v sezoně vybojoval New Jersey alespoň prodloužení. Český brankář Karel Vejmelka se ani v devátém zápase v dresu Arizony nedočkal své první výhry v NHL. Nejhorší tým soutěže podlehl Anaheimu 1:3.

Chytil se proti Edmontonu podílel na prvních dvou brankách Rangers. Už ve 2. minutě si našel puk po zblokované střele Nilse Lundkvista a otevřel skóre. Druhý bod získal dvaadvacetiletý rodák z Kroměříže na začátku druhé třetiny poté, co vystihl rozehrávku Oilers a rychle našel volného Kevina Rooneyho, jenž poslal Rangers do vedení 2:1.

Newyorský celek přidal do 26. minuty ještě dvě branky, vedení 4:1 ale neudržel. Edmonton dokázal srovnat a v závěru třetí části zareagovali Oilers i na vedoucí branku Miky Zibanejada, jenž ve 48. minutě poslal Rangers do opětovného vedení.

Do prodloužení poslal zápas fantastickým průnikem Connor McDavid. Hvězdný Kanaďan se proháčkoval mezi čtyřmi obránci a sám před brankářem si poradil skvěle provedeným bekhendovým blafákem. Rozhodnutí přinesl v 64. minutě Leon Draisaitl, jenž využil zmatků v defenzivě Rangers.

"Až do stavu 4:1 jsme hráli výborně, nevím, co se stalo potom. Asi jsme začali hrát moc defenzivně, což nám očividně nevyhovuje. Je jasné, že mají několik nadstandardních hráčů, ale my jsme dnes v naší pozici měli zápas nějakým způsobem ubojovat," řekl střelec dvou branek Zibanejad.

Zacha v duelu New Jersey s Los Angeles zužitkoval v čase 59:36 tlak Devils při závěrečném risku bez brankáře a ranou z pravého kruhu vyrovnal na 2:2. V prodloužení ale již po 42 sekundách rozhodl o výhře Kings Alex Iafallo.

Zacha je s pěti góly a dvěma asistencemi nejproduktivnějším hráčem Devils. Mezi českými hokejisty je čtyřiadvacetiletý křídelník třetí za Jakubem Voráčkem (0+9) a Tomášem Hertlem (5+3).

Hokejisté Arizony nevyhráli ani v jedenáctém utkání a vyrovnali nejhorší vstup do sezony v klubové historii. Coyotes v dosavadním průběhu ročníku získali pouze jeden bod za prohru 1:2 v prodloužení v úvodním duelu sezony s Buffalem.

K bodovému zisku nepomohl Arizoně ani další spolehlivý výkon brankáře Vejmelky, který kryl 28 střel a opět se dostal přes devadesátiprocentní úspěšnost zásahů. Dmitrij Jaškin odehrál za poražené Coyotes bezmála 12 minut a připsal si dva záporné body v statistice plus/minus. Český útočník, který se do NHL vrátil po dvou povedených sezonách v Dynamu Moskva, stále čeká na první kanadský bod.

"Chápu, že jsme v těžké situaci, ale nikdo nás nebude litovat, musíme se z našich problémů dostat sami. Musíme ukázat více charakteru," řekl trenér Coyotes André Tourigny. "Odehráli jsme relativně povedenou první třetinu, ale poté přišel absolutní propadák. Nejsem spokojený s tím, jak jsme reagovali. Nejsem spokojený s tím, jak jsme se chovali. Nejsem spokojený s tím, jak jsme pracovali," pokračoval Tourigny.

Nashville, na jehož soupisku se po nemoci vrátil brankář David Rittich, porazil Vancouver 3:2. Rittichův finský konkurent Juuse Saros kryl 26 střel. V pátečním programu uspěl také Winnipeg, jenž zdolal trápící se Chicago 5:1. Zápas se nepovedl Dominikovi Kubalíkovi, který za 13 minut zaznamenal tři záporné body.

Vancouver - Nashville 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky: 20. Boeser, 31. Höglander - 6. Josi, 33. Duchene, 40. Tomasino. Střely na branku: 28:28. Diváci: 18.870. Hvězdy zápasu: 1. Mikael Granlund (Nashville), 2. Höglander (Vancouver), 3. Duchene (Nashville).

Anaheim - Arizona 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky: 1. Henrique, 19. Milano, 30. S. Carrick - 60. Gostisbehere. Střely na branku: 31:29. Diváci: 12.148. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 59 minut a 16 vteřin, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 90,3 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. Henrique, 3. Getzlaf (všichni Anaheim).

Winnipeg - Chicago 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Branky: 1. P. Stastny, 3. Pionk, 34. Toninato, 36. Connor, 55. Ehlers - 41. Entwistle. Střely na branku: 33:18. Diváci: 13.756. Hvězdy zápasu: 1. Copp, 2. P. Stastny, 3. Comrie (všichni Nashville).

Edmonton - NY Rangers 6:5 v prodl. (1:1, 1:3, 3:1 - 1:0)

Branky: 35. a 44. Puljujärvi, 19. Hyman, 41. Barrie, 58. McDavid, 64. Draisaitl - 27. a 48. Zibanejad, 2. Chytil, 23. K. Rooney (Chytil), 25. Kreider. Střely na branku: 39:25. Diváci: 17.404. Hvězdy zápasu: 1. neuvedeno v zápise o utkání, 2. Puljujärvi, 3. McDavid (oba Edmonton).

Los Angeles - New Jersey 3:2 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 40. A. Kempe, 57. Kaliyev, 61. Iafallo - 44. Bratt, 60. Zacha. Střely na branku: 29:23. Diváci: 16.045. Hvězdy zápasu: 1. Iafallo, 2. M. Roy, 3. C. Petersen (všichni Los Angeles).