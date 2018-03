Chytil z Rangers si připsal první bod v NHL, Hertl pomohl gólem k výhře

před 1 hodinou

New York - Hokejový útočník Filip Chytil si připsal ve třetím startu v NHL první bod, když asistencí zmírnil porážku New Yorku Rangers 2:4 s Washingtonem. Do branky domácích se postavil Ondřej Pavelec za stavu 0:3 a v dresu vítězů přihrál na úvodní gól utkání Jakub Jeřábek.

V pondělním programu soutěže se mezi střelce zapsal Tomáš Hertl, který gólem pomohl San Jose k výhře 4:3 po samostatných nájezdech v Chicagu.

Chytil debutoval v NHL na začátku této sezony a před svými osmnáctými narozeninami stihl ještě i druhý zápas, než ho vedení klubu poslalo na farmu do Hartfordu. Na další šanci čekal zlínský odchovanec více než pět měsíců, během kterých se podle svých slov herně zlepšil a adaptoval na zámořský styl.

Chytil byl se šesti pokusy nejpilnějším střelcem Rangers a za svou aktivitu byl odměněn ve 45. minutě. Rodák z Kroměříže se dostal před brankou k odraženému puku, který mu při střelbě sjel z čepele tak šťastně, že prošel až k nekrytému Matsu Zuccarellovi. Norský útočník bez problémů skóroval do prázdné branky a snížil na konečných 2:4.

Washington rozhodl na ledě Rangers už v první třetině, po které vedl o čtyři góly. Pavelec vystřídal v desáté minutě v brance Alexandara Georgieva a ve svém prvním startu od 9. února kryl 26 střel. Překonal ho pouze Jevgenij Kuzněcov, který se prosadil v oslabení. Na úspěšném úvodní dějství se podílel přihrávkou Jeřábek, jenž založil útok, který zakončil T. J. Oshie.

Hertl, třetí hvězda zápasu, přiblížil San Jose k výhře už v základní části. Odchovanec pražské Slavie vybojoval v útočném pásmu u pravého hrazení puk, šikovným manévrem se natlačil před branku a vstřelil v 56. minutě gól na 3:2. Chicago ale zanedlouho vyrovnalo. Bonusový bod zařídil hostům v rozstřelu Kevin Labanc.

Toronto už nevylepší klubový rekord v počtu domácích výher. Kanadský klub, který na svém ledě nenašel v předchozích třinácti utkáních přemožitele, připravil o sérii paradoxně nejhorší tým soutěže.

Buffalo dvěma trefami ve třetí třetině otočilo skóre a zvítězilo 3:2. K vyrovnání pomohl hostům nechtěně i Roman Polák, od jehož brusle se odrazila do branky střela Caseyho Nelsona od modré čáry.