Chytil přispěl k výhře Rangers dvěma body, Vladař pomohl k vítězství Calgary

Francouzské úřady umožnily návrat dalším 15 ženám a 32 dětem z tábora na východě Sýrie, kde jsou zadržováni lidé spojení s islamistickými radikály. Informovala o tom dnes agentura AFP. Podle ministerstva zahraničí se o nezletilé postarají úřady péče o dítě, ženy skončily v rukou justice. Na sedm z nich byl už dříve vydán zatykač.

Do Francie se vrátily ženy ve věku od 19 do 56 let a 32 nezletilých, kteří dosud pobývali v táboře Rúdž na severovýchodě Sýrie, asi 15 kilometrů od hranic s Tureckem a Irákem. Tento tábor je stejně jako další blízký tábor Al-Húl pod správou syrských kurdských milicí a soustředěny v něm jsou cizinky napojené na teroristickou organizaci Islámský stát a jejich děti.

Francie od loňského léta nyní přijala větší skupinu žen s francouzským občanství už potřetí. V červenci přivezla 16 žen a 35 dětí a v říjnu pak 15 žen a 40 dětí, už předtím z území dříve ovládaných radikály přivezla na 300 dětí.