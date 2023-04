Chytil pečetil gólem vítězství Rangers, v brance už při jeho trefě chyběl Vaněček

Filip Chytil se podílel v prvním utkání úvodního kola play off NHL gólem a přihrávkou na výhře hokejistů New Yorku Rangers 5:1 v New Jersey. Český útočník pečetil vítězství při power play soupeře do prázdné branky, v níž už tedy chyběl jeho krajan Vítek Vaněček.

2:35 Sestřih utkání New Jersey - New York Rangers včetně gólu Filipa Chytila | Video: Asociated Press

Vaněček kapituloval dvakrát už v úvodních deseti minutách. Skóre otevřel Vladimír Tarasenko z mezikruží a tečí zvýšil v přesilové hře Chris Kreider. V závěru prostřední části se prosadil z levé strany Ryan Lindgren, který překonal českého gólmana střelou z úhlu pod horní tyč. U třetí trefy Rangers si připsal druhou asistenci i Chytil. Kreider, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, upravil v 52. minutě další tečí v přesilové hře skóre na 4:0. Jack Hughes připravil o nulu Igora Šesťorkina v čase 57:14 z trestného střílení. Poslední slovo měl Chytil, který zpečetil výhru Rangers při risku New Jersey bez gólmana. K hlavním strůjcům prvního bodu hostů v sérii patřil i Adam Fox, který přihrál na čtyři branky. Seattle vyhrál svůj historicky první zápas v play off NHL. O vítězství 3:1 nad obhájci trofeje z Colorada se výrazně zasloužil 34 zásahy gólman Philipp Grubauer a překonal jej pouze Mikko Rantanen, který vyrovnal ve 13. minutě na 1:1. Skóre otevřel Eeli Tolvanen, v úvodu druhé třetiny se prosadil Alex Wennberg a na začátku třetí Morgan Geekie. Pavel Francouz plnil roli náhradního brankáře Colorada. Toronto podlehlo na svém ledě Tampě Bay 3:7. Hosté vedli po první třetině už 3:0, Maple Leafs sice snížili ve 34. minutě na rozdíl jedné branky, ale hosté kontrovali ve zbytku prostřední části dalšími třemi góly a zlomili odpor kanadského klubu. Výhru Lightning řídili Corey Perry s Nikitou Kučerovem, kteří si připsali shodnou bilanci gólu a dvou přihrávek. Dvakrát se v dresu vítězů trefil Brayden Point. Na straně poražených asistoval Mitchell Marner u všech tří branek. Vegas prohrál s Winnipegem 1:5 v utkání, v němž šlo uprostřed první části o zdraví Morganu Barronovi. Související Milimetry od tragédie. Hokejista spadl v NHL obličejem na ostří brankářovy brusle 2:32 Winnipegu zajistili Kyle Connor a Pierre-Luc Dubois v úvodu druhé třetiny během 62 sekund vedení 2:0. Vegas snížil trefou Williama Karlssona, ale na začátku poslední části vrátil Blake Wheeler hostům dvoubrankový náskok. V závěru zvýraznil Adam Lowry dvěma zásahy výhru Jets, kteří byli v utkání střelecky aktivnější 31:17. První bod v sérii vychytal Connor Hellebuyck, jemuž kryl záda David Rittich. 1. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápasy: New Jersey - NY Rangers 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Branky: 58. J. Hughes z tr. střílení - 10. a 52. Kreider, 5. Tarasenko, 37. Lindgren (Chytil), 59. Chytil. Střely na branku: 28:23. Vaněček za New Jersey odchytal 59:31 minuty, inkasoval čtyři branky z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 81,8 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Šesťorkin, 3. Fox (všichni NY Rangers). Toronto - Tampa Bay 3:7 (0:3, 2:3, 1:1) Branky: 29. O´Reilly, 34. Nylander, 49. Järnkrok - 35. a 40. Point, 2. Bellemare, 8. Cirelli, 20. Kučerov, 38. Perry, 47. Colton. Střely na branku: 31:34. Diváci: 19.013. Hvězdy zápasu: 1. Perry, 2. Point, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay). Západní konference - 1. zápasy: Vegas - Winnipeg 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) Branky: 36. W. Karlsson - 59. a 60. Lowry, 22. Connor, 23. Dubois, 44. Wheeler. Střely na branku: 17:31. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. Connor (oba Winnipeg), 3. W. Karlsson (Vegas). Colorado - Seattle 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Branky: 13. Rantanen - 4. Tolvanen, 22. Wennberg, 45. Geekie. Střely na branku: 35:30. Diváci: 18.138. Hvězdy zápasu: 1. Wennberg, 2. Grubauer, 3. Tolvanen (všichni Seattle).

