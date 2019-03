Chytilmánie opadla, talent zahřívá tribunu. O tvrdé práci se nevyjednává, hlásí kouč

před 39 minutami

Filip Chytil zažívá v hokejové NHL krušné období. Po záblescích slávy přestal být produktivní a zápasy Rangers sleduje na tribuně jako divák. "Potřebujeme, aby pravidelně podával lepší výkony," zdůvodňuje posazení českého mladíka trenér David Quinn.

S minimální šancí na play off pořádali při únorové uzávěrce přestupů další výprodej. Newyorští Rangers jsou uprostřed velké přestavby kádru a svým podporovatelům nedopřávající moc příjemných chvilek.

Fanoušci můžou optimisticky hledět akorát do budoucnosti. Proto je nadmíru těší povzbudivé výkony mladíků v čele s 19letým Chytilem. Na sociálních sítích dokonce vznikl hashtag #Chytilmania.

Uplatnění našel hlavně v listopadu, kdy český útočník skóroval pětkrát za sebou, nebo při povedených gólových sólech z ledna. Od té doby ale není co oslavovat. Chytil odehrál po Utkání hvězd 13 zápasů, v nichž bodoval jen dvakrát (1+1) a často byl u inkasovaných gólů.

Trenéru Quinnovi proto došla trpělivost. Nejmladšího člena soupisky posadil na tribunu a na jeho místo postavil nedávnou akvizici Brendana Lemieuxe, perspektivního syna proslulého tvrďáka Claudea Lemieuxe.

"Potřebujeme, aby pravidelně podával lepší výkony," vysvětloval Quinn pro deník New York Post Chytilovu absenci proti Tampě. "Všichni víme, co Filip dokáže v útoku. Někdy mu to tam padá, jindy ne, což je na téhle úrovni pochopitelné. Ale důležité je, abyste odvedli maximum při každém střídání. Už jsme o tom s Filipem mluvili a budeme s ním v tomhle směru dál pracovat."

Chytil nezažívá úplně novou situaci. Zdravého náhradníka jednorázově dělal i na konci prosince a v polovině února. Tentokrát ale nejspíš bude v roli diváka delší dobu.

"V téhle sezoně zatím seděl tři zápasy a ještě pár jich prosedí," prohlásil Quinn.

"Myslím, že prochází tím, co potkává hodně 19letých kluků," pokračoval 52letý americký kouč. "Učí se, jak redefinovat, co je to tvrdá práce a soutěživost. O těchhle věcech se nevyjednává. Musím je vidět v každém střídání."

Quinn zároveň není překvapený, že Chytila musel už několikrát posadit na tribunu. S vývojem mladíků má coby dlouholetý univerzitní kouč plno zkušeností. Stále předpokládá, že český útočník vyroste v oporu klubu: "Filip měl v sezoně skvělé úseky a bude z něj skvělý hráč. To, čím teď prochází, je součást procesu."

Chytil do zámoří překvapivě odešel ze Zlína hned po draftu 2017. Většinu předešlého ročníku odehrál na farmě, teď už je nastálo v NHL. Aktuálně má z 60 zápasů statistiku 10+10 a pohodlně patří mezi desítku nejproduktivnějších teenagerů v lize.