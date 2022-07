Chce se vyhnout armádě, usoudili Rusové. Šampion za trest narukuje za polární kruh

Spotřebitelské ceny ve Švýcarsku v červnu vzrostly meziročně o 3,4 procenta, nejvíce za 29 let a mnohem více, než čekali ekonomové. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil švýcarský statistický úřad.

Je to poprvé od roku 2008, kdy inflace překročila hranici tří procent. Spotřebitelské ceny se také již pátý měsíc za sebou pohybují nad cílem švýcarské centrální banky , což podporuje spekulace, že by banka mohla brzy znovu zpřísnit měnovou politiku, když minulý měsíc poprvé po 15 letech zvýšila základní úrokovou sazbu. Cílem švýcarské banky je udržet inflaci v rozmezí do nula do dvou procent.

Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny zvýšily o půl procenta, hlavně kvůli zdražení pohonných hmot, topného oleje a zeleniny. Snížily se ale ceny červeného vína a salátů.

Jádrová inflace, která nezahrnuje ceny některých nestabilních položek, jako pohonné hmoty a potraviny, činila 1,9 procenta.