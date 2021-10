Návrat, který nemá obdoby. Chára nahání Jágra a připomíná jednu z nejhorších výměn

Startující sezona hokejové NHL nastíní kromě jiného odpověď na otázku, v jakém věku lze ještě zámořskou ligu hrát. Ligu, která podle vývoje za posledních deset patnáct let "není pro starý".

Posledním kmetem, který vzbuzoval údiv a posouval hranici možného, byl relativně nedávno Jaromír Jágr. V NHL nakonec skončil až nedlouho před svými 46. narozeninami.

Jen dva hráči do pole vydrželi mezi elitou déle - obránce Chris Chelios (do 48 let) a legendární forvard Gordie Howe (do 52).

Momentálně přebírá štafetu po Jágrovi 44letý zadák Zdeno Chára. Ačkoliv přemýšlel o hokejovém důchodu, nakonec před pár dny podepsal roční kontrakt s newyorskými Islanders na 750 tisíc dolarů s tím, že s výkonnostními bonusy si může přijít až na 1,5 milionu. To je méně, než bral na konci zámořské kariéry Jágr.

Chára v každém případě má co nabídnout. Vybíral hned z několika nabídek, přičemž ve hře údajně byla i dvouletá smlouva. V minulém ročníku dokázal, že stále stíhá. V 55 zápasech (vynechal jediný) za Washington posbíral deset bodů (2+8) a na ledě v průměru trávil přes 18 minut, tedy více než všichni čeští beci s výjimkou Filipa Hronka.

Do stávající sezony Chára vstoupí coby její nejstarší hráč před centrem Joem Thorntonem (42 let) a brankářem Craigem Andersonem (40). Jágra ale nepřekoná. K tomu bude potřebovat ještě jeden rok.

Posun v žebříčku nejstarších hokejistů v historii NHL ale neřeší. "Hokej mám pořád velmi rád. Jsem soutěživý, sport je moje vášeň," řekl slovenskému Športu. "V první řadě se soustředím na to, abych týmu pomohl vyhrávat zápasy."

V Islanders už to kdysi dělal. Newyorský klub ho v roce 1996 draftoval ve třetím kole. Slovák, který má díky otci Zdeňkovi i české občanství, později odehrál na Long Islandu čtyři sezony.

V létě 2001 ale přišla výměna. Jedna z nejméně vyvážených v historii. Fanoušky Islanders při vzpomínce na ni rozbolí hlava.

Newyorský klub tehdy poslal do Ottawy Cháru, nevýrazného útočníka Billa Muckalta a volbu v prvním kole draftu, z níž vzešel centr Jason Spezza.

Opačným směrem putoval jediný hráč - Alexej Jašin. Vynikající střední útočník, o němž se ale špitalo, že dělá problémy v kabině.

Mike Milbury, tehdejší generální manažer Islanders, který vstoupil do historie podivnými výměnami, vysvětloval Jašinovu reputaci náročnými kanadskými diváky a médii. "V Ottawě by měla špatnou pověst i Matka Tereza," prohlásil.

Jašin měl ottawskou kabinu podráždit třeba tím, že v dubnu 2001 přišel na posezonní sraz mužstva o hodinu později. "Je vidět, jak mu na našem týmu záleží," prohodil tenkrát Daniel Alfredsson.

Ottawa ztratila o Jašina zájem. I proto, že na něj kvůli tíživé finanční situaci neměla peníze. Už dřív s ním vedla nekonečné debaty o kontraktu, které jednou skončily tím, že produktivní Rus vynechal celou sezonu. Výměna tudíž přišla vhod. Mezi zájemci byl i Dallas, ale Milbury přišel s lepší nabídkou. "Vůbec se to nedalo srovnávat," zavzpomínal tehdejší generální manažer Ottawy Marshall Johnston.

Zatímco Chára a Spezza vyrostli v ligové superhvězdy a v NHL stále působí, Jašinovo angažmá v New Yorku skončilo fiaskem.

Islanders sice hráli lépe než dřív, ale Jašin, který dostal na tehdejší dobu nevídaný desetiletý kontrakt na 87,5 milionu dolarů, nebyl zdaleka tak platný jako dřív. Po pěti ročnících byl proto vyplacený ze smlouvy a prchl domů do Ruska.

Chára mezitím vyhrál Stanley Cup a Norris Trophy pro nejlepšího beka ligy. Teď se vrací na místo činu. Za Islanders nastoupí po 20 letech, což tady ještě nebylo. Dosavadní rekord držel střelec Brendan Shanahan, jehož zápasy za New Jersey dělilo skoro 18 let.

"Od té doby, co jsem naposledy oblékl dres Islanders, uplynula dlouhá doba. V klubu se toho hodně změnilo, ale pár lidí, které si z dřívějška pamatuju, v klubu stále pracuje," podotkl Chára.