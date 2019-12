Čeští Filipové dali Detroitu křídla. Zadina a Hronek odehráli nejproduktivnější zápas

Čeští hokejisté Filip Hronek a Filip Zadina pomohli Detroitu shodně gólem a dvěma přihrávkami k výhře 5:2 nad Winnipegem.

Oba odehráli nejproduktivnější zápas v NHL. Michael Frolík skóroval ve třetím utkání v řadě a vstřelil vítězný gól Calgary, které porazilo Toronto 4:2. Výhru podpořil David Rittich 32 zákroky.

Zadina zaznamenal obě přihrávky u šťastných gólů Robbyho Fabbriho, který skóroval po odrazech od bránícího Neala Pionka. Útočník Detroitu zvýšil náskok z 1:0 na 3:0, u jedné branky mu asistoval i Hronek. Winnipeg snížil dvěma góly Kylea Connora. V závěru druhé třetiny ale udeřil v přesilové hře Zadina, jenž se po Hronkově přihrávce prosadil střelou z pravého kruhu k bližší tyči a dal první gól v sezoně.

Zadina od povolání do hlavního týmu vyšel v úvodních třech startech naprázdno, poté ale nasbíral v pěti zápasech šest bodů (1+5). "Snažím se využít příležitost, jakou teď dostávám. Chci ze sebe vydat to nejlepší a hrát dobrý hokej," uvedl Zadina. Pardubický rodák se stal ve věku 20 let a 15 dní nejmladším hráčem Detroitu od roku 1985, který si připsal v zápase tři body. Tehdy to dokázal Steve Yzerman.

Zadina zároveň prožil poprvé v NHL vícebodový večer, před utkáním měl bilanci 1+5 v 17 zápasech z posledních dvou sezon. "Líbí se mi, že se zlepšil při hře bez puku. V první třetině ztratil kotouč a poté bojoval jak šílený, aby ho získal zpět. Pak se dá vymyslet víc věcí v útoku, dovolit si třeba souboj jeden na jednoho, protože víte, že i když přijdete o puk, tak o něj zabojujete," řekl trenér Detroitu Jeff Blashill.

Zadinu chválili i spoluhráči. "S každým zápasem mu roste sebevědomí. Nezbavuje se puku rychle, jak to jen jde. Snaží se ho podržet, něco vytvořit. Bylo to vidět i u gólu. Dostal přihrávku, chvilku puk podržel na hokejce a vypálil. Je to střelec," komentoval Dylan Larkin hru Zadiny. "Je skvělý. Měl mnoho šancí a jsem rád, že dal gól. Navíc v tak důležitý okamžik," doplnil Fabbri.

Skóre uzavřel v 59. minutě Hronek, který trefil při power play přes celé kluziště prázdnou branku. Puk po střele českého obránce letěl celou dobu od zadního mantinelu až do branky vzduchem. "Ještě jsem nikdy neviděl někoho dál gól z tohoto místa takovým způsobem. Dokonce jsem si nebyl jistý, zda se puk nedostane mimo hrací plochu," prohlásil Blashill.

Nejhorší tým soutěže i díky výkonům českých hráčů ukončil sérii dvanácti proher. "Jsem za body rád, ale teď je to více o týmu než o mně. Potřebujeme dostat Detroit zpátky do míst, na která je zvyklý. Jsme v těžké pozici, ale vyhráli jsme. Chceme se odrazit ode dna a hrát lepší hokej," podotkl Zadina.

Calgary prohrávalo po dvou třetinách s Torontem 1:2, ale povedl se mu nástup do závěrečného dějství a ve 43. minutě už vedlo 4:2. Na obratu se podílel dvěma zásahy Johnny Gaudreau, zbývající gól vstřelil Frolík. Kladenský odchovanec skóroval z rychlého protiútoku, zamířil přesně z levého kruhu ke vzdálenější tyči. Flames zvítězili od rezignace Billa Peterse ve všech sedmi zápasech pod vedením Geoffa Warda.

"Před třetí třetinou jsme si říkali, že je to jen o gól a že necháme na ledě vše. Otočili jsme, je to skvělá výhra nad talentovaným týmem, který se pod novým trenérem (Sheldon Keefe) rozjel. Byl to dobrý zápas," řekl Frolík.

Rittich byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu a připsal si patnáctou výhru v sezoně. Více jich vychytal v lize pouze Braden Holtby z Washingtonu. "Puky se odrážely mým směrem na rozdíl od minulého utkání s Coloradem (výhra 5:4 v prodloužení), kde jsem nepodal nejlepší výkon. Cítil jsem se dobře, kluci přede mnou hráli výborně. Jsem rád, že jsem pomohl k výhře," řekl Rittich.

Český gólman rozesmál i novináře s odpovědí na dotaz, zda je hrdina zápasu Gaudreau zpátky ve formě. "Nevím. Mě na tréninku nemůže překonat," prohlásil Rittich.

Petr Mrázek neinkasoval v základní hrací době stejně jako jeho protějšek Jacob Markström. O výhře Vancouveru 1:0 v prodloužení nad Carolinou rozhodl v čase 60:40 Elias Petterson, který překonal českého gólmana zblízka bekhendem. Ostravský rodák kryl 25 střel a stal se druhou hvězdou zápasu. Svůj den měl na druhé straně Markström, který se blýskl 43 zásahy.

"Mrázek odvedl skvělou práci. Pustili jsme je do několika přečíslení, měli několik velkých šancí, ze kterých mohli dát gól dřív, ale on nás držel," řekl kapitán Caroliny Jordan Staal. "Vždy je pozitivní, když získáte bod, zvláště ve venkovních zápasech. Ale chtěli jsme oba a to nemáme, takže jsme zklamaní," řekl Mrázek.

San Jose podlehlo v prvním utkání po odvolání trenéra Petera DeBoera doma New York Rangers 3:6 a prohrálo pošesté v řadě. Tomáš Hertl vstřelil úvodní gól, poté co v oslabení vyřešil přečíslení dva na jednoho střelou z levého kruhu. Rangers ve druhé třetině průběh otočili, přičemž na vyrovnávací gól přihrál po hezkém průniku Filip Chytil.

Sharks se pak znovu dostali do vedení, v této pasáži ještě trefil Hertl za stavu 2:2 břevno. Závěr ale vyzněl pro Rangers. Obrat z 2:3 na 6:3 řídili dvěma góly Mika Zibanejad a Arťom Panarin, který trefou do prázdné branky zkompletoval hattrick. U pátého gólu si připsal Chytil druhou asistenci v zápase.

David Pastrňák vyšel naprázdno při prohře Bostonu 2:3 na ledě Tampy Bay a jeho náskok v čele tabulky střelců NHL se ztenčil na čtyři góly. Na druhé místo se už mezi kanonýry vyhoupl Jack Eichel, který má na kontě 22 zásahů. Lídr Buffala bodoval ve čtvrtek už popatnácté za sebou, k vítězství 4:3 nad Nashvillem pomohl dvěma trefami.

Výsledky NHL:

Detroit - Winnipeg 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky: 14. a 24. Fabbri (na obě Zadina, na první Hronek), 8. Helm, 40. Zadina (Hronek), 59. Hronek - 28. a 33. Connor. Střely na branku: 34:28. Diváci: 18.832. Hvězdy zápasu: 1. Fabbri (Detroit), 2. Connor (Winnipeg), 3. D. Larkin (Detroit).

Tampa Bay - Boston 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky: 33. a 56. Stamkos, 45. B. Point - 5. Bergeron, 57. J. Moore. Střely na branku: 31:29. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Kučerov, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Buffalo - Nashville 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Branky: 25. a 35. Eichel, 15. Vesey, 49. Olofsson - 1. Duchene, 16. Sissons, 37. Johansen. Střely na branku: 32:39. Diváci: 17.211. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Olofsson, 3. S. Reinhart (všichni Buffalo).

Florida - NY Islanders 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky: 30. Hoffman - 21. D. Toews, 25. Barzal, 60. Lee. Střely na branku: 33:30. Diváci: 12.609. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Eberle (oba NY Islanders), 3. Bobrovskij (Florida).

Pittsburgh - Columbus 1:0 v prodl.

Branka: 64. Rust. Střely na branku: 32:17. Diváci: 18.415. Hvězdy zápasu: 1. Jarry, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Korpisalo (Columbus).

St. Louis - Vegas 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

Branky: 5. MacEachern, 22. Sundqvist, 35. Schwartz, 36. Thomas - 6. Pacioretty, 13. Carrier. Střely na branku: 29:29. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Sundqvist, 2. Binnington, 3. Thomas (všichni St. Louis).

Minnesota - Edmonton 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)

Branky: 13. Greenway, 20. Zucker, 24. M. Foligno, 28. Donato, 56. E. Staal, 57. Kunin - 8. Klefbom, 22. Draisaitl, 51. Haas, 53. McDavid, 60. Neal. Střely na branku: 26:33. Diváci: 17.271. Hvězdy zápasu: 1. E. Staal, 2. Soucy, 3. Greenway (všichni Minnesota).

Calgary - Toronto 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 41. a 43. J. Gaudreau, 17. Hamonic, 42. Frolík - 9. Tavares, 35. Marner. Střely na branku: 24:34. Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval dvě branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 94,12 procenta. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. Rittich (oba Calgary), 3. Marner (Toronto).

Arizona - Chicago 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Branky: 6. a 58. Keller, 3. Grabner, 16. Richardson, 29. Schmaltz - 27. J. Toews (Kubalík), 53. D. Strome. Střely na branku: 40:29. Diváci: 13.150. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Richardson, 3. Hinostroza (všichni Arizona).

Anaheim - Los Angeles 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 46. D. Grant - 19. Luff, 25. Carter. Střely na branku: 37:27. Diváci: 16.008. Hvězdy zápasu: 1. Quick (Los Angeles), 2. Silfverberg, 3. Fowler (oba Anaheim).

Vancouver - Carolina 1:0 v prodl.

Branka: 61. E. Pettersson. Střely na branku: 26:43. Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval jeden gól z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 96,15 procent. Diváci: 18.626. Hvězdy zápasu: 1. Markström (Vancouver), 2. Mrázek (Carolina), 3. E. Pettersson (Vancouver).

San Jose - NY Rangers 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)

Branky: 10. Hertl, 32. Couture, 45. Dillon - 28., 57. a 58. Panarin (na druhou Chytil), 49. a 54. Zibanejad, 26. Fast (Chytil). Střely na branku: 18:30. Diváci: 16.381. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Dillon (San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 33 20 6 7 111:84 46 2. Buffalo 33 16 6 11 105:100 38 3. Montreal 32 15 6 11 104:105 36 4. Tampa Bay 30 16 3 11 108:95 35 5. Florida 31 15 5 11 107:104 35 6. Toronto 33 15 4 14 106:108 34 7. Ottawa 32 13 2 17 86:100 28 8. Detroit 33 8 3 22 72:131 19

Metropolitní divize:

1. Washington 33 23 5 5 120:95 51 2. NY Islanders 30 21 2 7 89:70 44 3. Carolina 32 19 2 11 103:86 40 4. Pittsburgh 32 18 4 10 105:85 40 5. Philadelphia 31 17 5 9 97:88 39 6. NY Rangers 31 16 3 12 100:97 35 7. Columbus 31 12 5 14 76:94 29 8. New Jersey 30 9 5 16 74:111 23

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 33 19 6 8 98:90 44 2. Colorado 31 20 3 8 114:85 43 3. Winnipeg 32 19 2 11 94:88 40 4. Dallas 32 18 3 11 84:76 39 5. Minnesota 32 15 5 12 98:106 35 6. Nashville 30 14 5 11 101:97 33 7. Chicago 32 12 6 14 86:103 30

Pacifická divize: