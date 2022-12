Čeští brankáři se výhry nedočkali, porážku si zapsali Mrázek, Vejmelka i Dostál

Vláda ve středu rozhodla o zastropování regulované části ceny elektřiny a plynu. Opatření má zabránit růstu nákladů na distribuci energií. Kabinet zároveň schválil dotační program pro tuzemské teplárenské společnosti, který má tlumit zdražování tepla z centrálního vytápění. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Regulovanou složku ceny elektřiny a plynu určuje každoročně Energetický regulační úřad. Ten v listopadu oznámil, že státem regulované ceny elektřiny příští rok klesnou o 16,7 procenta, u plynu naopak regulované ceny vzrostou o 1,7 procenta. I přesto domácnostem energie v příštím roce výrazně zdraží, podíl regulované složky na konečné ceně kvůli vysokým tržním cenám energií totiž postupně klesá.

Vláda chce podle Fialy zastropováním regulované části ceny energií zabránit tomu, aby se růst velkoobchodních cen elektřiny a plynu na energetickém trhu neprojevil i na platbách za distribuci. Úředně proto stanovila zatím blíže nezveřejněné maximální ceny, za které budou distributoři nakupovat elektřinu a plyn na takzvané ztráty v distribučních soustavách.

To jsou situace, kdy je do distribuční soustavy dodáno více elektřiny nebo plynu než uživatelé následně odeberou. Ke ztrátám dochází kvůli technickým problémům v soustavě, nepřesnostem při měření nebo neoprávněným odběrům. Kompenzace za zastropování by mělo podle materiálů ministerstva průmyslu a obchodu vyjít na 22,6 miliardy korun, většina z toho u distribuce elektřiny.

Vláda také schválila podpůrný program pro tuzemské teplárenské společnosti. Ty budou moci od státu čerpat peníze na transformaci. Podrobnosti programu zatím vláda nespecifikovala.