Český útočník pykal za chybu trenérů. Místo křivdy vzápětí předvedl parádní kousek

Ne vlastní vinou musel na trestnou lavici, ale nějaký pocit ublíženosti či křivdy? To v žádném případě. Českého útočníka Jaroslava Chmelaře to naopak spíš správně nabudilo a hned po návratu na led se v utkání hokejové NHL blýskl parádním kouskem.
Rangers z New Yorku prohrávali na ledě Edmontonu 0:1, když ve 23. minutě znovu překonal jejich brankáře Leon Draisaitl.
Trenérský štáb hostů ale usoudil, že spoluhráč autora trefy Connor McDavid překážel v brankovišti v zákroku gólmanovi Dylanu Garandovi, a že by tudíž druhý zásah Oilers neměl platit.
Vzali si výzvu, jenže u rozhodčích neuspěli. Museli proto za zdržování hry poslat na trestnou lavici někoho ze svých svěřenců. Ukázali na rodáka z Nového Města nad Metují a kanadský celek dostal výhodu přesilovky.
Ta se navíc za chvíli zdvojnásobila, když k českému forvardovi usedl Braden Scheider. A znovu za zdržování hry, neboť vyhodil puk mimo hrací plochu.
Edmonton hrál 21 vteřin pět proti třem, ovšem hosté se ubránili - a nejen to. Po vypršení trestu naskočil Chmelař na led, Mika Zibanejad mu hned poslal krásný pas a český útočník parádní nájezd zakončil přesně.
„Původně jsem se soustředil jen na to, abych hned pomohl ostatním třem klukům v oslabení,“ vykládal po utkání Chmelař. „Jenže pak jsem si všiml, jak se puk odrazil, a uviděl Miku. Vím, že má vždycky hlavu nahoře a rozhlíží se. Tak jsem se snažil rozhýbat nohy a dostat se co nejrychleji k bráně,“ líčil třiadvacetiletý hokejista úspěšnou akci.
Druhým gólem v sezoně, jímž navázal na trefu z minulého vítězného souboje v Seattlu (4:3), snížil na 1:2 a vrátil Rangers do hry. Další gól už však tým z New Yorku nepřidal. V předposlední minutě naopak při power play hostů stanovil konečný stav trefou do prázdné branky znovu Draisaitl a je s 18 góly nejlepším střelcem aktuálního ročníku NHL.
Skóre duelu otevřel po chybné rozehrávce Garanda v 7. minutě McDavid, zaznamenal jedenáctý gól a stal se teprve čtvrtým hráčem v historii NHL, který bodoval v každém z úvodních 19 utkání sezony.
Naposledy se to povedlo Danymu Heatleymu v roce 2005, jenž natáhl šňůru dokonce na 22 zápasů. Vedle nich to dokázali ještě Wayne Gretzky a Mats Sundin.
Během této série si McDavid připsal 48 bodů (11 gólů a 37 asistencí). Zároveň ale po 18 zápasech skončila jeho série přihrávek, čímž se na druhém místě historických tabulek srovnal s Adamem Oatesem. Nejdelší série zůstala v držení Gretzkého (23).