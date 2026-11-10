Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
10. 11. Evžen
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Český útočník pykal za chybu trenérů. Místo křivdy vzápětí předvedl parádní kousek

Gól Jaroslava Chmelaře v utkání s Edmontonem

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Ne vlastní vinou musel na trestnou lavici, ale nějaký pocit ublíženosti či křivdy? To v žádném případě. Českého útočníka Jaroslava Chmelaře to naopak spíš správně nabudilo a hned po návratu na led se v utkání hokejové NHL blýskl parádním kouskem.

Reklama

Rangers z New Yorku prohrávali na ledě Edmontonu 0:1, když ve 23. minutě znovu překonal jejich brankáře Leon Draisaitl.

Trenérský štáb hostů ale usoudil, že spoluhráč autora trefy Connor McDavid překážel v brankovišti v zákroku gólmanovi Dylanu Garandovi, a že by tudíž druhý zásah Oilers neměl platit.

Vzali si výzvu, jenže u rozhodčích neuspěli. Museli proto za zdržování hry poslat na trestnou lavici někoho ze svých svěřenců. Ukázali na rodáka z Nového Města nad Metují a kanadský celek dostal výhodu přesilovky.

Ta se navíc za chvíli zdvojnásobila, když k českému forvardovi usedl Braden Scheider. A znovu za zdržování hry, neboť vyhodil puk mimo hrací plochu.

Reklama
Reklama

Edmonton hrál 21 vteřin pět proti třem, ovšem hosté se ubránili - a nejen to. Po vypršení trestu naskočil Chmelař na led, Mika Zibanejad mu hned poslal krásný pas a český útočník parádní nájezd zakončil přesně.

„Původně jsem se soustředil jen na to, abych hned pomohl ostatním třem klukům v oslabení,“ vykládal po utkání Chmelař. „Jenže pak jsem si všiml, jak se puk odrazil, a uviděl Miku. Vím, že má vždycky hlavu nahoře a rozhlíží se. Tak jsem se snažil rozhýbat nohy a dostat se co nejrychleji k bráně,“ líčil třiadvacetiletý hokejista úspěšnou akci.

Druhým gólem v sezoně, jímž navázal na trefu z minulého vítězného souboje v Seattlu (4:3), snížil na 1:2 a vrátil Rangers do hry. Další gól už však tým z New Yorku nepřidal. V předposlední minutě naopak při power play hostů stanovil konečný stav trefou do prázdné branky znovu Draisaitl a je s 18 góly nejlepším střelcem aktuálního ročníku NHL.

Skóre duelu otevřel po chybné rozehrávce Garanda v 7. minutě McDavid, zaznamenal jedenáctý gól a stal se teprve čtvrtým hráčem v historii NHL, který bodoval v každém z úvodních 19 utkání sezony.

Reklama
Reklama

Naposledy se to povedlo Danymu Heatleymu v roce 2005, jenž natáhl šňůru dokonce na 22 zápasů. Vedle nich to dokázali ještě Wayne Gretzky a Mats Sundin.

Během této série si McDavid připsal 48 bodů (11 gólů a 37 asistencí). Zároveň ale po 18 zápasech skončila jeho série přihrávek, čímž se na druhém místě historických tabulek srovnal s Adamem Oatesem. Nejdelší série zůstala v držení Gretzkého (23).

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama