Nádherná rána, pak pohotová dorážka. Nečas zářil, prosadili se i další Češi

Český útočník Martin Nečas rozhodl v hokejové NHL dvěma góly o výhře Colorada na ledě Dallasu 3:2. Rozhodující trefu Bostonu při triumfu 6:3 v San Jose obstaral Pavel Zacha po přihrávce Davida Pastrňáka. Adam Jiříček svým prvním gólem v soutěži pomohl St. Louis k vítězství 7:2 nad Ottawou. Prosadili se také Tomáš Hertl, jehož Vegas uspělo v Nashvillu, a Adam Klapka, který se radoval s Calgary.
Nečas rozhodl o výhře Colorada ve druhé třetině, kterou orámoval dvěma přesnými zásahy. V jejím úvodu po nabídce Nathana MacKinnona poslal Avalanche nádhernou ranou do vedení 2:1 a necelé čtyři minuty před druhou sirénou v přesilové hře pohotovou dorážkou zvýšil na 3:1.
Zacha se trefil tři vteřiny před druhou sirénou a zvýšil vedení Bruins na 4:2. Akci založil přihrávkou podél mantinelu Pastrňák. Šlo o vítěznou trefu, San Jose sice snížilo na rozdíl jedné branky, ale hosté pak náskok pojistili.
Jiříček dal svůj první gól v NHL v 57. minutě zápasu v Ottawě. Dvacetiletý český bek napřáhl na vrcholku pravého kruhu pro vhazování a jeho pokus skončil za zády brankáře Samuela Erssona.
Hertl v 7. minutě duelu proti Nashvillu otevřel skóre a poprvé v sezoně se prosadil při rovnovážném stavu hráčů na ledě. Navázal tak na dva přesilovkové zásahy z duelu proti Seattlu a vylepšil svou sezonní bilanci na 4+3.
První výhru v ročníku oslavili hokejisté Calgary, kteří i díky gólu Adama Klapky porazili Anaheim 4:2. Prohře domácích nezabránil ani Lukáš Dostál, který v utkání zlikvidoval 32 střel a zápas zakončil s úspěšností 91,4 procenta.
Daniel Vladař dostal svou úspěšnost na hranici 93,5 procenta a připsal si asistenci u prvního gólu Philadelphie, ani jeho příspěvek ale k výhře nestačil. Trápící se Flyers podlehli Seattlu 2:3 po samostatných nájezdech a po osmi zápasech stále čekají na první vítězství v ročníku.
Výsledky NHL:
San Jose - Boston 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
Branky: 16. Trouba, 26. Stenberg, 46. Celebrini - 13. a 52. Minten, 19. McAvoy, 29. Poitras, 40. Zacha (Pastrňák), 59. Borgen. Střely na branku: 38:26. Diváci: 14.748. Hvězdy zápasu: 1. Minten (Boston), 2. Celebrini (San Jose), 3. McAvoy (Boston).
Detroit - New Jersey 4:5 v prodl. (1:1, 2:3, 1:0 - 0:1)
Branky: 36. a 46. DeBrincat, 19. Finnie, 22. Brandsegg-Nygard - 7. Rodrigues, 28. Mantha, 31. Hischier, 37. Bratt, 62. J. Hughes. Střely na branku: 27:37. Diváci: 18.306. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. DeBrincat (Detroit), 3. Bratt (New Jersey).
Columbus - Florida 3:7 (1:0, 0:4, 2:3)
Branky: 15. Johnson, 54. Mateychuk, 55. Sillinger - 23., 26. a 31. B. Tkachuk, 38. a 44. Verhaeghe, 42. a 58. Reinhart. Střely na branku: 27:28. Diváci: 13.538. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. M. Tkachuk, 3. Verhaeghe (všichni Florida).
Montreal - Buffalo 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 2:0, 0:2 - 0:0)
Branky: 15. L. Hutson, 22. Caufield, 40. J. Anderson, rozhodující sam. nájezd Texier - 3. a 46. Zellweger, 45. Norris. Střely na branku: 38:17. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. L. Hutson, 2. Texier (oba Montreal), 3. Zellweger (Buffalo).
Carolina - Washington 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Branky: 24. a 54. Svečnikov, 39. Robinson, 59. Jankowski - 10. Jenner, 27. Holl. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.828. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Walker, 3. Kočetkov (všichni Carolina).
Philadelphia - Seattle 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0)
Branky: 47. Dvorak (Vladař), 48. Zegras - 8. a rozhodující sam. nájezd McMann, 29. Ottavainen. Střely na branku: 26:31. Vladař odchytal za Philadelphii 65 minut, obdržel dva góly z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 17.851. Hvězdy zápasu: 1. McMann, 2. Grubauer (oba Seattle), 3. Zegras (Philadelphia).
NY Rangers - Tampa Bay 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Branky: 2. a 13. Lafreniere, 39. Cuylle, 58. Zibanejad - 18. Girgensons. Střely na branku: 23:26. Diváci: 17.076. Hvězdy zápasu: 1. Lafreniere, 2. Kartye, 3. Garand (všichni NY Rangers).
Ottawa - St. Louis 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)
Branky: 38. Giroux, 59. Zetterlund - 15. a 48. Suter, 34. a 55. Neighbours, 39. a 56. McTavish, 57. A. Jiříček. Střely na branku: 17:26. Diváci: 14.085. Hvězdy zápasu: 1. Suter, 2. McTavish, 3. Neighbours (všichni St. Louis).
NY Islanders - Vancouver 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Branky: 15. a 46. Palmieri, 16. Maccelli - 28. Sasson, 39. Boeser (Hronek). Střely na branku: 38:25. Diváci: 13.646. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. Maccelli, 3. Schaefer (všichni NY Islanders).
Chicago - Pittsburgh 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Branky: 1. a 56. Teräväinen, 18. a 31. Kancerov, 60. Bertuzzi - 7. a 50. Crosby, 38. N. Robertson. Střely na branku: 20:27. Diváci: 17.609. Hvězdy zápasu: 1. Teräväinen, 2. Kancerov, 3. Bedard (všichni Chicago).
Winnipeg - Minnesota 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Branky: 2. a 37. Perfetti, 18. Scheifele, 45. Connor, 55. Koepke - 9. a 19. Kaprizov. Střely na branku: 25:21. Diváci: 14.108. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Perfetti, 3. Pionk (všichni Winnipeg).
Dallas - Colorado 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Branky: 20. Seguin, 44. Hintz - 24. a 37. Nečas, 12. Lehkonen. Střely na branku: 26:25. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Nečas (Colorado), 2. Hintz (Dallas), 3. Blackwood (Colorado).
Nashville - Vegas 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Branky: 4. O'Reilly, 29. A. Edström - 7. Hertl, 13. Eichel, 38. W. Karlsson, 45. Connelly, 47. Howden. Střely na branku: 27:25. Diváci: 17.272. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson, 2. Eichel (oba Vegas), 3. A. Edström (Nashville).
Utah - Toronto 5:4 (1:0, 4:2, 0:2)
Branky: 15. But, 21. Trocheck, 25. Sergačov, 35. Guenther, 40. Weegar - 26. Matthews, 37. Roslovic, 48. Tavares, 52. McKenna. Střely na branku: 28:26. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři góly z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Diváci: 14.111. Hvězdy zápasu: 1. Sergačov, 2. Trocheck (oba Utah), 3. Matthews (Toronto).
Anaheim - Calgary 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Branky: 13. Sennecke, 15. Carlsson - 9. Klapka, 29. Sunijev, 56. Pospíšil, 59. Šarangovič. Střely na branku: 25:36. Dostál odchytal za Anaheim 58 minut a 14 sekund, inkasoval tři góly z 35 střel a úspěšnost zákroků měl 91,4 procenta. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Sennecke, 2. Dostál (oba Anaheim), 3. Sunijev (Calgary).
Los Angeles - Edmonton 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Branky: 38. Clarke - 9. a 58. Podkolzin, 8. Draisaitl, 16. McDavid. Střely na branku: 40:16. Diváci: 16.192. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Levi, 3. Kapanen (všichni Edmonton).