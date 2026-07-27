České hvězdy v týmu plném Rusů. NHL ukázala kontroverzní výběr pro svůj turnaj

Hokejová NHL ukázala, jak konkrétně by mohl vypadat výběr označovaný jako „Svět“ na Utkání hvězd 2027. Předem bylo jasné, že to vyvolá kontroverze.
Zámořská NHL má s mezinárodním hokejem velké plány. Loňský Turnaj čtyř zemí skončil úspěchem, a tak chce v podobných formátech pokračovat.
V roce 2028 uspořádá Světový pohár, jehož část proběhne v Praze, a o rok dříve, v únoru 2027, uskuteční Utkání hvězd s národními týmy.
Turnaje se zúčastní čtyři národní týmy: Kanada, USA, Švédsko a Finsko. Zbylým účastníkem bude „Svět“, výběr toho nejlepšího z dalších zemí.
Nyní NHL ukázala, jak by tento umělý tým mohl vypadat.
Je v něm jedenáct bruslařů a dva brankáři. Víc netřeba, protože půjde o krátký turnaj ve formátu tři na tři.
A jména? Z Čechů se do výběru dostali útočníci David Pastrňák z Bostonu a Martin Nečas z Colorada. Po boku mají Slováka Juraje Slafkovského, Němce Leona Draisaitla a Švýcara Nica Hischiera.
A pak je tu ona kontroverze. Zbylých šest míst, tedy většinu mužstva, zabírají Rusové. To u části fanoušků vyvolává rozpaky, protože sborná po startu ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zcela chybí na mezinárodní scéně.
IIHF opakovaně argumentuje bezpečnostními důvody. Ačkoliv se v poslední době situace začíná měnit, pořád platí, že ruští hokejisté od února 2022 nehráli na olympiádě ani na mistrovství světa v žádné věkové kategorii, a to ani pod neutrální vlajkou.
Utkání hvězd, které nepořádá IIHF, ale NHL, tak může být z tohoto pohledu průlomovým turnajem.
V navrhovaném týmu „Světa“ vyčnívá kompletně ruské brankoviště s Andrejem Vasilevským, aktuálním vítězem Vezina Trophy pro brankáře roku, a Igorem Šesťorkinem.
„Bude těžké, ne-li nemožné, najít v kterémkoliv ze zbylých čtyř týmů na Utkání hvězd lepší brankářskou dvojici než tuto z Ruska,“ uvedl web NHL.com.
Z ruských hráčů v poli byli vybráni Kirill Kaprizov, Nikita Kučerov, Artěmij Panarin a Alexandr Ovečkin.
Celkově tak ve výběru není ani jeden bek. „Kdo potřebuje obránce? Tenhle tým rozhodně ne, když má takto elitní útočníky,“ komentoval to oficiální web soutěže.
Nicméně ve finální sestavě minimálně jeden zadák bude. Pravidla nominace jsou nastavena tak, že osm jmen v každém týmu vyberou fanoušci.
O zbývajících třech rozhodne liga ve spolupráci s hráčskou asociací NHLPA. A bude to jeden útočník, obránce a brankář.
U „Světa“ se však spíš než poměr mezi útočníky a obránci bude řešit něco jiného…
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