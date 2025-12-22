České gólové hody v NHL. Na body to ale stačilo jen Nečasovi, Pastrňák se popral

Tomáš Hertl neodvrátil v NHL gólem a dvěma přihrávkami prohru hokejistům Vegas 3:4 v Edmontonu. Branka Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy nestačila Bostonu, který doma podlehl Ottawě 2:6. Nečas přispěl jednou trefou k výhře Colorada 5:1 na ledě Minnesoty.
Karel Vejmelka pomohl 23 zákroky k výhře Utahu 4:3 v prodloužení nad Winnipegem. Jakub Dobeš zastavil 28 střel při prohře Montrealu 3:4 po nájezdech v Pittsburghu.
Vegas po akcích Hertla zdramatizovalo zápas, ve kterém prohrával už 0:4. Český útočník vstřelil ve 33. minutě první gól týmu v přesilové hře, ve které se prosadil švihem z levého kruhu. Na začátku třetí třetiny Hertl tečoval střelu od modré čáry, kterou doklepl do prázdné branky Pavel Dorofejev. O dvě minuty později po chytrém pasu pražského rodáka snížil na rozdíl jednoho gólu Mitchell Marner.
Hertl byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Svou sezonní bilanci vylepšil na čtrnáct tref a třináct přihrávek z 34 utkání.
Pastrňák skóroval ve 20. minutě v přesilové hře pět na tři, ve které se prosadil střelou bez přípravy z pravého kruhu a snížil na 1:3. Další odpor Bostonu zlomila Ottawa dvěma góly v úvodu druhé třetiny. Na výhře kanadského klubu se podíleli třemi body Fabian Zetterlund (2+1), Drake Batherson (1+2) a Dylan Cozens (1+2).
Pastrňák obdržel v závěru zápasu i dvě minuty za hrubost a osobní trest, po kterém zamířil do kabin. Vše odstartoval Cozens zákrokem kolenem na obránce Bostonu Nikitu Zadorova.
V dalším střídání se havířovský rodák dostal do klinče s Nickem Jensenem, po kterém skončil na ledě. Jakmile se postavil vrhnul se na něj ještě Ridly Greig a poprali se. Pastrňák si před vhazováním ještě vyměnil pár slov i s kapitánem soupeře Brady Tkachukem, který byl na střídačce.
Nečas dal gól ve druhém utkání za sebou. Český útočník otevřel skóre v závěru úvodní třetiny pohotovou střelou z předbrankového prostoru.
NHL:
Minnesota - Colorado 1:5, Detroit - Washington 3:2 v prodl., New Jersey - Buffalo 1:3, Nashville - NY Rangers 2:1, Boston - Ottawa 2:6, Pittsburgh - Montreal 4:3 po sam. nájezdech, Dallas - Toronto 5:1, Utah - Winnipeg 4:3 v prodl., Edmonton - Vegas 4:3.
ŽIVĚUkrajinské drony zasáhly další dvě ruské lodi a poškodily přístav
Ukrajinský dronový útok v noci na pondělí poškodil dvě plavidla a dvě kotviště v přístavu v ruském Krasnodarském kraji. Uvedl to tamní krizový štáb, podle něhož v přístavu vypuklo několik požárů, které se snaží zlikvidovat hasiči. Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 41 ukrajinských bezpilotních strojů.
Na Štědrý den má podle meteorologů sněžit, pak přijde slunce a mráz
V Česku se na Štědrý den objeví sněhové přeháňky, občasné sněžení očekávají meteorologové zejména v jižní polovině území a na horách. V Pošumaví či na Jesenicku by mohlo místy nasněžit i přes deset centimetrů prachového sněhu. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a vyjádření meteorologů na síti X.
Dálnici D5 u Králova Dvora ochromila ve směru na Prahu havárie
Nehoda dvou osobních vozidel u Králova Dvora uzavřela v pondělí ráno dálnici D5 ve směru na Prahu. Oznámila to řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Více informací zatím neměla k dispozici. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, dodala.
ŽIVĚ"Zeptám se Macinky, co se tam děje." O změny v Černínském paláci se zajímá i Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na koaliční radě hovořit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) o plánované reorganizaci úřadu. Předseda vlády to o řekl Deníku N. Podle listu chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální. Macinkův předchůdce ve vedení resortu Jan Lipavský (za ODS) to v neděli označil za nejbrutálnější politické čistky od revoluce.
Ženy ho milovaly, vypil i 50 coca-col za den. Tenisový playboy zemřel strašlivou náhodou
Přezdívali mu "Litevský lev" nebo "Broadway Vitas". Americký tenista s pobaltskými kořeny Vitas Gerulaitis byl úkazem, nezkrotnou přírodní sílou. Na kurtu dokázal i přes bohémský styl života velké věci, a jeho tragicky náhodná smrt v pouhých čtyřiceti letech šokovala svět sportu i showbyznysu.